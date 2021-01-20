Заразитися коронавірусом бояться 42% українців, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Заразитися коронавірусною інфекцією в січні бояться 42% українців. Два місяці тому побоювалися СOVID-19 більшість українців - 59%.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в січні, передає Цензор.НЕТ.
Також знизився страх того, що захворіють на СOVID-19 рідні та близькі. З цього приводу тривожаться 78% респондентів (наприкінці листопада 2020 року - 87%).
За даними опитування, 16% респондентів вважають, що вже перехворіли або хворіють на COVID-19, ще 80% українців вважають, що не хворіли, а 4% не змогли відповісти на запитання.
Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 14-16 січня 2021 року серед 1600 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більш ніж 2,4%.
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Если имеешь много контактов (транспорт работа итд) просто готовься.
"все кто от короны не страдал пока - кучей лезут в прорубь, чтоб наверняка!"
Ибо информация разнородная и как правило противоречивая. И на сколько этой аналитике доверять можно тоже вопрос.
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd.html#more-123119
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СМИ нужно поднажать.