Заразиться коронавирусом боятся 42% украинцев, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Заразиться коронавирусной инфекцией в январе боятся 42% украинцев. Два месяца назад опасались СOVID-19 большинство украинцев - 59%.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в январе, передает Цензор.НЕТ.
Также снизился страх того, что заболеют СOVID-19 родные и близкие. По этом поводу тревожатся 78% респондентов (в конце ноября 2020 года - 87%).
По данным опроса, 16% респондентов считают, что уже переболели или болеют COVID-19, еще 80% украинцев полагают, что не болели, а 4% затруднились ответить на вопрос.
Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 14-16 января 2021 среди 1600 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,4%.
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Если имеешь много контактов (транспорт работа итд) просто готовься.
"все кто от короны не страдал пока - кучей лезут в прорубь, чтоб наверняка!"
Ибо информация разнородная и как правило противоречивая. И на сколько этой аналитике доверять можно тоже вопрос.
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd.html#more-123119
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СМИ нужно поднажать.