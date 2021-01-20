Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже в этом месяце зарплаты учителей вырастут на 20%.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце. Только что Правительство утвердило новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений. Правительство выделило в этом году на зарплаты учителям почти 100 млрд грн. Поэтому сегодняшнее решение абсолютно просчитано и обеспечено соответствующими финансами", - сообщил глава правительства.
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Теперь +20% = 4800$ !!!
а врачи чо говорят?есть надежды?
Особливо враховуючи те що 11класи масово в школах почали закривати ще з 2016-го року та робити школи дев'ятирічками.
І криваві роялті від окупантів буде отримувати саме він.
А податок на репатріацію доходів з джерелом походження з росії буде сплачено до бюджету окупантів і за ці гроші будуть вбивати наших воїнів. Просто бізнес 😡
А про вчителів можна поки що забувати , чи забивати , якось так !
Если бы повышение зп подвязывалось к повышению квалификации, тогда это оправдано.
А так, только раскручивают маховик инфляции.
Многие учителя до сих пор не умеют электронной почтой пользоваться.
20% от дыры - это сколько?