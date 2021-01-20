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Новини Коронавірус і карантин
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Заразитися коронавірусом бояться 42% українців, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Заразитися коронавірусом бояться 42% українців, - опитування

Заразитися коронавірусною інфекцією в січні бояться 42% українців. Два місяці тому побоювалися СOVID-19 більшість українців - 59%.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в січні, передає Цензор.НЕТ.

Також знизився страх того, що захворіють на СOVID-19 рідні та близькі. З цього приводу тривожаться 78% респондентів (наприкінці листопада 2020 року - 87%).

Заразитися коронавірусом бояться 42% українців, - опитування Рейтингу 01

За даними опитування, 16% респондентів вважають, що вже перехворіли або хворіють на COVID-19, ще 80% українців вважають, що не хворіли, а 4% не змогли відповісти на запитання.

Заразитися коронавірусом бояться 42% українців, - опитування Рейтингу 02

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 14-16 січня 2021 року серед 1600 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більш ніж 2,4%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість українців проти щеплення від СOVID-19 навіть безкоштовною вакциною, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) опитування (1925) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
угу.. заметил я вчера...

"все кто от короны не страдал пока - кучей лезут в прорубь, чтоб наверняка!"
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20.01.2021 12:48
+4
Так що не боятися можуть тільки або люди які перехворіли (точніше, не сильно боятися), або дебіли. Ну таких у нас в країні справді більшість.
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20.01.2021 13:02
+3
тут такая штука шо как повезет. У одних проходит бессимтомно, у других средне, ну а у третих пасочки. Тут как на судьбе написано так и будет и медицина тут бессильна
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20.01.2021 12:50
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волков бояться - в лес не ходить.
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20.01.2021 12:45 Відповісти
80% из которых уже переболели...
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20.01.2021 13:27 Відповісти
Ниче страшного. Уже переболел. Если во время все делать, звонить врачу, все пить и принимать - проходит через 10 дней без осложнений. Главное - не истерить и не запускать.
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20.01.2021 12:48 Відповісти
тут такая штука шо как повезет. У одних проходит бессимтомно, у других средне, ну а у третих пасочки. Тут как на судьбе написано так и будет и медицина тут бессильна
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20.01.2021 12:50 Відповісти
У кого как, кто и до туалета с трудом доходит.
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20.01.2021 12:52 Відповісти
У всех по разному-вам повезло,моей сестре повезло,а кто то за два дня сгорел,как у моей подруги папа...
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20.01.2021 12:53 Відповісти
Кому як. Це лотерея. В мене все пройшло без ускладнень, а тренер малого по карате - вчора помер.
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20.01.2021 13:00 Відповісти
Так що не боятися можуть тільки або люди які перехворіли (точніше, не сильно боятися), або дебіли. Ну таких у нас в країні справді більшість.
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20.01.2021 13:02 Відповісти
Бойся - не бойся - не поможет.
Если имеешь много контактов (транспорт работа итд) просто готовься.
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20.01.2021 13:05 Відповісти
Зависит от многих факторов, напр. от возраста. У нас с женой месяц продолжалось.
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20.01.2021 13:19 Відповісти
Ниче страшного, но бывают исключения. Называется писец. Не поможет ни звонок врачу, ни папе римскому, ни господу богу.
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20.01.2021 15:42 Відповісти
угу.. заметил я вчера...

"все кто от короны не страдал пока - кучей лезут в прорубь, чтоб наверняка!"
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20.01.2021 12:48 Відповісти
Мы не можем знать страдали от короны или нет. Потому как у около 80% она проходит бессимптомно или с очень слабо выраженными симптомами в легкой форме. Как на мой взгляд уже значительная часть населения ею заражалась. Год, считайте, прошел.
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20.01.2021 14:04 Відповісти
я не хочу приводить цифры а скажу просто на вскидку то что помню - на сегодня начало года переболело короной включая детей - около 15 миллионов украинцев, общая смертность занижена в 4-5 раз от официальной..(это все есть в аналитике по вирусу в Украине от медсообщества)
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20.01.2021 14:09 Відповісти
А где можно ознакомиться с этой самой ...аналитике по вирусу в Украине от медсообщества...
Ибо информация разнородная и как правило противоречивая. И на сколько этой аналитике доверять можно тоже вопрос.
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20.01.2021 15:08 Відповісти
кто ищет тот найдет... я ведь нашел...гугл в помощь
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20.01.2021 16:20 Відповісти
Ваше высказываение воспринимается как "идите вы на ..." Не понимаю, зачем тогда постить всякую хрень в своих высказываниях и ссылаться на какую-то аналитику от какого-то медсообщества, если даже сослаться на них не можете или не хотите. Я к примеру не хочу специально искать. Где гарантия, что я найду материал в подтверждение именно Ваших высказываний. Я же не знаю, что именно Вы находили. Может я найду материал, что некое медсообщество это типа секта по аналогии с "Белым братством" и верить их аналитике нельзя. Или еще чего другого найду. Интернет большой. И как бы правилом хорошего тона является то, что если на кого-то ссылаетесь, то оформляете тут же в своем посте ссылку на материал или источник, подтверждающий ИМЕННО ВАШЕ высказывание. Я конечно рад за Вас, что Вы нашли. Только я не телепат и вероятность того, что я найду именно тот же материал, что находили Вы, крайне низкая.
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20.01.2021 17:08 Відповісти
блин.. у меня карта памяти в голове не позволяет запоминать все что я прочел и нашел, так что не обижайтесь... удачи
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20.01.2021 17:11 Відповісти
Минздрав занизил смертность от коронавируса в прошлом году более чем в 3 раза.
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd.html#more-123119
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20.01.2021 17:14 Відповісти
Совсем другое дело. Спасибо. Интересный материал. Но в результате прочтения появились некоторые сомнения. Как бы бросается в глаза манипуляция цифрами в статьях. Сравнивают рост смертности вобщем от Госстата со смертностью от ковид. И если говорят, что по сравнению с 2019 годом умерло в целом по разным причинам на более чем 8 тыс человек больше, то это как бы ни о чем не говорит. Нужно было как минимум сравнить колебания смертности в стране за несколько лет, если мы о статистике говорим. Ибо вполне может быть, что и в 2018 или в 2017 году в Украине умирало больше людей чем в 2019-м. Делать вывод что весь этот рост получился за счет ковида тоже некорректно. Но это естественно сугубо мое мнение. И я далеко не склонен думать, что наш Минздрав не манипулирует статистическими цифрами в угоду себе и правительству. Но даже не смотря на это мне показалось, что материал, изложенный в статье, несколько некорректен. Больше построен на догадках и субъективных суждениях автора. Ну или я его неверно понял.
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20.01.2021 17:26 Відповісти
может и цифры немного и врут но суть в том что реальные цифры мы узнаем еще не скоро..
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20.01.2021 17:28 Відповісти
Вот тут полностью соглашусь с Вами. Даже больше скажу - можем вообще никогда не узнать.
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20.01.2021 17:30 Відповісти
ну... это смотря где и когда..
.Заразиться коронавирусом боятся 42% украинцев, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8178Заразиться коронавирусом боятся 42% украинцев, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 794
...
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20.01.2021 12:50 Відповісти
чем дальше, тем больше боишься не заболеть ковидом, будешь здоровый и целый - не такой как все, с паспортом что дважды переболел..
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20.01.2021 12:50 Відповісти
разница в 17% это те кто боялись, но уже переболели
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20.01.2021 13:02 Відповісти
ОРЗ, ОРВИ, Гриппа, пневмоний раньше не было. А ковид - звучит страшно
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20.01.2021 13:24 Відповісти
Розумнішаємо потрохи...
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20.01.2021 13:38 Відповісти
42 бояться, а 58 вже перехворіли...
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20.01.2021 15:41 Відповісти
42% трусы. А 58 % тогда кто?
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20.01.2021 15:44 Відповісти
Маловато трусливых.
СМИ нужно поднажать.
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20.01.2021 16:09 Відповісти
 
 