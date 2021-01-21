РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10604 посетителя онлайн
Новости
1 765 4

Временным руководителем Госдепа стал дипломат Смит

Временным руководителем Госдепа стал дипломат Смит

В администрации президента США Джо Байдена назначили Дэниела Смита и.о. госсекретаря.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Смит - карьерный дипломат, бывший посол США в Греции. До нынешнего назначения он руководил при Госдепе институтом, который занимается подготовкой дипломатов.

Смит пробудет во главе Госдепартамента до тех пор, пока Сенат не утвердит предложенного Байденом на этот пост кандидата. Ранее президент США предложил назначить на эту должность Тони Блинкена.

Также на Цензор.НЕТ: Байден стал 46-м президентом США (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

Госдепартамент США (1818) США (26409)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Временным руководителем Госдепа стал дипломат Смит - Цензор.НЕТ 8910
показать весь комментарий
21.01.2021 00:27 Ответить
Тимчасовим керівником Держдепу став дипломат Сміт - Цензор.НЕТ 6363
показать весь комментарий
21.01.2021 08:18 Ответить
А Блинкен за Украину, вообще, рашку, как тряпку порвёт.
Во-первых, у него корни из Киева.
А во-вторых, у него нетерпимость к авторитарным системам.
Он, вообще, считает, что надо все диктатуры обнести железным занавесом.
показать весь комментарий
21.01.2021 00:29 Ответить
Являюсь ярым противником придирок к фамилиям, никам и т.п., но тут, почему-то, поперло: вспомнился совеццкий стишок, точнее несколько строк из него:
"Обидва ми Джони
Обидва ми Сміти"
...
Помните?
показать весь комментарий
21.01.2021 02:18 Ответить
 
 