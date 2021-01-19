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Новости Фото Пожары в Украине
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Годовалый малыш погиб во время пожара в частном доме на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

В результате пожара в частном доме в Днепропетровской области погиб годовалый мальчик.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

19-го января в 8:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Попова города Павлоград.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что возгорание возникло внутри одноэтажного жилого дома.

Взрослые успели покинуть горящий дом. Также, до прибытия пожарно-спасательных подразделений, соседи вынесли из дома 4-летнего мальчика. Но, к сожалению, еще одного ребенка спасти не удалось.

Годовалый малыш погиб во время пожара в частном доме на Днепропетровщине 01

Пожарные обнаружили тело погибшего годовалого мальчика в комнате дома.

Пожар локализован в 9:32 и ликвидирован в 10:38.

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Огнем уничтожено домашнее имущество и повреждена крыша дома на общей площади 70 кв.м.

Годовалый малыш погиб во время пожара в частном доме на Днепропетровщине 02
Фото: пресс-служба ГСЧС

К тушению пожара были привлечены 19 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

пожар (5941) смерть (9218) ГСЧС (4965) Днепропетровская область (3943)


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19.01.2021 11:27 Ответить
Чтобы ты понимал среди каких дебилов живешь а не радовался жызни под девизом "какая разница"
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19.01.2021 11:53 Ответить
мда...
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19.01.2021 11:55 Ответить
Видимо, отмечали Крещенский сочельник, ужрались до посинения, и забыли, что у них есть дети. Сами, подонки, спаслись, а лучше бы сгорели.Таким сволочам нельзя вообще рожать детей.
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19.01.2021 11:40 Ответить
Так, жахливо це читати. демотивує страшенно. а ще просто серце розривається, коли уявиш мале дитя в муках-(((
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19.01.2021 11:42 Ответить
ужас...
взрослые успели покинуть... забыв детешку?
второго ребенка спасли соседи...но не родители ?
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19.01.2021 11:50 Ответить
Неблагополучные семьи должны быть на учёте. Напился при детях -изымать детей на усыновление.Аксиома.По суду.Если нет излечения-делать временно стерильными.По Суду.Шатается ребёнок без присмотра родителей -штраф.Многие родители- члены сект.Если с детьми непорядок-секте -штраф.
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19.01.2021 14:54 Ответить
 
 