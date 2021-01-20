Більшість українців проти щеплення від СOVID-19 навіть безкоштовною вакциною, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Лише 43% українців заявили, що готові робити щеплення проти коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Не готові до такої вакцинації 52% громадян.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що за останні два місяці підтримка безкоштовної вакцинації значно впала: в листопаді 2020 року безкоштовні щеплення підтримували 55% респондентів.
За умови, що вакцина буде доступна в аптеках, готові зробити щеплення 39% українців. Не готові до платної вакцинації 56% респондентів. Кількість тих, хто готовий зробити щеплення платною вакциною, дещо зросла (в листопаді було 35%).
Противників вакцинації відносно більше серед представників середньої вікової групи (30-49 років), жінок, жителів малих міст і тих, хто не боїться захворіти.
Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 14-16 січня 2021 року серед 1600 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більш ніж 2,4%.
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Много сообщений о внез. смерти, параличе лиц нерва и т.п.
ХЗ,что делать.
Читаем сообщения: умер от кровоизлияния в мозг после постприв. тромбоцитопении, Норвегия более 20 умерших, Франция, Израиль, около 10 с параличем лиц. нерва и т.п.
У меня вопрос - вы уверены, что хотите себе колоть вакцину и ходить с перекошенным лицом? Или внезапно умереть? И это еще нет отдаленных последствий по ней. По ее осложнениям через год. Сколько будет держаться иммунитет.... как заболеют после нее, если снова не уколоть...тут вопросов больше чем ответов.
Все устали от ковида. Но ни себе, ни родственникам колоть не буду минимум 1 год. Посмотрю, что и как. Потом решу.
И меня смущает, что медик предлагает поставить жизнь на вот это "по идее"....
Вы же знаете как варганились эти вакцины, никакой доказ. медицины нет.
Люди либо прививаются на авось, либо нет.
Вот например, проходит 2-3 года, и появляется статья в Ланцете, с уровнем доказательности А, что у 50% вакцинируемых развилось бесплодие, у 20% - онколог. заболевания, еще у 20% - аутоим. заболевания. И вообще вакцину надо колоть регулярно, а кто не уколол и протупил, заболел потом ковидом еще тяжелее и летальность в этой когорте достигла 50%
и вот тогда вакцинированные позавидуют мертвым))
я вас не пугаю, но мы уже привыкли где надо ходить в ffp3 маске. И лично я лучше еще год похожу. Не смертельно.
А вакцина намного страшнее, потому что её поледствия проявятся потом.
Может, ковид и организован, чтобы обколоть всех людей чёрти-чем
и превратить в сдерадированный скот без воли и без потомства.
Розробники вакцини Pfizer і BioNTech заявили про ефективність проти британського штаму коронавірусу. Здатність боротися мутацією Covid-19, яку вперше виявили у Британії, перевіряли за допомогою спеціального дослідження.
Під час нього взяли аналізи крові у 16 осіб, які напередодні отримали щеплення вакциною. Після цього кров пацієнтів поєднали з британським штамом, який створили у лабораторних умовах.
Виявилося, що суттєвих відмінностей у боротьбі порівняно зі звичайним видом коронавірусу немає. Крім цього, перевірялася здатність вакцини Pfizer і BioNTech діяти проти ще 16 штамів коронавірусу - результати такі ж.
Если власть уничтожает население курсом доллара, тарифами, качеством продуктов,
то кто поверит, что она хочет всех обколоть чтобы продлить им жизнь,
а не укоротить, или сделать потомство недееспособным ?
Більшості і треба щеплюватись, тільки групам ризику, як і заповідали винахідники щеплення.
оплативзаказав провести рейтинг проти того, чого немає??? (вакцини)