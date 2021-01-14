"Британский" штамм коронавируса в Украине пока что не фиксировали, - Ляшко

В Украине пока не выявлен британский штамм коронавируса, новая партия проб отправлена в лабораторию ВОЗ, сообщил заместитель министра здравоохранения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил главный санитарный врачи Виктор Ляшко.

"Мы изучаем этот вопрос. Этот вопрос должен подтвердить или опровергнуть ВОЗ. Сейчас мы отправляем в лабораторию ВОЗ, которая находится в клинике "Шарите" в Германии, 200 новых изолятов вируса. До сих пор этого штамма в Украине не обнаружили", - рассказал главный санврач.

Ляшко подчеркнул, что мутация вируса, в частности, может повлиять на реализацию запланированных карантинных мероприятий.

"Возьмем пример Великобритании, которая пошла на карантин еще до того, как мы ушли на карантин выходного дня. Они планировали открыться 2 декабря, чтобы отпраздновать новогодние и рождественские праздники, которые в них начинаются 25 декабря, и отпраздновать без карантина, но они рассматривали возможность второго повторного локдауна. Как показала потом практика, они вышли из карантина без снижения заболеваемости. Причиной было появление нового штамма коронавируса, который легче передается от человека к человеку, это привело к вспышке", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что "британский" штамм коронавируса зафиксировали минимум в 50 странах.

