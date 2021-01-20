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Новости Коронавирус и карантин
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Заразиться коронавирусом боятся 42% украинцев, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Заразиться коронавирусом боятся 42% украинцев, - опрос

Заразиться коронавирусной инфекцией в январе боятся 42% украинцев. Два месяца назад опасались СOVID-19 большинство украинцев - 59%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в январе, передает Цензор.НЕТ.

Также снизился страх того, что заболеют СOVID-19 родные и близкие. По этом поводу тревожатся 78% респондентов (в конце ноября 2020 года - 87%).

Заразиться коронавирусом боятся 42% украинцев, - опрос Рейтинга 01

По данным опроса, 16% респондентов считают, что уже переболели или болеют COVID-19, еще 80% украинцев полагают, что не болели, а 4% затруднились ответить на вопрос.

Заразиться коронавирусом боятся 42% украинцев, - опрос Рейтинга 02

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 14-16 января 2021 среди 1600 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,4%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство украинцев против прививки от СOVID-19 даже бесплатной вакциной, - опрос Рейтинга. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) опрос (2820) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
угу.. заметил я вчера...

"все кто от короны не страдал пока - кучей лезут в прорубь, чтоб наверняка!"
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20.01.2021 12:48
+4
Так що не боятися можуть тільки або люди які перехворіли (точніше, не сильно боятися), або дебіли. Ну таких у нас в країні справді більшість.
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20.01.2021 13:02
+3
тут такая штука шо как повезет. У одних проходит бессимтомно, у других средне, ну а у третих пасочки. Тут как на судьбе написано так и будет и медицина тут бессильна
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20.01.2021 12:50
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волков бояться - в лес не ходить.
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20.01.2021 12:45 Ответить
80% из которых уже переболели...
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20.01.2021 13:27 Ответить
Ниче страшного. Уже переболел. Если во время все делать, звонить врачу, все пить и принимать - проходит через 10 дней без осложнений. Главное - не истерить и не запускать.
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20.01.2021 12:48 Ответить
тут такая штука шо как повезет. У одних проходит бессимтомно, у других средне, ну а у третих пасочки. Тут как на судьбе написано так и будет и медицина тут бессильна
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20.01.2021 12:50 Ответить
У кого как, кто и до туалета с трудом доходит.
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20.01.2021 12:52 Ответить
У всех по разному-вам повезло,моей сестре повезло,а кто то за два дня сгорел,как у моей подруги папа...
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20.01.2021 12:53 Ответить
Кому як. Це лотерея. В мене все пройшло без ускладнень, а тренер малого по карате - вчора помер.
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20.01.2021 13:00 Ответить
Так що не боятися можуть тільки або люди які перехворіли (точніше, не сильно боятися), або дебіли. Ну таких у нас в країні справді більшість.
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20.01.2021 13:02 Ответить
Бойся - не бойся - не поможет.
Если имеешь много контактов (транспорт работа итд) просто готовься.
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20.01.2021 13:05 Ответить
Зависит от многих факторов, напр. от возраста. У нас с женой месяц продолжалось.
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20.01.2021 13:19 Ответить
Ниче страшного, но бывают исключения. Называется писец. Не поможет ни звонок врачу, ни папе римскому, ни господу богу.
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20.01.2021 15:42 Ответить
угу.. заметил я вчера...

"все кто от короны не страдал пока - кучей лезут в прорубь, чтоб наверняка!"
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20.01.2021 12:48 Ответить
Мы не можем знать страдали от короны или нет. Потому как у около 80% она проходит бессимптомно или с очень слабо выраженными симптомами в легкой форме. Как на мой взгляд уже значительная часть населения ею заражалась. Год, считайте, прошел.
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20.01.2021 14:04 Ответить
я не хочу приводить цифры а скажу просто на вскидку то что помню - на сегодня начало года переболело короной включая детей - около 15 миллионов украинцев, общая смертность занижена в 4-5 раз от официальной..(это все есть в аналитике по вирусу в Украине от медсообщества)
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20.01.2021 14:09 Ответить
А где можно ознакомиться с этой самой ...аналитике по вирусу в Украине от медсообщества...
Ибо информация разнородная и как правило противоречивая. И на сколько этой аналитике доверять можно тоже вопрос.
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20.01.2021 15:08 Ответить
кто ищет тот найдет... я ведь нашел...гугл в помощь
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20.01.2021 16:20 Ответить
Ваше высказываение воспринимается как "идите вы на ..." Не понимаю, зачем тогда постить всякую хрень в своих высказываниях и ссылаться на какую-то аналитику от какого-то медсообщества, если даже сослаться на них не можете или не хотите. Я к примеру не хочу специально искать. Где гарантия, что я найду материал в подтверждение именно Ваших высказываний. Я же не знаю, что именно Вы находили. Может я найду материал, что некое медсообщество это типа секта по аналогии с "Белым братством" и верить их аналитике нельзя. Или еще чего другого найду. Интернет большой. И как бы правилом хорошего тона является то, что если на кого-то ссылаетесь, то оформляете тут же в своем посте ссылку на материал или источник, подтверждающий ИМЕННО ВАШЕ высказывание. Я конечно рад за Вас, что Вы нашли. Только я не телепат и вероятность того, что я найду именно тот же материал, что находили Вы, крайне низкая.
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20.01.2021 17:08 Ответить
блин.. у меня карта памяти в голове не позволяет запоминать все что я прочел и нашел, так что не обижайтесь... удачи
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20.01.2021 17:11 Ответить
Минздрав занизил смертность от коронавируса в прошлом году более чем в 3 раза.
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd.html#more-123119
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20.01.2021 17:14 Ответить
Совсем другое дело. Спасибо. Интересный материал. Но в результате прочтения появились некоторые сомнения. Как бы бросается в глаза манипуляция цифрами в статьях. Сравнивают рост смертности вобщем от Госстата со смертностью от ковид. И если говорят, что по сравнению с 2019 годом умерло в целом по разным причинам на более чем 8 тыс человек больше, то это как бы ни о чем не говорит. Нужно было как минимум сравнить колебания смертности в стране за несколько лет, если мы о статистике говорим. Ибо вполне может быть, что и в 2018 или в 2017 году в Украине умирало больше людей чем в 2019-м. Делать вывод что весь этот рост получился за счет ковида тоже некорректно. Но это естественно сугубо мое мнение. И я далеко не склонен думать, что наш Минздрав не манипулирует статистическими цифрами в угоду себе и правительству. Но даже не смотря на это мне показалось, что материал, изложенный в статье, несколько некорректен. Больше построен на догадках и субъективных суждениях автора. Ну или я его неверно понял.
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20.01.2021 17:26 Ответить
может и цифры немного и врут но суть в том что реальные цифры мы узнаем еще не скоро..
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20.01.2021 17:28 Ответить
Вот тут полностью соглашусь с Вами. Даже больше скажу - можем вообще никогда не узнать.
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20.01.2021 17:30 Ответить
ну... это смотря где и когда..
.Заразиться коронавирусом боятся 42% украинцев, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8178Заразиться коронавирусом боятся 42% украинцев, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 794
...
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20.01.2021 12:50 Ответить
чем дальше, тем больше боишься не заболеть ковидом, будешь здоровый и целый - не такой как все, с паспортом что дважды переболел..
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20.01.2021 12:50 Ответить
разница в 17% это те кто боялись, но уже переболели
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20.01.2021 13:02 Ответить
ОРЗ, ОРВИ, Гриппа, пневмоний раньше не было. А ковид - звучит страшно
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20.01.2021 13:24 Ответить
Розумнішаємо потрохи...
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20.01.2021 13:38 Ответить
42 бояться, а 58 вже перехворіли...
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20.01.2021 15:41 Ответить
42% трусы. А 58 % тогда кто?
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20.01.2021 15:44 Ответить
Маловато трусливых.
СМИ нужно поднажать.
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20.01.2021 16:09 Ответить
 
 