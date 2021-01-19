Годовалый малыш погиб во время пожара в частном доме на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж
В результате пожара в частном доме в Днепропетровской области погиб годовалый мальчик.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
19-го января в 8:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Попова города Павлоград.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что возгорание возникло внутри одноэтажного жилого дома.
Взрослые успели покинуть горящий дом. Также, до прибытия пожарно-спасательных подразделений, соседи вынесли из дома 4-летнего мальчика. Но, к сожалению, еще одного ребенка спасти не удалось.
Пожарные обнаружили тело погибшего годовалого мальчика в комнате дома.
Пожар локализован в 9:32 и ликвидирован в 10:38.
Огнем уничтожено домашнее имущество и повреждена крыша дома на общей площади 70 кв.м.
К тушению пожара были привлечены 19 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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взрослые успели покинуть... забыв детешку?
второго ребенка спасли соседи...но не родители ?