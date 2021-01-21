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Тимчасовим керівником Держдепу став дипломат Сміт

Тимчасовим керівником Держдепу став дипломат Сміт

В адміністрації президента США Джо Байдена призначили Деніела Сміта в.о. держсекретаря.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Сміт - кар'єрний дипломат, колишній посол США в Греції. До нинішнього призначення він керував при Держдепі інститутом, який займається підготовкою дипломатів.

Сміт пробуде на чолі Держдепартаменту доти, поки Сенат не затвердить запропонованого Байденом на цей пост кандидата. Раніше президент США запропонував призначити на цю посаду Тоні Блінкена.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Байден став 46-м президентом США (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

Держдепартамент США (1613) США (22525)


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Временным руководителем Госдепа стал дипломат Смит - Цензор.НЕТ 8910
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21.01.2021 00:27 Відповісти
Тимчасовим керівником Держдепу став дипломат Сміт - Цензор.НЕТ 6363
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21.01.2021 08:18 Відповісти
А Блинкен за Украину, вообще, рашку, как тряпку порвёт.
Во-первых, у него корни из Киева.
А во-вторых, у него нетерпимость к авторитарным системам.
Он, вообще, считает, что надо все диктатуры обнести железным занавесом.
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21.01.2021 00:29 Відповісти
Являюсь ярым противником придирок к фамилиям, никам и т.п., но тут, почему-то, поперло: вспомнился совеццкий стишок, точнее несколько строк из него:
"Обидва ми Джони
Обидва ми Сміти"
...
Помните?
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21.01.2021 02:18 Відповісти
 
 