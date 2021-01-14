РУС
"Британский" штамм коронавируса в Украине пока что не фиксировали, - Ляшко

В Украине пока не выявлен британский штамм коронавируса, новая партия проб отправлена в лабораторию ВОЗ, сообщил заместитель министра здравоохранения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил главный санитарный врачи Виктор Ляшко.

"Мы изучаем этот вопрос. Этот вопрос должен подтвердить или опровергнуть ВОЗ. Сейчас мы отправляем в лабораторию ВОЗ, которая находится в клинике "Шарите" в Германии, 200 новых изолятов вируса. До сих пор этого штамма в Украине не обнаружили", - рассказал главный санврач.

Ляшко подчеркнул, что мутация вируса, в частности, может повлиять на реализацию запланированных карантинных мероприятий.

"Возьмем пример Великобритании, которая пошла на карантин еще до того, как мы ушли на карантин выходного дня. Они планировали открыться 2 декабря, чтобы отпраздновать новогодние и рождественские праздники, которые в них начинаются 25 декабря, и отпраздновать без карантина, но они рассматривали возможность второго повторного локдауна. Как показала потом практика, они вышли из карантина без снижения заболеваемости. Причиной было появление нового штамма коронавируса, который легче передается от человека к человеку, это привело к вспышке", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что  "британский" штамм коронавируса зафиксировали минимум в 50 странах.

Также читайте: Минздрав пока не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января, - главный санврач Ляшко

+5
Если не делать тесты то вообще можно никакого не обнаружить ...
показать весь комментарий
14.01.2021 13:57 Ответить
+4
Так Степанов эпидемии побеждает. На очереди блестящая победа над СПИДом, туберкулезом и всеми гепатитами сразу. Вот тогда с чистым сердцем можно браться за рак, диабет и геморрой. Но, как мужик мужика, я хотел бы попросить Степанова отменить бабам месячные. Раздражают.
показать весь комментарий
14.01.2021 14:04 Ответить
+1
Обнаружено наличие отсутствия. (с)
показать весь комментарий
14.01.2021 14:02 Ответить
Если не делать тесты то вообще можно никакого не обнаружить ...
показать весь комментарий
14.01.2021 13:57 Ответить
А если делать, то - шо? Тест в результате выдаст, шо это другой штамм?
показать весь комментарий
14.01.2021 13:59 Ответить
Продолжу Вашу мысль. А если тест выдаст, что другой штамм - то шо?
Если с ним можно бороться теми же вакцинами, что и с предыдущим, то зачем зачем нам знать, это штамм 2.1.1 или 2.1.2?
показать весь комментарий
14.01.2021 14:16 Ответить
Так Степанов эпидемии побеждает. На очереди блестящая победа над СПИДом, туберкулезом и всеми гепатитами сразу. Вот тогда с чистым сердцем можно браться за рак, диабет и геморрой. Но, как мужик мужика, я хотел бы попросить Степанова отменить бабам месячные. Раздражают.
показать весь комментарий
14.01.2021 14:04 Ответить
100 баллов
показать весь комментарий
14.01.2021 14:38 Ответить
Заодно надо отменить дисперсию света на микрокаплях воды в атмосфере, потому, что это радуга, а она, как известно, символ знаем каких меньшинств. Хорошо, что в моём детстве радуга была просто радугой, и радовала глаз.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:31 Ответить
Обнаружено наличие отсутствия. (с)
показать весь комментарий
14.01.2021 14:02 Ответить
А чо это ляшка стал центровой,где пестун степашка?
показать весь комментарий
14.01.2021 14:05 Ответить
а они там на пару - пока один ржет, так второй с серьезным портретом читает по бамашке, а потом - давай ржать)
показать весь комментарий
14.01.2021 14:10 Ответить
просто команды сверху для "обнаружения" ещё не было
показать весь комментарий
14.01.2021 14:10 Ответить
Который из британских?
У них там сегодня БОрис бразильскую разновидность ковида нашел; по слухам, очень умная разновидность, сознательная форма будет косить ЗЕбилоидов, ни одного не пропустит.

Но, как всем хорошо известно, "вакцина" разработана такая, что спасет от всех разновидностей ковида, даже тех, которые пока не обнаружены.
По-слухам, ЗЕбилы уже начали предварительную запись, ночью отмечаются, номерок на руке пишут , в очереди за "вакциной".
показать весь комментарий
14.01.2021 14:21 Ответить
"В Украине пока не выявлен британский штамм коронавируса, новая партия проб отправлена в лабораторию ВОЗ"

"Мы изучаем этот вопрос. Этот вопрос должен подтвердить или опровергнуть ВОЗ. Сейчас мы отправляем в лабораторию ВОЗ"

Ляшко, ти повторюєшся, чи граєшся словами?

"Украина 19-21 января отправит в определенную ВОЗ лабораторию" Источник: https://censor.net/ru/n3240725

"Первые образцы планируются к отправке 19 - 21 января 2021 в определенной ВОЗ лаборатории"

"В среднем в 2021 году Украина будет отправлять в определенную ВОЗ лабораторию 150-200 образцов в месяц для определения британского мутировавшего штамма коронавируса"
показать весь комментарий
14.01.2021 14:30 Ответить
Одна Баба Сказала. (ОБС)
показать весь комментарий
14.01.2021 14:49 Ответить
Пока криворожского штамма хватает
показать весь комментарий
14.01.2021 14:52 Ответить
Чем фиксировать?Фиксаторы на пол шестого.
показать весь комментарий
14.01.2021 14:52 Ответить
 
 