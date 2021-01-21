Ни одного случая смерти после вакцинации от COVID-19 не зафиксировано, - ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения пока не фиксировала ни одного случая смерти после прививки вакциной против COVID-19.

Об этом заявила експерт ВОЗ Марианджела Симао, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Эксперт отметила, что речь идет о наиболее распространенных в настоящее время препаратах. В качестве примера она привела препарат от Pfizer, который больше всего используют в мире. "И мы пока не увидели ни одной смерти от вакцин, которые сейчас используют", - заявила Симао.

Она добавила, что в СМИ ранее сообщали о побочных эффектах от вакцин. В частности фиксировали анафилактический шок после прививки, который Симао объяснила склонностью некоторых людей к серьезным аллергий. В таких случаях нужно вакцинироваться в медучреждениях под наблюдением врачей.

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В ВОЗ отмечают, что внимательно отслеживают любые серьезные побочные эффекты от вакцин и обновляют свои рекомендации. Сейчас оценку эффективности и безопасности ожидают относительно 12 вакцин.