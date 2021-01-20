РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8131 посетитель онлайн
Новости
2 318 79

Главное условие вступления Украины в Евросоюз - реформы, - глава ОБСЕ Линде

Главное условие вступления Украины в Евросоюз - реформы, - глава ОБСЕ Линде

Глава ОБСЕ Анн Линде заявила, что главным условием для вступления Украины в Европейский союз являются реформы.

Об этом Линде сказала в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, у Украины есть перспектива вступления в Евросоюз, как и у любой другой европейской страны.

"Но это невозможно до тех пор, пока вы не будете отвечать критериям членства. Именно поэтому сейчас концентрация ваших усилий должна быть на реформах - ведь без реформ возможностей для вашего вступления нет", - отметила Линде.

Она подчеркнула, что перспектива членства у Украины есть, и она закреплена в договоре ЕС.

"Он говорит, что все европейские страны, которые выполняют критерии, могут претендовать на членство. И это, конечно, распространяется на Украину", - добавила Линде и выразила надежду, что Евросоюз пополнится еще несколькими странами-участницами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине не следует возвращать Донбасс силой по примеру Нагорного Карабаха, - глава ОБСЕ Линде

Автор: 

ОБСЕ (4871) Евросоюз (17060) Линде Анн (51)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Головна умова вступу України в Євросоюз - реформи, - глава ОБСЄ Лінде - Цензор.НЕТ 4666
показать весь комментарий
20.01.2021 16:06
+8
Какие реформы?
Главное условие вступления Украины в Евросоюз - реформы, - глава ОБСЕ Линде - Цензор.НЕТ 4170
показать весь комментарий
20.01.2021 16:03
+8
чому ні, тамаду в голови обл. адміністрацій Головна умова вступу України в Євросоюз - реформи, - глава ОБСЄ Лінде - Цензор.НЕТ 4949
показать весь комментарий
20.01.2021 16:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Успешные реформы!
показать весь комментарий
20.01.2021 16:02 Ответить
чому ні, тамаду в голови обл. адміністрацій Головна умова вступу України в Євросоюз - реформи, - глава ОБСЄ Лінде - Цензор.НЕТ 4949
показать весь комментарий
20.01.2021 16:11 Ответить
Ну, тётка ж не про реформы от Зеленского сказала... -- а так -- в общих чертах... *)
показать весь комментарий
20.01.2021 16:21 Ответить
РеХФорма медицинская, судебная, ЖКХ, полицейская- усе реХФормы поросои.
показать весь комментарий
20.01.2021 16:34 Ответить
І брат його, незамінний помічник дупутату! Боже, скільки там ще цих ідіотів- тамадів?! Це просто КАПЕЦЬ!
показать весь комментарий
20.01.2021 16:28 Ответить

Вибори президента.
Зеленський - 77.43%


Вибори у ВР.
«Слуга народу» - 51 %
показать весь комментарий
20.01.2021 16:29 Ответить
Какие реформы?
Главное условие вступления Украины в Евросоюз - реформы, - глава ОБСЕ Линде - Цензор.НЕТ 4170
показать весь комментарий
20.01.2021 16:03 Ответить
Глупая женщина... Нас ведёт величайший Лидер современности!!! Уж Ему-то лучше знать...
показать весь комментарий
20.01.2021 16:09 Ответить
То есть - нет.
показать весь комментарий
20.01.2021 16:04 Ответить
Головна умова вступу України в Євросоюз - реформи, - глава ОБСЄ Лінде - Цензор.НЕТ 4666
показать весь комментарий
20.01.2021 16:06 Ответить
Від цих 54-х метрів піпіфаксових обіцянок залишилося 4 метри! Вава, готуйся тікати з села, барига зільоний!
показать весь комментарий
20.01.2021 16:35 Ответить
Кучмисты всегда были крутыми реформаторами,не верите? спросите у Тимошенко и Лазаренко...
показать весь комментарий
20.01.2021 16:08 Ответить
Ну, если обсе сказало, тогда да))))))))...
показать весь комментарий
20.01.2021 16:08 Ответить
"https://www.dw.com/uk/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97/a-52112769 Україна погіршила свої показники в індексі сприйняття скорупції"
Упродовж 2019 року Україна опустилася на шість сходинок у світовому "Індексі сприйняття корупції", втративши два бали. Торік країна посіла 126-те місце із 180 країн.
Головна умова вступу України в Євросоюз - реформи, - глава ОБСЄ Лінде - Цензор.НЕТ 9928
показать весь комментарий
20.01.2021 16:08 Ответить
реформы/ Какие такие реформы. Коломойский: Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС 02.12.10.
показать весь комментарий
20.01.2021 16:10 Ответить
Леонид Даниловыч 2 каденции старался старался,а Зеля хочет разрушиттьь Олигархат... неправильно это...
показать весь комментарий
20.01.2021 16:12 Ответить
При клоуне ещё ни одной реформы не проведено
показать весь комментарий
20.01.2021 16:13 Ответить
а при ком проведено? за 30 лет назови хоть одну.
показать весь комментарий
20.01.2021 16:14 Ответить
Оглянись вокруг, и увидишь. Хотя, из запоребрика хреновато видно...
показать весь комментарий
20.01.2021 16:17 Ответить
если ты Запорожье считаешь запоребриком, то у меня для тебя плохие новости, ольгинец!
показать весь комментарий
20.01.2021 16:18 Ответить
При Порошенко.
Дезентрализация, мед реформа, реформа образования, реформа армии, реформа полиции
Где-то был сайт с перечнем всех проведенных после революции реформ, там их было более сотни. Все ж в открытом доступе
показать весь комментарий
20.01.2021 16:28 Ответить
Ещё там судовая реформа(из главных)проведена-сам видел и слышал как Порошенко заявил на весь мир-не мог же он врать
показать весь комментарий
20.01.2021 16:46 Ответить
Да и она тоже, а что с ней не так ?
показать весь комментарий
20.01.2021 18:06 Ответить
То,что суды,как и всё в стране, работают(управляются)в ручном режиме Другими словами:они не являются независимыми Все наши президенты реформируют судовую систему,а в чём заключается эта реформа-не разъясняют,что бы таким как я было понятно Судьи сидят в судах одни и те же,выполняют все хотелки влады,ну дали им зарплату высокую,а где здесь реформа хз
показать весь комментарий
20.01.2021 19:50 Ответить
Это после того как Слуги совершили откат судебной реформы, повозобновляли в должностях не прошедших переаттестацию судей времен Яныка, как раз для того, чтобы они начали выполнять все хотелки влады. Но это сейчас так, а при Порохе всё работало
показать весь комментарий
21.01.2021 15:43 Ответить
заявления и замена вывесок - это не реформы, вынужден тебя огорчить
показать весь комментарий
20.01.2021 16:54 Ответить
Твой ответ выглядит примерно так:
- Ватник просит показать ему российского солдата в Украине
- Показываешь ему видео с военнопленными российскими солдатами, которые называют номера своих в\ч, подразделения
- Это не российские солдаты, говорит ватник.
показать весь комментарий
20.01.2021 18:03 Ответить
чушь какая-то
показать весь комментарий
20.01.2021 21:14 Ответить
Не "ты", а "вы", во-первых. Да, вполне серьёзно. Регионы стали располагать деньгами на решения местных нужд. Должности заниматься по конкурсу. Армия получала Джавелины. Врачи стали зарабатывать в зависимости от числа больных и качества лечения. Производство росло 24 месяца подряд. И так далее. Кто хочет знать - надёт.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:42 Ответить
Если ты о главной реформе, ХАЛЯВНО-КОЛБАСНОЙ, то таки да, не было такой реформы...
показать весь комментарий
20.01.2021 16:49 Ответить
у кого что болит - тот о том и говорит
показать весь комментарий
20.01.2021 16:55 Ответить
Порошенко начал реформы: медицинскую, административную, децентрализации, судебную, военную. Они шли успешно. Зеленский всё это разрушает.
Зачем прогнал Супрун? А судебная мафия обозлилась на Порошенко и легла под Зеленского. Результаты для Украины плачевные.
показать весь комментарий
21.01.2021 08:05 Ответить
ты ща серьезно? и в какой части все эти реформы "шли успешно"? в части того, что НАЧАЛ?
показать весь комментарий
21.01.2021 16:49 Ответить
Stan Black: Не "ты", а "вы", во-первых. Да, вполне серьёзно. Регионы стали располагать деньгами на решения местных нужд. Должности заниматься по конкурсу. Армия получала Джавелины. Врачи стали зарабатывать в зависимости от числа больных и качества лечения. Производство росло 24 месяца подряд. И так далее. Кто хочет знать - надёт.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:41 Ответить
нахрена нам потрібен євросоюз, коли він скоро розпадеться. Він вже показав при ковіді, що кожна країна сама виходить з кризи. При розумному керівництві нас будуть просити , а не ми .
показать весь комментарий
20.01.2021 16:18 Ответить
Головна умова вступу України в Євросоюз - реформи, - глава ОБСЄ Лінде - Цензор.НЕТ 5869
показать весь комментарий
20.01.2021 16:13 Ответить
Сократить и разогнать Раду.-главный тормоз.Лебедь рак и щука.Алчные.
показать весь комментарий
20.01.2021 16:16 Ответить
а то шо было... не реформы...30 лет уже
показать весь комментарий
20.01.2021 16:16 Ответить
Украина это вам не РАБссия СкреПОНОСная... с якутским скульптором и Шаманом Сашкой Габышевым...
показать весь комментарий
20.01.2021 16:19 Ответить
ЛИНДЕ дура....чтобы выполнить реформы---надо соблюдать ЗАКОНЫ...а ето НЕВОЗМОЖНО в ЗОНЕ бывшего СССР...В НАТО УКРАИНА БУДЕТ СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН...КАК ЕВРОПА
показать весь комментарий
20.01.2021 16:20 Ответить
Когда рядом кто-то с палкой - законы соблюдаются!
показать весь комментарий
20.01.2021 16:53 Ответить
пример
показать весь комментарий
20.01.2021 17:01 Ответить
"Главное условие вступления Украины в Евросоюз - реформы". Євросоюз - це не милість, це ринок, а ринок передбачає конкуренцію. Чи готові ми конкурувати на ринках капіталів, послуг чи робочої сили ? Якщо ні, то Україна перетвориться в європейську помийку. Чому наші можновладці не пишуть про підготовку нашої економіки до конкуренції на світових ринках і можливі негативні наслідки такого процесу ? Тому шо вони Зебіли, абсолютні профани. Однак постраждають прості люди. Це може спричинити дуже погані наслідки в сільському господарстві, в машинобудуванні, в освіті тощо.
показать весь комментарий
20.01.2021 16:21 Ответить
Ці "погані наслідки" всюди вже присутні! Й прості люди страждають, і сільске господарство в програше. Про виробництво взагалі мовчу. Де авіа. авто....виробництво?
показать весь комментарий
20.01.2021 16:49 Ответить
Ты не прав..МЫ---УКРАИНА ---единственная белая страна....НОСИТЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТА И ПР....просто ты догадываешься...почему мы сейчас не конкурентно не спроможни
показать весь комментарий
20.01.2021 17:04 Ответить
Мавзолейные хрюкают,а Караван идет....,две базы НАТО в Очакове и Мариуполе строятся быстрыми темпами...
показать весь комментарий
20.01.2021 16:24 Ответить
Это вместо Крыма! Поэтому и отдали Крым России, боялись оказаться преступниками за продажу Родины!
показать весь комментарий
20.01.2021 16:52 Ответить
Нас вже 30 років "рехформують", і шо? Зеро.
показать весь комментарий
20.01.2021 16:24 Ответить
Я скажу вам большую тайну: в стране не проведено ни одной реформы. Реформу начала делать только Супрун, но её поэтому в министры не допустили, а потом и вовсе выгнали.
показать весь комментарий
20.01.2021 16:40 Ответить
Не будет наша правящая Ылита эти реформы проводить, оно ей нннада?
Им удобно жить при такой коррупционной системе клептократов, так что это нереально.
показать весь комментарий
20.01.2021 16:25 Ответить
В Украине на 1 января 2012 года было 43 миллиардера,странно другое,если страна нищая,то за счет чего Раиса Богатырева стала миллиардершой вместо со своим сыном...
показать весь комментарий
20.01.2021 16:27 Ответить
Было "наше" - стало "ихним"!
показать весь комментарий
20.01.2021 16:43 Ответить
Вся беда, все несчастья Украины внутри ее самой - в правительственном квартале, в ОП, ВР, в судах и других внутренних органах и их ставлениках на местах и безграничном терпении населения, которое так и не стало народом. И даже внешний враг, нанесший такой урон... не смог консолидировать... А что Европа...?
показать весь комментарий
20.01.2021 16:30 Ответить
Вся беда и несчастье УКРАИНЫ в том...что люди УКРАИНЫ...работали на людей СССР и РОССИИ...Генетически изменен код нации
показать весь комментарий
20.01.2021 17:08 Ответить
Україна, ми всі знаходимося в москвоцентричній системі, - такий собі Москвоцентризм, - як історична, релігійна, культурна, ментальна, табірна, колгоспна, і т.п. -модель розвитку, подібна до Геліоцентри́зму, Геліоцентри́чна систе́ма сві́ту - уявлення про світобудову, згідно з яким центральне положення у Всесвіті займає Сонце, навколо якого обертаються Земля, з її супутником Місяцем, всі інші планети, зірки.
Звичайно, СССРовского того "прітяжєннья большє нєт", воно ослабло, але не на стільки щоб Україна і ми всі зійшли з тої Москвоцентричної орбіти і прийшли до Європоцентричної ...
А Європа центричні сили тяжіння ще надто слабкі... І Європа до нас відноситься як багатий відноситься до чужих злиднів, чи бідних родичів, які якось неждано стали родичатися... і набиватися в гості. Пам'таєте, мізансцену на свадебной церемонии в столичных загсов. В то время, как заведующая поздравляла новобрачных, они имели неосторожность ступить на нарядный ковер машинной работы, занимавший большую часть зала. «Сойдите с ковра»,-изменившимся голосом, без паузы сказала заведующая и сразу же вернулась к поздравлениям... Вас много , а ковер - один.
А ще відомий Синдром Стокгольма, - Стокго́льмский синдро́м / Stockholm Syndrome) - термин в психології, який описує захисно- позасвідому травматичний зв'язок , взаємну або односторонню симпатію, яка виникає між жертвою і агресором в процесі захоплення і/або застосуванням загроз і насилля. Якось давно читав повість Георгия Владимова "Верный Руслан", в якому про те як, після смерті Сталіна, ліквідували концентраційний табір і ті що сиділи і ті, які їх сторожили і пси сторожові, - серед них і той вірний Руслан, -...
Є фільм українського режисера В. Хмельницького «Верный Руслан (История караульной собаки)» .... то ніби про нашу біду - наш Москвоцентризм...
P.S.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_?fbclid=IwAR3od160WVO0P0lyWj7bsF6tQIo5IgT4eS_GiKc2EOfHNADPJ90bg_EUPUM
Верный Руслан - Википедия
показать весь комментарий
20.01.2021 17:43 Ответить
я поняла...мы сами не хотим в НАТО и Европу
показать весь комментарий
20.01.2021 17:56 Ответить
Ні! Зовсім ні! Однак, ТЕ ЩО СИДИТЬ в нас... Чому біблейському Мойсею, який вивів євреїв з неволі прийшлося так довго...? ТЕ ЩО СИДИТЬ в нас... Щось має змінитися кардинально... Напевно в ГЕОПОЛІТИЦІ... Можливо, відбутися якась подія геополітичного масштабу щоб змінити силу "гравітації": тяжіння до Європи має стати сильнішим ніж до Москви... І Європа мала б нарощувати доцентрові сили... Знайдіть і прочитайте " Верньій Руслан" - в ніби про нас: той табір давно розформований, а його невільники ще блукають навколо і ... народжують дітей і намагаються їх переконати ... як було добре в часи коли жили в казармах, бараках і за них думало начальство... Воля це ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, а відповідальність, то вже клопіт, то не "подай-принеси, наливай і пий". Ми хочемо як у Європі, але не квапимося змінюватися...
показать весь комментарий
20.01.2021 18:22 Ответить
так...У Вас трудно найти истину...Измениться мы можем только в НАТО и Америке и Европе....другого не дано....ВЫВОД ТАКОВ....ЧТО МЕНЯТЬСЯ МЫ НЕ ХОТИМ
показать весь комментарий
20.01.2021 20:46 Ответить
Корупционерам, олигархам и прихожанам УПЦ МП не нужна Европа. Для корупционеров и олигархов єто конец их финнансовым авантюрам и надеждам. Наши чиновники не проживут как их коллеги за зарплату в 5-6 минималок. А прихожанам РПЦ МП ближе ментально "русский мир", они и думать не привыкли. За них думает их "духовный отец".
показать весь комментарий
20.01.2021 16:37 Ответить
Кто сможет провести такие реформы? !. Закон один для всех и верховенство Закона во всём! 2. Победить коррупцию - посадить 5-10 друзей олигархов! 3. Ликвидировать неофашизм, распустить Правый сектор и им подобные организации - убрать из власти их покровителей!
4. Ввести свободный рынок (капитализм) по ценам и тарифам - каждый умирает в одиночку.
5. Вместо высшего образования - курсовая подготовка типа Трускавецких курсов для СН или Европейская школа бизнеса. Это так навскидку.
показать весь комментарий
20.01.2021 16:40 Ответить
да..ВЫ --СКРЫТАЯ ПРОПАГАНДА РУСССКИХ
показать весь комментарий
20.01.2021 17:10 Ответить
да..ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ ВСЕХ СНОВА СДЕЛАТЬ ВРАГАМИ НАРОДА.
показать весь комментарий
20.01.2021 17:11 Ответить
"Главное условие вступления Украины в Евросоюз" - это то, что Украину в Евросоюз полноценным членом никто и никогда не примет. Всякие заманухи типа "ассоциированный член" - это сколько угодно и всегда пожалуйста. В Евросоюзе не дураки и желали бы между собой и Россией иметь амортизирующий кранец (подкладка, которую кладут между судном и пристанью, чтобы не повредить борт).
показать весь комментарий
20.01.2021 16:42 Ответить
НАДО ПРОБОВАТЬ...зачем Вы так говорите...не попробовав вступить в НАТО??...Евросоюз подтянется...НАМ НУЖНО НАТО!!!!!!!!!
показать весь комментарий
20.01.2021 17:13 Ответить
Кто ж спорит-то? Полноценное членство в НАТО и Евросоюзе несомненно нужны Украине. Так и будем пробовать...
Всю жизнь.
показать весь комментарий
20.01.2021 17:23 Ответить
да..сказки ваши интересны.
показать весь комментарий
20.01.2021 17:15 Ответить
20 лет слушаем эти сказки.
показать весь комментарий
20.01.2021 17:00 Ответить
Какие реформы когда в стране такие ублюдки как Тупицкий,Коломойша и Медведчук?
показать весь комментарий
20.01.2021 17:26 Ответить
а народ после реформ останется? или только выживут лица еврейской национальности и барыги?
показать весь комментарий
20.01.2021 17:36 Ответить
Україна, ми всі знаходимося в москвоцентричній системі, - такий собі Москвоцентризм, - як історична, релігійна, культурна, ментальна, табірна, колгоспна, і т.п. -модель розвитку, подібна до Геліоцентри́зму, Геліоцентри́чна систе́ма сві́ту - уявлення про світобудову, згідно з яким центральне положення у Всесвіті займає Сонце, навколо якого обертаються Земля, з її супутником Місяцем, всі інші планети, зірки.

Звичайно, СССРовского того "прітяжєннья большє нєт", воно ослабло, але не на стільки щоб Україна і ми всі зійшли з тої Москвоцентричної орбіти і прийшли до Європоцентричної ...
А Європа центричні сили тяжіння ще надто слабкі... І Європа до нас відноситься як багатий відноситься до чужих злиднів, чи бідних родичів, які якось неждано стали родичатися... і набиватися в гості. Пам'таєте, мізансцену на свадебной церемонии в столичных загсов. В то время, как заведующая поздравляла новобрачных, они имели неосторожность ступить на нарядный ковер машинной работы, занимавший большую часть зала. «Сойдите с ковра»,-изменившимся голосом, без паузы сказала заведующая и сразу же вернулась к поздравлениям... Вас много , а ковер - один.
А ще відомий Синдром Стокгольма, - Стокго́льмский синдро́м / Stockholm Syndrome) - термин в психології, який описує захисно- позасвідому травматичний зв'язок , взаємну або односторонню симпатію, яка виникає між жертвою і агресором в процесі захоплення і/або застосуванням загроз і насилля. Якось давно читав повість Георгия Владимова "Верный Руслан", в якому про те як, після смерті Сталіна, ліквідували концентраційний табір і ті що сиділи і ті, які їх сторожили і пси сторожові, - серед них і той вірний Руслан, -...
Є фільм українського режисера В. Хмельницького «Верный Руслан (История караульной собаки)» .... то ніби про нашу біду - наш Москвоцентризм...
P.S.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_?fbclid=IwAR3od160WVO0P0lyWj7bsF6tQIo5IgT4eS_GiKc2EOfHNADPJ90bg_EUPUM https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_?fbclid=IwAR3od160WVO0P0lyWj7bsF6tQIo5IgT4eS_GiKc2EOfHNADPJ90bg_EUPUM https://ru.wikipedia.org/.../%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1... (%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC

RU.WIKIPEDIA.ORG

Верный Руслан - Википедияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_?fbclid=IwAR24ADVlbllR6zhI_GMToWTQ0ps6_VsZhXwEPntNidZtX6ZKe0yvy2wXExs
показать весь комментарий
20.01.2021 17:42 Ответить
Так уже внедрили 133 реформы, сколько еще нужно? Ну и аппетит.
показать весь комментарий
20.01.2021 18:02 Ответить
Олигархам не нужны реформы, как и вступление куда либо. Нужен глупый быдловатый народ, который они ьудут презирать и жить за его счет)
показать весь комментарий
20.01.2021 18:39 Ответить
Порошенко начал реформы: медицинскую, административную, децентрализации, судебную, военную. Они шли успешно. Зеленский всё это разрушает.
Зачем прогнал Супрун? А судебная мафия обозлилась на Порошенко и легла под Зеленского. Результаты для Украины плачевные.
показать весь комментарий
21.01.2021 08:02 Ответить
 
 