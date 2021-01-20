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Новини Пожежі в Україні
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Минулої доби вогонь забрав життя 17 людей, - ДСНС

Минулої доби вогонь забрав життя 17 людей, - ДСНС

За минулу добу під час пожеж в Україні загинуло 17 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"Лише за минулу добу, 19 січня, в житловому секторі сталося 207 пожеж, під час яких загинули 17 осіб", - зазначено в повідомленні.

Як наголосили в ДСНС, основними причинами смертельних випадків на пожежах у приватному секторі є порушення правил пожежної безпеки, недотримання рекомендацій щодо правильної експлуатації приладів обігріву та пічного опалення, несправність електричного та газового обладнання.

Рятувальники закликають громадян бути вкрай обережними, дбати про належний протипожежний стан власних приміщень, бути більш відповідальними і наполегливо дотримуватися рекомендацій фахівців, а в разі виникнення пожежі або іншої надзвичайної ситуації негайно викликати службу порятунку за телефоном "101".

Також дивіться: Однорічний малюк загинув під час пожежі в приватному будинку на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

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пожежа (4310) смерть (6740) ДСНС (5085)


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Та ні, основною причиною пожеж є присутність шкодливих, брехливих і аморальніх ЗЕтварин у владі, які настільки вже скурвились, що піднімають ціну на газ посеред зими і незаконно введеного карантина. А люди, люди просто намагаються вижити і зігрітися під час морозів, тими засобрми, які вних є, і які дозволяють їм хоч якось зекономити на газі, щоб потім не вмерти з голоду. Українці, як довго ви ще будете терпіти цю відверту наругу над собою?
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20.01.2021 12:07 Відповісти
 
 