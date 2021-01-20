Заразиться коронавирусом боятся 42% украинцев, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Заразиться коронавирусной инфекцией в январе боятся 42% украинцев. Два месяца назад опасались СOVID-19 большинство украинцев - 59%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в январе, передает Цензор.НЕТ.

Также снизился страх того, что заболеют СOVID-19 родные и близкие. По этом поводу тревожатся 78% респондентов (в конце ноября 2020 года - 87%).

По данным опроса, 16% респондентов считают, что уже переболели или болеют COVID-19, еще 80% украинцев полагают, что не болели, а 4% затруднились ответить на вопрос.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 14-16 января 2021 среди 1600 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,4%.

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