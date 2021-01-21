Временным руководителем Госдепа стал дипломат Смит
В администрации президента США Джо Байдена назначили Дэниела Смита и.о. госсекретаря.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Смит - карьерный дипломат, бывший посол США в Греции. До нынешнего назначения он руководил при Госдепе институтом, который занимается подготовкой дипломатов.
Смит пробудет во главе Госдепартамента до тех пор, пока Сенат не утвердит предложенного Байденом на этот пост кандидата. Ранее президент США предложил назначить на эту должность Тони Блинкена.
Также на Цензор.НЕТ: Байден стал 46-м президентом США (обновлено). ФОТОрепортаж
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Во-первых, у него корни из Киева.
А во-вторых, у него нетерпимость к авторитарным системам.
Он, вообще, считает, что надо все диктатуры обнести железным занавесом.
"Обидва ми Джони
Обидва ми Сміти"
...
Помните?