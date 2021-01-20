Зарплати вчителів зростуть на 20% вже цього місяця, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже в цьому місяці зарплати вчителів зростуть на 20%.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Зарплати вчителів зростуть на 20% вже в цьому місяці. Щойно Уряд затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ. Уряд виділив цього року на зарплати вчителям майже 100 млрд грн. Тому сьогоднішнє рішення абсолютно прораховано і забезпечено відповідними фінансами", - повідомив глава уряду.

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