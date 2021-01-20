Зарплати вчителів зростуть на 20% вже цього місяця, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже в цьому місяці зарплати вчителів зростуть на 20%.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Зарплати вчителів зростуть на 20% вже в цьому місяці. Щойно Уряд затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ. Уряд виділив цього року на зарплати вчителям майже 100 млрд грн. Тому сьогоднішнє рішення абсолютно прораховано і забезпечено відповідними фінансами", - повідомив глава уряду.
Топ коментарі
+16 Стівен Стрибай
показати весь коментар20.01.2021 13:08
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+9 AbOriginal_UA
показати весь коментар20.01.2021 13:09
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Теперь +20% = 4800$ !!!
а врачи чо говорят?есть надежды?
Особливо враховуючи те що 11класи масово в школах почали закривати ще з 2016-го року та робити школи дев'ятирічками.
І криваві роялті від окупантів буде отримувати саме він.
А податок на репатріацію доходів з джерелом походження з росії буде сплачено до бюджету окупантів і за ці гроші будуть вбивати наших воїнів. Просто бізнес 😡
А про вчителів можна поки що забувати , чи забивати , якось так !
Если бы повышение зп подвязывалось к повышению квалификации, тогда это оправдано.
А так, только раскручивают маховик инфляции.
Многие учителя до сих пор не умеют электронной почтой пользоваться.
20% от дыры - это сколько?