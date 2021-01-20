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Новини Коронавірус і карантин
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Більшість українців проти щеплення від СOVID-19 навіть безкоштовною вакциною, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Більшість українців проти щеплення від СOVID-19 навіть безкоштовною вакциною, - опитування

Лише 43% українців заявили, що готові робити щеплення проти коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Не готові до такої вакцинації 52% громадян.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за останні два місяці підтримка безкоштовної вакцинації значно впала: в листопаді 2020 року безкоштовні щеплення підтримували 55% респондентів.

За умови, що вакцина буде доступна в аптеках, готові зробити щеплення 39% українців. Не готові до платної вакцинації 56% респондентів. Кількість тих, хто готовий зробити щеплення платною вакциною, дещо зросла (в листопаді було 35%).

Більшість українців проти щеплення від СOVID-19 навіть безкоштовною вакциною, - опитування Рейтингу 01

Противників вакцинації відносно більше серед представників середньої вікової групи (30-49 років), жінок, жителів малих міст і тих, хто не боїться захворіти.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 14-16 січня 2021 року серед 1600 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більш ніж 2,4%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 51% українців підтримує введення січневого локдауну, 55% вважають, що це не зменшить рівень захворюваності, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) опитування (1925) рейтинг (1650) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+15
Ну закон Дарвина и аксиому Паретто никто еще не отменял. Выборы это наглядно показали.
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20.01.2021 12:24
+14
Населення України не дурне і не хоче вакцинуватись дешевою та неефективною китайською вакциною, в якої ефективність менше 50%. Потім не буде можливості вакцинуватись нормальною вакциною Пфайзер або Модерна.
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20.01.2021 12:22
+13
В Україні населення як раз дурне, принаймні, 75% .
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20.01.2021 12:27
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20.01.2021 17:40 Відповісти
китайской и кацапской не предлагать ..и страха небудет
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20.01.2021 16:00 Відповісти
https://chas.news/news/oi-vei-izrailskii-rabin-zasterig-gromadu-scho-vaktsina-vid-sovid-mozhe-peretvoriti-ih-na-geiv Ізраїльський рабин заявив громаді, що вакцина від СОVІD може перетворити їх на геїв.
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20.01.2021 16:12 Відповісти
Це така довіра до медичних реформ і медицини вцілому в Україні.
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20.01.2021 16:27 Відповісти
Togda nado privivatj kosek, sobak i begemotov, oni budut ne protiv.
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20.01.2021 16:28 Відповісти
Только оплачивать это будете Вы. Ок?
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20.01.2021 19:19 Відповісти
А как же тут не быть против, если больше чем полгода тому назад Интерпол озвучил предупреждение, что готовятся массовые подделки вакцин. Как известно, всё гавнище оказывается в беднейших, отсталых и наиболее коррумпированных странах, коей на Европейском континенте бесспорно является Украина.
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20.01.2021 16:53 Відповісти
мои личные наблюдения по поводу тех кто не хочет вакцинироваться - такие люди еще верят в то что коронавирус распостраняют вышки 5G
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20.01.2021 16:59 Відповісти
я боюсь ковида, но вакцины я боюсь не меньше.
Много сообщений о внез. смерти, параличе лиц нерва и т.п.
ХЗ,что делать.
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20.01.2021 17:02 Відповісти
Их не было много, по сравнению с количеством прививок, которые были сделаны. Аллергическая реакция, может быть на любую прививку. И да, кому то не повезёт. И о долгосрочных последствиях не ясно, потому, что этих данных просто нет. Но какая альтернатива массовой вакцинации? Тогда придётся жить с перманентными локдаунами и разрушенной экономикой ещё не один десяток лет.
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20.01.2021 17:56 Відповісти
ну вот вопрос. У меня большинство знакомых, кто переболел ковид, - терпимо. Несколько пролежали в реанимации. Слава Богу никто не умер. Все выздоровели.
Читаем сообщения: умер от кровоизлияния в мозг после постприв. тромбоцитопении, Норвегия более 20 умерших, Франция, Израиль, около 10 с параличем лиц. нерва и т.п.
У меня вопрос - вы уверены, что хотите себе колоть вакцину и ходить с перекошенным лицом? Или внезапно умереть? И это еще нет отдаленных последствий по ней. По ее осложнениям через год. Сколько будет держаться иммунитет.... как заболеют после нее, если снова не уколоть...тут вопросов больше чем ответов.
Все устали от ковида. Но ни себе, ни родственникам колоть не буду минимум 1 год. Посмотрю, что и как. Потом решу.
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20.01.2021 18:29 Відповісти
Что касается долгосрочных последствий у тех кто переболел ковидом, даже легко, тоже не ясно, они, точно так же как и после прививки могут быть, а могут и не быть, никто не знает. Да в Норвегии действительно померли 24 старика, но когда помирает человек, которому за 80,и у него хронические болезни, это вообщем то нормально.., а стариков в Норвегии уже привитых до фига и больше. Израильтяне привили уже пол страны. Слишком большая выборка, что бы боятся. Но, какой то риск, конечно все же есть. Тут каждый решает сам. Я медик, завтра иду на прививку. Если останусь живой, выйду на связь, расскажу
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20.01.2021 18:47 Відповісти
А что касается антител, да, они исчезнут приблизительно, через 6 месяцев, после прививки, но останется иммунитет на клеточном уровне (Т - лимфоциты), пр идее, если потом заболеешь - должно легче перенестись
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20.01.2021 18:51 Відповісти
Молоток!
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20.01.2021 19:18 Відповісти
у меня много знакомых медиков говорят, что не пойдут прививаться.
И меня смущает, что медик предлагает поставить жизнь на вот это "по идее"....
Вы же знаете как варганились эти вакцины, никакой доказ. медицины нет.
Люди либо прививаются на авось, либо нет.
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20.01.2021 22:33 Відповісти
Ну вот могу рассказать, вакцинировали нас biothek pfeizer, вместе со мной привили почти 200 человек. Никто ничего особенного не почувствовал, кроме одного коллеги, который жаловался на онемение в области лицевого нерва, но постепенно прошло
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21.01.2021 17:26 Відповісти
я не о моментальных ощущениях.
Вот например, проходит 2-3 года, и появляется статья в Ланцете, с уровнем доказательности А, что у 50% вакцинируемых развилось бесплодие, у 20% - онколог. заболевания, еще у 20% - аутоим. заболевания. И вообще вакцину надо колоть регулярно, а кто не уколол и протупил, заболел потом ковидом еще тяжелее и летальность в этой когорте достигла 50%
и вот тогда вакцинированные позавидуют мертвым))

я вас не пугаю, но мы уже привыкли где надо ходить в ffp3 маске. И лично я лучше еще год похожу. Не смертельно.
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21.01.2021 22:32 Відповісти
Последствия ковида мы уже видели - терпимо, с этим можно жить.

А вакцина намного страшнее, потому что её поледствия проявятся потом.
Может, ковид и организован, чтобы обколоть всех людей чёрти-чем
и превратить в сдерадированный скот без воли и без потомства.
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20.01.2021 20:06 Відповісти
Терпимо жить с инсультами, психическими расстройствами, пораженными легкими и другими "незначительными последствиями"?
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21.01.2021 00:38 Відповісти
74% - против прививок!
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20.01.2021 17:02 Відповісти
Pfizer і BioNTech заявили про ефективність вакцини проти нового штаму Covid-19

Розробники вакцини Pfizer і BioNTech заявили про ефективність проти британського штаму коронавірусу. Здатність боротися мутацією Covid-19, яку вперше виявили у Британії, перевіряли за допомогою спеціального дослідження.

Під час нього взяли аналізи крові у 16 осіб, які напередодні отримали щеплення вакциною. Після цього кров пацієнтів поєднали з британським штамом, який створили у лабораторних умовах.

Виявилося, що суттєвих відмінностей у боротьбі порівняно зі звичайним видом коронавірусу немає. Крім цього, перевірялася здатність вакцини Pfizer і BioNTech діяти проти ще 16 штамів коронавірусу - результати такі ж.
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20.01.2021 19:16 Відповісти
Дело не в Ковиде или вакцине, а в недоверии к неукраинской власти.
Если власть уничтожает население курсом доллара, тарифами, качеством продуктов,
то кто поверит, что она хочет всех обколоть чтобы продлить им жизнь,
а не укоротить, или сделать потомство недееспособным ?
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20.01.2021 20:00 Відповісти
То есть во всем мире проклятые неукраинцы, колят неукраинцев для того, чтобы убедить украинцев в необходимости вакцинации, ну и свои экономики они остановили и триллионные потери понесли все ради этой же цели, не так ли ботоферма?
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21.01.2021 00:36 Відповісти
Правильно все.
Більшості і треба щеплюватись, тільки групам ризику, як і заповідали винахідники щеплення.
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20.01.2021 20:10 Відповісти
Це зрозуміло, критичне мислення у поголівя, яке населяє Україну відсутнє. це саме "большинство", іншими словами бидло, розумововідсталого шута президентом собі вибрало.
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20.01.2021 21:12 Відповісти
Китайську вакцину нехай собі щеплять самогубці та схильні до суїциду.
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21.01.2021 01:01 Відповісти
Цікаво, а хто оплатив заказав провести рейтинг проти того, чого немає??? (вакцини)
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21.01.2021 17:47 Відповісти
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