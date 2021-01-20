Головна умова вступу України в Євросоюз - реформи, - глава ОБСЄ Лінде
Глава ОБСЄ Анн Лінде заявила, що головною умовою для вступу України в Європейський Союз є реформи.
Про це Лінде сказала в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.
За її словами, в України є перспектива вступу до Євросоюзу, як і у будь-якої іншої європейської країни.
"Але це неможливо доти, поки ви не будете відповідати критеріям членства. Саме тому зараз концентрація ваших зусиль має бути на реформах - адже без реформ можливостей для вашого вступу немає", - зазначила Лінде.
Вона підкреслила, що перспектива членства в України є, і вона закріплена в договорі ЄС.
"Він каже, що всі європейські країни, які виконують критерії, можуть претендувати на членство. І це, звичайно, поширюється на Україну", - додала Лінде і висловила надію, що Євросоюз поповниться ще кількома країнами-учасницями.
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Упродовж 2019 року Україна опустилася на шість сходинок у світовому "Індексі сприйняття корупції", втративши два бали. Торік країна посіла 126-те місце із 180 країн.
Дезентрализация, мед реформа, реформа образования, реформа армии, реформа полиции
Где-то был сайт с перечнем всех проведенных после революции реформ, там их было более сотни. Все ж в открытом доступе
- Ватник просит показать ему российского солдата в Украине
- Показываешь ему видео с военнопленными российскими солдатами, которые называют номера своих в\ч, подразделения
- Это не российские солдаты, говорит ватник.
Зачем прогнал Супрун? А судебная мафия обозлилась на Порошенко и легла под Зеленского. Результаты для Украины плачевные.
Им удобно жить при такой коррупционной системе клептократов, так что это нереально.
Звичайно, СССРовского того "прітяжєннья большє нєт", воно ослабло, але не на стільки щоб Україна і ми всі зійшли з тої Москвоцентричної орбіти і прийшли до Європоцентричної ...
А Європа центричні сили тяжіння ще надто слабкі... І Європа до нас відноситься як багатий відноситься до чужих злиднів, чи бідних родичів, які якось неждано стали родичатися... і набиватися в гості. Пам'таєте, мізансцену на свадебной церемонии в столичных загсов. В то время, как заведующая поздравляла новобрачных, они имели неосторожность ступить на нарядный ковер машинной работы, занимавший большую часть зала. «Сойдите с ковра»,-изменившимся голосом, без паузы сказала заведующая и сразу же вернулась к поздравлениям... Вас много , а ковер - один.
А ще відомий Синдром Стокгольма, - Стокго́льмский синдро́м / Stockholm Syndrome) - термин в психології, який описує захисно- позасвідому травматичний зв'язок , взаємну або односторонню симпатію, яка виникає між жертвою і агресором в процесі захоплення і/або застосуванням загроз і насилля. Якось давно читав повість Георгия Владимова "Верный Руслан", в якому про те як, після смерті Сталіна, ліквідували концентраційний табір і ті що сиділи і ті, які їх сторожили і пси сторожові, - серед них і той вірний Руслан, -...
Є фільм українського режисера В. Хмельницького «Верный Руслан (История караульной собаки)» .... то ніби про нашу біду - наш Москвоцентризм...
P.S.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_?fbclid=IwAR3od160WVO0P0lyWj7bsF6tQIo5IgT4eS_GiKc2EOfHNADPJ90bg_EUPUM
Верный Руслан - Википедия
4. Ввести свободный рынок (капитализм) по ценам и тарифам - каждый умирает в одиночку.
5. Вместо высшего образования - курсовая подготовка типа Трускавецких курсов для СН или Европейская школа бизнеса. Это так навскидку.
Всю жизнь.
Звичайно, СССРовского того "прітяжєннья большє нєт", воно ослабло, але не на стільки щоб Україна і ми всі зійшли з тої Москвоцентричної орбіти і прийшли до Європоцентричної ...
А Європа центричні сили тяжіння ще надто слабкі... І Європа до нас відноситься як багатий відноситься до чужих злиднів, чи бідних родичів, які якось неждано стали родичатися... і набиватися в гості. Пам'таєте, мізансцену на свадебной церемонии в столичных загсов. В то время, как заведующая поздравляла новобрачных, они имели неосторожность ступить на нарядный ковер машинной работы, занимавший большую часть зала. «Сойдите с ковра»,-изменившимся голосом, без паузы сказала заведующая и сразу же вернулась к поздравлениям... Вас много , а ковер - один.
А ще відомий Синдром Стокгольма, - Стокго́льмский синдро́м / Stockholm Syndrome) - термин в психології, який описує захисно- позасвідому травматичний зв'язок , взаємну або односторонню симпатію, яка виникає між жертвою і агресором в процесі захоплення і/або застосуванням загроз і насилля. Якось давно читав повість Георгия Владимова "Верный Руслан", в якому про те як, після смерті Сталіна, ліквідували концентраційний табір і ті що сиділи і ті, які їх сторожили і пси сторожові, - серед них і той вірний Руслан, -...
Є фільм українського режисера В. Хмельницького «Верный Руслан (История караульной собаки)» .... то ніби про нашу біду - наш Москвоцентризм...
P.S.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_?fbclid=IwAR3od160WVO0P0lyWj7bsF6tQIo5IgT4eS_GiKc2EOfHNADPJ90bg_EUPUM https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_?fbclid=IwAR3od160WVO0P0lyWj7bsF6tQIo5IgT4eS_GiKc2EOfHNADPJ90bg_EUPUM https://ru.wikipedia.org/.../%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1... (%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
RU.WIKIPEDIA.ORG
Верный Руслан - Википедияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_?fbclid=IwAR24ADVlbllR6zhI_GMToWTQ0ps6_VsZhXwEPntNidZtX6ZKe0yvy2wXExs
Зачем прогнал Супрун? А судебная мафия обозлилась на Порошенко и легла под Зеленского. Результаты для Украины плачевные.