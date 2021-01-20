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Зарплати вчителів зростуть на 20% вже цього місяця, - Шмигаль

Зарплати вчителів зростуть на 20% вже цього місяця, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже в цьому місяці зарплати вчителів зростуть на 20%.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Зарплати вчителів зростуть на 20% вже в цьому місяці. Щойно Уряд затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ. Уряд виділив цього року на зарплати вчителям майже 100 млрд грн. Тому сьогоднішнє рішення абсолютно прораховано і забезпечено відповідними фінансами", - повідомив глава уряду.

Також читайте: У 2021 році на зарплати вчителів передбачено майже 100 млрд грн, - Мінфін

Автор: 

вчитель (395) зарплата (2236) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+16
Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6656
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20.01.2021 13:08
+10
Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4685
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20.01.2021 13:08
+9
Повысят на 20%, но переведут на пол ставки !?
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20.01.2021 13:09
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Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4685
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20.01.2021 13:08 Відповісти
Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6656
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20.01.2021 13:08 Відповісти
А не занадто багато вчителям зарплати?? 20 відсотків до 4000 євро зарплати - це 4800 євро!
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20.01.2021 13:38 Відповісти
До 4000уй!
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20.01.2021 13:09 Відповісти
4000 уже была...
Теперь +20% = 4800$ !!!
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20.01.2021 13:27 Відповісти
так в них зарплата в євро, а не в долларах
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20.01.2021 13:39 Відповісти
Повысят на 20%, но переведут на пол ставки !?
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20.01.2021 13:09 Відповісти
Уволят пенсов и увеличат нагрузку на преподов
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20.01.2021 13:24 Відповісти
Є в освіті така штука як плаваюча надбавка " за престижність вчительської праці" -що вже звучить як насмішка : чому плаваюча ?-тому що може вар'юватися від 1- до 20 % (при умові наявності коштів на надбавку у місцевих бюджетах) ; ясно шо коштів на це немає ніколи на місцях із 20 % -починають платити 10- 5 - а то й 1 %! Отже Шмигаль "додасть " + 20 %-а на місцях приймуть рішення( і вже масово приймається ) платити з 1 січня не 20 ( 15)- а а ж 5 (!)- і все збільшення на 5 % лише! Хитромудра система ,однако! І чому акцент саме на педагогів- через збільшення мінімалки " підвищення" отримають всі бюджетники ( культура-спорт- соцзахист )???
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20.01.2021 13:45 Відповісти
Все те, за що критикували у Собачника - всі реалізовано: тисячі шкіл "оптимізовано" папірєдніками нинішніх рехворматорів, котрі з осені майже по всій Україні позакривають доступ дітям до навчання в 11 класі.
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20.01.2021 13:10 Відповісти
папиредники закроют доступ к 11 классу уже осенью? шо тварицца...
а врачи чо говорят?есть надежды?
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20.01.2021 13:14 Відповісти
Лікарів взагалі не залишилось, всіх папірєдніки з'їли на бенкеті у Супрун
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20.01.2021 13:19 Відповісти
Дуже смішно. Аж ги ги ги!
Особливо враховуючи те що 11класи масово в школах почали закривати ще з 2016-го року та робити школи дев'ятирічками.
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20.01.2021 14:10 Відповісти
в мене не закривали...а в тебе закрили.а хто голова сільради (чи громади),з якої партії?
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20.01.2021 14:16 Відповісти
Я знаю, що в вашій реальності все добре. І який "голова сільради", коли дев'ятирічки навіть в містах поробили з 2016го року?
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20.01.2021 14:34 Відповісти
Власником знаку "Ліга Сміху" є Зеленський, той що ********** України.
І криваві роялті від окупантів буде отримувати саме він.
А податок на репатріацію доходів з джерелом походження з росії буде сплачено до бюджету окупантів і за ці гроші будуть вбивати наших воїнів. Просто бізнес 😡
А про вчителів можна поки що забувати , чи забивати , якось так !
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20.01.2021 13:10 Відповісти
Шмыгаль - когда уже будешь Нам говорить правду а не постоянное твое бла-бла-бла !!??
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20.01.2021 13:10 Відповісти
коли работодавець підвищує зарплатню, домовласник (він же) одразу підвищує квартплату (с)
Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4371
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20.01.2021 13:13 Відповісти
У мене скоро мішок для грошей репне, треба буде новий шити.
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20.01.2021 13:14 Відповісти
та я вже замахався кишеню розширювати, вже в штанях не поміщається
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20.01.2021 13:17 Відповісти
Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9554
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20.01.2021 13:14 Відповісти
Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6275
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20.01.2021 13:16 Відповісти
ви не любите пролетаріат
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20.01.2021 13:21 Відповісти
В країні ма\ бути шкала, де встановлені пропорції для зарплат всіх тих, хто отримує зарплату з бюджету. Задовбали цим ручним управлінням.
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20.01.2021 13:28 Відповісти
Деньги на ветер!
Если бы повышение зп подвязывалось к повышению квалификации, тогда это оправдано.
А так, только раскручивают маховик инфляции.
Многие учителя до сих пор не умеют электронной почтой пользоваться.
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20.01.2021 13:30 Відповісти
Я з вами поспорю. Бо вміння користуватись електронною поштою не говорить про те, що вчитель може подавати матеріали так, щоб діти це легко засвоювали. Ну, дивіться: зараз робота вчителя побудована так, що їм треба давати багато звітів шкільної програми, а також як класний керівник. Так от, вчитель, який вільно володіє комп"ютером зробить це на 5+. Але чи при цьому будуть задоволені діти, де він тикнув пальцем прочитати абзац і зовсім не пояснює. Потім у нас проблема у тому, що 70% дітей не потрібні своїм батькам, ними ніхто не займається, не говоре. Але серед них є дуже здібні діти. І це велике щастя, що може бути добропорядний класний керівник, який стане другою мамою. Але таких одиниці. Тому, що ми маємо: діти з кожним роком все гірше вчаться, завдяки недогляду батьків і системі для вчителів, яким до одного місця успішність дитини, а головне здати електронні звіти і прозвітувати, що вчитель - володіє передовими технологіями))) Якось так
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20.01.2021 13:43 Відповісти
Ще забула додати. Знаю вчителів, які погано володіють комп"ютером. Розумієте, з віком їм складно його опанувати. Але ці вчителі так вкладають дітям знання в голови, що серед них немає двієчників і обов"язково якась частина успішно здає ЗНО і поступає в ВНЗу.
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20.01.2021 13:45 Відповісти
Зарплати вчителів зростуть на 20% вже цього місяця, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8570
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20.01.2021 13:37 Відповісти
Тобто було 3200 баксів, а стане вже 4000, як обіцяв зе блазень???
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20.01.2021 13:45 Відповісти
В бюджете дыра. Вот из этой дыры повышение и произойдет.

20% от дыры - это сколько?
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20.01.2021 13:56 Відповісти
но до 3999,99$... чтоб сохранить интригу и оставить зазор для повышения в след. году.
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20.01.2021 14:27 Відповісти
А сам ШМУРДЯК верит в это? Вот в чем вопрос.
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20.01.2021 14:30 Відповісти
4к баксів + 20%? Ви совість маєте?
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20.01.2021 15:44 Відповісти
А всі послуги і ціни на різні товари зросли на 25%. Молодці, вміють заправляти.Виходить, що відняли 5% зарплати?
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20.01.2021 16:16 Відповісти
Шмурдяк бреше, як Зелебенський....
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20.01.2021 17:17 Відповісти
 
 