Головна умова вступу України в Євросоюз - реформи, - глава ОБСЄ Лінде

Глава ОБСЄ Анн Лінде заявила, що головною умовою для вступу України в Європейський Союз є реформи.

Про це Лінде сказала в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, в України є перспектива вступу до Євросоюзу, як і у будь-якої іншої європейської країни.

"Але це неможливо доти, поки ви не будете відповідати критеріям членства. Саме тому зараз концентрація ваших зусиль має бути на реформах - адже без реформ можливостей для вашого вступу немає", - зазначила Лінде.

Вона підкреслила, що перспектива членства в України є, і вона закріплена в договорі ЄС.

Також читайте: Україні не варто повертати Донбас силою за прикладом Нагірного Карабаху, - глава ОБСЄ Лінде

"Він каже, що всі європейські країни, які виконують критерії, можуть претендувати на членство. І це, звичайно, поширюється на Україну", - додала Лінде і висловила надію, що Євросоюз поповниться ще кількома країнами-учасницями.