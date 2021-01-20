Більшість українців проти щеплення від СOVID-19 навіть безкоштовною вакциною, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Лише 43% українців заявили, що готові робити щеплення проти коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Не готові до такої вакцинації 52% громадян.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за останні два місяці підтримка безкоштовної вакцинації значно впала: в листопаді 2020 року безкоштовні щеплення підтримували 55% респондентів.

За умови, що вакцина буде доступна в аптеках, готові зробити щеплення 39% українців. Не готові до платної вакцинації 56% респондентів. Кількість тих, хто готовий зробити щеплення платною вакциною, дещо зросла (в листопаді було 35%).

Противників вакцинації відносно більше серед представників середньої вікової групи (30-49 років), жінок, жителів малих міст і тих, хто не боїться захворіти.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 14-16 січня 2021 року серед 1600 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більш ніж 2,4%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 51% українців підтримує введення січневого локдауну, 55% вважають, що це не зменшить рівень захворюваності, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА