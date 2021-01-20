Заразитися коронавірусом бояться 42% українців, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Заразитися коронавірусною інфекцією в січні бояться 42% українців. Два місяці тому побоювалися СOVID-19 більшість українців - 59%.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в січні, передає Цензор.НЕТ.

Також знизився страх того, що захворіють на СOVID-19 рідні та близькі. З цього приводу тривожаться 78% респондентів (наприкінці листопада 2020 року - 87%).

За даними опитування, 16% респондентів вважають, що вже перехворіли або хворіють на COVID-19, ще 80% українців вважають, що не хворіли, а 4% не змогли відповісти на запитання.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 14-16 січня 2021 року серед 1600 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більш ніж 2,4%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість українців проти щеплення від СOVID-19 навіть безкоштовною вакциною, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА