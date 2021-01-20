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Новости Пожары в Украине
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За прошедшие сутки огонь унес жизни 17 человек, - ГСЧС

За прошедшие сутки огонь унес жизни 17 человек, - ГСЧС

За прошедшие сутки во время пожаров в Украине погибли 17 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом гворится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"Только за прошедшие сутки, 19 января, в жилом секторе произошло 207 пожаров, во время которых погибли 17 человек",  - сказано в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, основными причинами смертельных случаев на пожарах в частном секторе являются нарушения правил пожарной безопасности, несоблюдение рекомендаций по правильной эксплуатации приборов обогрева и печного отопления, неисправность электрического и газового оборудования.

Спасатели призывают граждан быть крайне осторожными, заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений, быть более ответственными и настойчиво придерживаться рекомендаций специалистов, а при возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации немедленно вызывать службу спасения по телефону "101".

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пожар (5930) смерть (9212) ГСЧС (4945)


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Та ні, основною причиною пожеж є присутність шкодливих, брехливих і аморальніх ЗЕтварин у владі, які настільки вже скурвились, що піднімають ціну на газ посеред зими і незаконно введеного карантина. А люди, люди просто намагаються вижити і зігрітися під час морозів, тими засобрми, які вних є, і які дозволяють їм хоч якось зекономити на газі, щоб потім не вмерти з голоду. Українці, як довго ви ще будете терпіти цю відверту наругу над собою?
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20.01.2021 12:07 Ответить
 
 