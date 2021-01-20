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Головна умова вступу України в Євросоюз - реформи, - глава ОБСЄ Лінде

Головна умова вступу України в Євросоюз - реформи, - глава ОБСЄ Лінде

Глава ОБСЄ Анн Лінде заявила, що головною умовою для вступу України в Європейський Союз є реформи.

Про це Лінде сказала в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, в України є перспектива вступу до Євросоюзу, як і у будь-якої іншої європейської країни.

"Але це неможливо доти, поки ви не будете відповідати критеріям членства. Саме тому зараз концентрація ваших зусиль має бути на реформах - адже без реформ можливостей для вашого вступу немає", - зазначила Лінде.

Вона підкреслила, що перспектива членства в України є, і вона закріплена в договорі ЄС.

Також читайте: Україні не варто повертати Донбас силою за прикладом Нагірного Карабаху, - глава ОБСЄ Лінде

"Він каже, що всі європейські країни, які виконують критерії, можуть претендувати на членство. І це, звичайно, поширюється на Україну", - додала Лінде і висловила надію, що Євросоюз поповниться ще кількома країнами-учасницями.

Автор: 

ОБСЄ (3498) Євросоюз (13313) Лінде Анн (56)


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Топ коментарі
+16
Головна умова вступу України в Євросоюз - реформи, - глава ОБСЄ Лінде - Цензор.НЕТ 4666
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20.01.2021 16:06
+8
Какие реформы?
Главное условие вступления Украины в Евросоюз - реформы, - глава ОБСЕ Линде - Цензор.НЕТ 4170
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20.01.2021 16:03
+8
чому ні, тамаду в голови обл. адміністрацій Головна умова вступу України в Євросоюз - реформи, - глава ОБСЄ Лінде - Цензор.НЕТ 4949
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20.01.2021 16:11
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Успешные реформы!
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20.01.2021 16:02 Відповісти
чому ні, тамаду в голови обл. адміністрацій Головна умова вступу України в Євросоюз - реформи, - глава ОБСЄ Лінде - Цензор.НЕТ 4949
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20.01.2021 16:11 Відповісти
Ну, тётка ж не про реформы от Зеленского сказала... -- а так -- в общих чертах... *)
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20.01.2021 16:21 Відповісти
РеХФорма медицинская, судебная, ЖКХ, полицейская- усе реХФормы поросои.
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20.01.2021 16:34 Відповісти
І брат його, незамінний помічник дупутату! Боже, скільки там ще цих ідіотів- тамадів?! Це просто КАПЕЦЬ!
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20.01.2021 16:28 Відповісти

Вибори президента.
Зеленський - 77.43%


Вибори у ВР.
«Слуга народу» - 51 %
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20.01.2021 16:29 Відповісти
Какие реформы?
Главное условие вступления Украины в Евросоюз - реформы, - глава ОБСЕ Линде - Цензор.НЕТ 4170
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20.01.2021 16:03 Відповісти
Глупая женщина... Нас ведёт величайший Лидер современности!!! Уж Ему-то лучше знать...
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20.01.2021 16:09 Відповісти
То есть - нет.
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20.01.2021 16:04 Відповісти
Головна умова вступу України в Євросоюз - реформи, - глава ОБСЄ Лінде - Цензор.НЕТ 4666
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20.01.2021 16:06 Відповісти
Від цих 54-х метрів піпіфаксових обіцянок залишилося 4 метри! Вава, готуйся тікати з села, барига зільоний!
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20.01.2021 16:35 Відповісти
Кучмисты всегда были крутыми реформаторами,не верите? спросите у Тимошенко и Лазаренко...
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20.01.2021 16:08 Відповісти
Ну, если обсе сказало, тогда да))))))))...
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20.01.2021 16:08 Відповісти
"https://www.dw.com/uk/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97/a-52112769 Україна погіршила свої показники в індексі сприйняття скорупції"
Упродовж 2019 року Україна опустилася на шість сходинок у світовому "Індексі сприйняття корупції", втративши два бали. Торік країна посіла 126-те місце із 180 країн.
Головна умова вступу України в Євросоюз - реформи, - глава ОБСЄ Лінде - Цензор.НЕТ 9928
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20.01.2021 16:08 Відповісти
реформы/ Какие такие реформы. Коломойский: Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС 02.12.10.
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20.01.2021 16:10 Відповісти
Леонид Даниловыч 2 каденции старался старался,а Зеля хочет разрушиттьь Олигархат... неправильно это...
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20.01.2021 16:12 Відповісти
При клоуне ещё ни одной реформы не проведено
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20.01.2021 16:13 Відповісти
а при ком проведено? за 30 лет назови хоть одну.
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20.01.2021 16:14 Відповісти
Оглянись вокруг, и увидишь. Хотя, из запоребрика хреновато видно...
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20.01.2021 16:17 Відповісти
если ты Запорожье считаешь запоребриком, то у меня для тебя плохие новости, ольгинец!
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20.01.2021 16:18 Відповісти
При Порошенко.
Дезентрализация, мед реформа, реформа образования, реформа армии, реформа полиции
Где-то был сайт с перечнем всех проведенных после революции реформ, там их было более сотни. Все ж в открытом доступе
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20.01.2021 16:28 Відповісти
Ещё там судовая реформа(из главных)проведена-сам видел и слышал как Порошенко заявил на весь мир-не мог же он врать
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20.01.2021 16:46 Відповісти
Да и она тоже, а что с ней не так ?
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20.01.2021 18:06 Відповісти
То,что суды,как и всё в стране, работают(управляются)в ручном режиме Другими словами:они не являются независимыми Все наши президенты реформируют судовую систему,а в чём заключается эта реформа-не разъясняют,что бы таким как я было понятно Судьи сидят в судах одни и те же,выполняют все хотелки влады,ну дали им зарплату высокую,а где здесь реформа хз
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20.01.2021 19:50 Відповісти
Это после того как Слуги совершили откат судебной реформы, повозобновляли в должностях не прошедших переаттестацию судей времен Яныка, как раз для того, чтобы они начали выполнять все хотелки влады. Но это сейчас так, а при Порохе всё работало
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21.01.2021 15:43 Відповісти
заявления и замена вывесок - это не реформы, вынужден тебя огорчить
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20.01.2021 16:54 Відповісти
Твой ответ выглядит примерно так:
- Ватник просит показать ему российского солдата в Украине
- Показываешь ему видео с военнопленными российскими солдатами, которые называют номера своих в\ч, подразделения
- Это не российские солдаты, говорит ватник.
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20.01.2021 18:03 Відповісти
чушь какая-то
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20.01.2021 21:14 Відповісти
Не "ты", а "вы", во-первых. Да, вполне серьёзно. Регионы стали располагать деньгами на решения местных нужд. Должности заниматься по конкурсу. Армия получала Джавелины. Врачи стали зарабатывать в зависимости от числа больных и качества лечения. Производство росло 24 месяца подряд. И так далее. Кто хочет знать - надёт.
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25.01.2021 11:42 Відповісти
Если ты о главной реформе, ХАЛЯВНО-КОЛБАСНОЙ, то таки да, не было такой реформы...
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20.01.2021 16:49 Відповісти
у кого что болит - тот о том и говорит
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20.01.2021 16:55 Відповісти
Порошенко начал реформы: медицинскую, административную, децентрализации, судебную, военную. Они шли успешно. Зеленский всё это разрушает.
Зачем прогнал Супрун? А судебная мафия обозлилась на Порошенко и легла под Зеленского. Результаты для Украины плачевные.
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21.01.2021 08:05 Відповісти
ты ща серьезно? и в какой части все эти реформы "шли успешно"? в части того, что НАЧАЛ?
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21.01.2021 16:49 Відповісти
Stan Black: Не "ты", а "вы", во-первых. Да, вполне серьёзно. Регионы стали располагать деньгами на решения местных нужд. Должности заниматься по конкурсу. Армия получала Джавелины. Врачи стали зарабатывать в зависимости от числа больных и качества лечения. Производство росло 24 месяца подряд. И так далее. Кто хочет знать - надёт.
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25.01.2021 11:41 Відповісти
нахрена нам потрібен євросоюз, коли він скоро розпадеться. Він вже показав при ковіді, що кожна країна сама виходить з кризи. При розумному керівництві нас будуть просити , а не ми .
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20.01.2021 16:18 Відповісти
Головна умова вступу України в Євросоюз - реформи, - глава ОБСЄ Лінде - Цензор.НЕТ 5869
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20.01.2021 16:13 Відповісти
Сократить и разогнать Раду.-главный тормоз.Лебедь рак и щука.Алчные.
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20.01.2021 16:16 Відповісти
а то шо было... не реформы...30 лет уже
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20.01.2021 16:16 Відповісти
Украина это вам не РАБссия СкреПОНОСная... с якутским скульптором и Шаманом Сашкой Габышевым...
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20.01.2021 16:19 Відповісти
ЛИНДЕ дура....чтобы выполнить реформы---надо соблюдать ЗАКОНЫ...а ето НЕВОЗМОЖНО в ЗОНЕ бывшего СССР...В НАТО УКРАИНА БУДЕТ СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН...КАК ЕВРОПА
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20.01.2021 16:20 Відповісти
Когда рядом кто-то с палкой - законы соблюдаются!
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20.01.2021 16:53 Відповісти
пример
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20.01.2021 17:01 Відповісти
"Главное условие вступления Украины в Евросоюз - реформы". Євросоюз - це не милість, це ринок, а ринок передбачає конкуренцію. Чи готові ми конкурувати на ринках капіталів, послуг чи робочої сили ? Якщо ні, то Україна перетвориться в європейську помийку. Чому наші можновладці не пишуть про підготовку нашої економіки до конкуренції на світових ринках і можливі негативні наслідки такого процесу ? Тому шо вони Зебіли, абсолютні профани. Однак постраждають прості люди. Це може спричинити дуже погані наслідки в сільському господарстві, в машинобудуванні, в освіті тощо.
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20.01.2021 16:21 Відповісти
Ці "погані наслідки" всюди вже присутні! Й прості люди страждають, і сільске господарство в програше. Про виробництво взагалі мовчу. Де авіа. авто....виробництво?
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20.01.2021 16:49 Відповісти
Ты не прав..МЫ---УКРАИНА ---единственная белая страна....НОСИТЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТА И ПР....просто ты догадываешься...почему мы сейчас не конкурентно не спроможни
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20.01.2021 17:04 Відповісти
Мавзолейные хрюкают,а Караван идет....,две базы НАТО в Очакове и Мариуполе строятся быстрыми темпами...
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20.01.2021 16:24 Відповісти
Это вместо Крыма! Поэтому и отдали Крым России, боялись оказаться преступниками за продажу Родины!
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20.01.2021 16:52 Відповісти
Нас вже 30 років "рехформують", і шо? Зеро.
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20.01.2021 16:24 Відповісти
Я скажу вам большую тайну: в стране не проведено ни одной реформы. Реформу начала делать только Супрун, но её поэтому в министры не допустили, а потом и вовсе выгнали.
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20.01.2021 16:40 Відповісти
Не будет наша правящая Ылита эти реформы проводить, оно ей нннада?
Им удобно жить при такой коррупционной системе клептократов, так что это нереально.
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20.01.2021 16:25 Відповісти
В Украине на 1 января 2012 года было 43 миллиардера,странно другое,если страна нищая,то за счет чего Раиса Богатырева стала миллиардершой вместо со своим сыном...
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20.01.2021 16:27 Відповісти
Было "наше" - стало "ихним"!
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20.01.2021 16:43 Відповісти
Вся беда, все несчастья Украины внутри ее самой - в правительственном квартале, в ОП, ВР, в судах и других внутренних органах и их ставлениках на местах и безграничном терпении населения, которое так и не стало народом. И даже внешний враг, нанесший такой урон... не смог консолидировать... А что Европа...?
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20.01.2021 16:30 Відповісти
Вся беда и несчастье УКРАИНЫ в том...что люди УКРАИНЫ...работали на людей СССР и РОССИИ...Генетически изменен код нации
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20.01.2021 17:08 Відповісти
Україна, ми всі знаходимося в москвоцентричній системі, - такий собі Москвоцентризм, - як історична, релігійна, культурна, ментальна, табірна, колгоспна, і т.п. -модель розвитку, подібна до Геліоцентри́зму, Геліоцентри́чна систе́ма сві́ту - уявлення про світобудову, згідно з яким центральне положення у Всесвіті займає Сонце, навколо якого обертаються Земля, з її супутником Місяцем, всі інші планети, зірки.
Звичайно, СССРовского того "прітяжєннья большє нєт", воно ослабло, але не на стільки щоб Україна і ми всі зійшли з тої Москвоцентричної орбіти і прийшли до Європоцентричної ...
А Європа центричні сили тяжіння ще надто слабкі... І Європа до нас відноситься як багатий відноситься до чужих злиднів, чи бідних родичів, які якось неждано стали родичатися... і набиватися в гості. Пам'таєте, мізансцену на свадебной церемонии в столичных загсов. В то время, как заведующая поздравляла новобрачных, они имели неосторожность ступить на нарядный ковер машинной работы, занимавший большую часть зала. «Сойдите с ковра»,-изменившимся голосом, без паузы сказала заведующая и сразу же вернулась к поздравлениям... Вас много , а ковер - один.
А ще відомий Синдром Стокгольма, - Стокго́льмский синдро́м / Stockholm Syndrome) - термин в психології, який описує захисно- позасвідому травматичний зв'язок , взаємну або односторонню симпатію, яка виникає між жертвою і агресором в процесі захоплення і/або застосуванням загроз і насилля. Якось давно читав повість Георгия Владимова "Верный Руслан", в якому про те як, після смерті Сталіна, ліквідували концентраційний табір і ті що сиділи і ті, які їх сторожили і пси сторожові, - серед них і той вірний Руслан, -...
Є фільм українського режисера В. Хмельницького «Верный Руслан (История караульной собаки)» .... то ніби про нашу біду - наш Москвоцентризм...
P.S.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_?fbclid=IwAR3od160WVO0P0lyWj7bsF6tQIo5IgT4eS_GiKc2EOfHNADPJ90bg_EUPUM
Верный Руслан - Википедия
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20.01.2021 17:43 Відповісти
я поняла...мы сами не хотим в НАТО и Европу
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20.01.2021 17:56 Відповісти
Ні! Зовсім ні! Однак, ТЕ ЩО СИДИТЬ в нас... Чому біблейському Мойсею, який вивів євреїв з неволі прийшлося так довго...? ТЕ ЩО СИДИТЬ в нас... Щось має змінитися кардинально... Напевно в ГЕОПОЛІТИЦІ... Можливо, відбутися якась подія геополітичного масштабу щоб змінити силу "гравітації": тяжіння до Європи має стати сильнішим ніж до Москви... І Європа мала б нарощувати доцентрові сили... Знайдіть і прочитайте " Верньій Руслан" - в ніби про нас: той табір давно розформований, а його невільники ще блукають навколо і ... народжують дітей і намагаються їх переконати ... як було добре в часи коли жили в казармах, бараках і за них думало начальство... Воля це ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, а відповідальність, то вже клопіт, то не "подай-принеси, наливай і пий". Ми хочемо як у Європі, але не квапимося змінюватися...
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20.01.2021 18:22 Відповісти
так...У Вас трудно найти истину...Измениться мы можем только в НАТО и Америке и Европе....другого не дано....ВЫВОД ТАКОВ....ЧТО МЕНЯТЬСЯ МЫ НЕ ХОТИМ
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20.01.2021 20:46 Відповісти
Корупционерам, олигархам и прихожанам УПЦ МП не нужна Европа. Для корупционеров и олигархов єто конец их финнансовым авантюрам и надеждам. Наши чиновники не проживут как их коллеги за зарплату в 5-6 минималок. А прихожанам РПЦ МП ближе ментально "русский мир", они и думать не привыкли. За них думает их "духовный отец".
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20.01.2021 16:37 Відповісти
Кто сможет провести такие реформы? !. Закон один для всех и верховенство Закона во всём! 2. Победить коррупцию - посадить 5-10 друзей олигархов! 3. Ликвидировать неофашизм, распустить Правый сектор и им подобные организации - убрать из власти их покровителей!
4. Ввести свободный рынок (капитализм) по ценам и тарифам - каждый умирает в одиночку.
5. Вместо высшего образования - курсовая подготовка типа Трускавецких курсов для СН или Европейская школа бизнеса. Это так навскидку.
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20.01.2021 16:40 Відповісти
да..ВЫ --СКРЫТАЯ ПРОПАГАНДА РУСССКИХ
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20.01.2021 17:10 Відповісти
да..ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ ВСЕХ СНОВА СДЕЛАТЬ ВРАГАМИ НАРОДА.
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20.01.2021 17:11 Відповісти
"Главное условие вступления Украины в Евросоюз" - это то, что Украину в Евросоюз полноценным членом никто и никогда не примет. Всякие заманухи типа "ассоциированный член" - это сколько угодно и всегда пожалуйста. В Евросоюзе не дураки и желали бы между собой и Россией иметь амортизирующий кранец (подкладка, которую кладут между судном и пристанью, чтобы не повредить борт).
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20.01.2021 16:42 Відповісти
НАДО ПРОБОВАТЬ...зачем Вы так говорите...не попробовав вступить в НАТО??...Евросоюз подтянется...НАМ НУЖНО НАТО!!!!!!!!!
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20.01.2021 17:13 Відповісти
Кто ж спорит-то? Полноценное членство в НАТО и Евросоюзе несомненно нужны Украине. Так и будем пробовать...
Всю жизнь.
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20.01.2021 17:23 Відповісти
да..сказки ваши интересны.
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20.01.2021 17:15 Відповісти
20 лет слушаем эти сказки.
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20.01.2021 17:00 Відповісти
Какие реформы когда в стране такие ублюдки как Тупицкий,Коломойша и Медведчук?
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20.01.2021 17:26 Відповісти
а народ после реформ останется? или только выживут лица еврейской национальности и барыги?
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20.01.2021 17:36 Відповісти
Україна, ми всі знаходимося в москвоцентричній системі, - такий собі Москвоцентризм, - як історична, релігійна, культурна, ментальна, табірна, колгоспна, і т.п. -модель розвитку, подібна до Геліоцентри́зму, Геліоцентри́чна систе́ма сві́ту - уявлення про світобудову, згідно з яким центральне положення у Всесвіті займає Сонце, навколо якого обертаються Земля, з її супутником Місяцем, всі інші планети, зірки.

Звичайно, СССРовского того "прітяжєннья большє нєт", воно ослабло, але не на стільки щоб Україна і ми всі зійшли з тої Москвоцентричної орбіти і прийшли до Європоцентричної ...
А Європа центричні сили тяжіння ще надто слабкі... І Європа до нас відноситься як багатий відноситься до чужих злиднів, чи бідних родичів, які якось неждано стали родичатися... і набиватися в гості. Пам'таєте, мізансцену на свадебной церемонии в столичных загсов. В то время, как заведующая поздравляла новобрачных, они имели неосторожность ступить на нарядный ковер машинной работы, занимавший большую часть зала. «Сойдите с ковра»,-изменившимся голосом, без паузы сказала заведующая и сразу же вернулась к поздравлениям... Вас много , а ковер - один.
А ще відомий Синдром Стокгольма, - Стокго́льмский синдро́м / Stockholm Syndrome) - термин в психології, який описує захисно- позасвідому травматичний зв'язок , взаємну або односторонню симпатію, яка виникає між жертвою і агресором в процесі захоплення і/або застосуванням загроз і насилля. Якось давно читав повість Георгия Владимова "Верный Руслан", в якому про те як, після смерті Сталіна, ліквідували концентраційний табір і ті що сиділи і ті, які їх сторожили і пси сторожові, - серед них і той вірний Руслан, -...
Є фільм українського режисера В. Хмельницького «Верный Руслан (История караульной собаки)» .... то ніби про нашу біду - наш Москвоцентризм...
P.S.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_?fbclid=IwAR3od160WVO0P0lyWj7bsF6tQIo5IgT4eS_GiKc2EOfHNADPJ90bg_EUPUM https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_?fbclid=IwAR3od160WVO0P0lyWj7bsF6tQIo5IgT4eS_GiKc2EOfHNADPJ90bg_EUPUM https://ru.wikipedia.org/.../%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1... (%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC

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20.01.2021 17:42 Відповісти
Так уже внедрили 133 реформы, сколько еще нужно? Ну и аппетит.
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20.01.2021 18:02 Відповісти
Олигархам не нужны реформы, как и вступление куда либо. Нужен глупый быдловатый народ, который они ьудут презирать и жить за его счет)
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20.01.2021 18:39 Відповісти
Порошенко начал реформы: медицинскую, административную, децентрализации, судебную, военную. Они шли успешно. Зеленский всё это разрушает.
Зачем прогнал Супрун? А судебная мафия обозлилась на Порошенко и легла под Зеленского. Результаты для Украины плачевные.
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21.01.2021 08:02 Відповісти
 
 