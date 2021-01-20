Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже в этом месяце зарплаты учителей вырастут на 20%.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце. Только что Правительство утвердило новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений. Правительство выделило в этом году на зарплаты учителям почти 100 млрд грн. Поэтому сегодняшнее решение абсолютно просчитано и обеспечено соответствующими финансами", - сообщил глава правительства.

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