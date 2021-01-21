Тимчасовим керівником Держдепу став дипломат Сміт

В адміністрації президента США Джо Байдена призначили Деніела Сміта в.о. держсекретаря.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Сміт - кар'єрний дипломат, колишній посол США в Греції. До нинішнього призначення він керував при Держдепі інститутом, який займається підготовкою дипломатів.

Сміт пробуде на чолі Держдепартаменту доти, поки Сенат не затвердить запропонованого Байденом на цей пост кандидата. Раніше президент США запропонував призначити на цю посаду Тоні Блінкена.

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