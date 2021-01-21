Жодного випадку смерті після вакцинації проти COVID-19 не зафіксовано, - ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я поки не фіксувала жодного випадку смерті після щеплення вакциною проти COVID-19.
Про це заявила експертка ВООЗ Маріанджела Сімао, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Експертка зазначила, що йдеться про найбільш поширені в цей час препарати. Як приклад вона навела препарат від Pfizer, який найбільше використовують у світі. "І ми поки не побачили жодної смерті від вакцин, які зараз використовують", - заявила Сімао.
Вона додала, що в ЗМІ раніше повідомляли про побічні ефекти від вакцин. Зокрема, фіксували анафілактичний шок після щеплення, який Сімао пояснила схильністю деяких людей до серйозних алергій. У таких випадках потрібно вакцинуватися в медзакладах під наглядом лікарів.
У ВООЗ зазначають, що уважно відстежують будь-які серйозні побічні ефекти від вакцин і оновлюють свої рекомендації. Зараз оцінку ефективності та безпеки очікують щодо 12 вакцин.
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А заявила експерт ВОЗ Марианджела Симао
что никто???? Она в ВОЗ с туалета мусор выносит, Унитазный эксперт!
То есть, это меньше, чем 0,01%
Но смертельные случаи были - зачем она врёт?
Ось, якщо така кількість зафіксується, тоді це стане статистикою. Але таких фактів немає. Є поодинокі випадки на 1 млн. 200 тис вакцинованих в Німеччині.
Он сейчас на премию в области медицины настрочит.
2)1 із 100 -відвертий пі..дьож дурантинофілів..
німеччина.
с начала кампании 27 декабря по 10 января выполнено около 614 000 прививок (842 455 - по состоянию на 14 января). За это время в 325 случаях отмечено 913 нежелательных реакций. В 51 случае они были признаны серьезными, что соответствует показателю 0,08 на 1000 прививок. Один из вакцинированных получил необратимые повреждения, 7 человек умерли.
1 на 10-100 тис.
В ВОЗ достаточно гуманны
Зарабатывая "мани"
таке формулювання вважаю коректним..
а ВОЗ-ІВСЬКА ЕКСПЕРТКА"ПАЛЬНУЛА ГЛУПІСТЬ"
Скорее это показатель того, что вакцина(любая) - "сырая" и люди сведущие, какими последствиями это грозит, как то не очень готовы рискнуть здоровьем ....о "спутнике" вообще умолчу. И еще ни одна вакцинация в мире за всю историю не проходила без жертв среди получивших вакцинацию людей, тем более такая масштабная как идет сейчас..так что не пздте нам
В стране обеспокоены побочными эффектами препарата
Об этом https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-16/norway-vaccine-fatalities-among-people-75-and-older-rise-to-29?srnd=premium-europe сообщает Норвежское агентство по лекарственным средствам в ответ на запрос Bloomberg.
До пятницы, 15 января, в Норвегии была утверждена только одна вакцина - Pfizer/BioNTech. Это значит, что все смертельные случаи связаны с введением именно этого препарата.
В Великобритании и США фиксировали случаи аллергических реакций на вакцину. В Великобритании даже рекомендовали людям, у которых когда-либо была аллергия, воздержаться от прививок.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-norvegii-posle-vakciny-ot-covid-19-umerli-29-pozhilyh-lyudej-v-strane-***********-pobochnymi-effektami-preparata
очікувано найстаршим з супутніми хворобами важко перенести додатковий 'удар по організму'.
але Статистика каже-ДОПУСТИМІ І ВИПРАВДАНІ ВТРАТИ..
В то же время медики не исключают, что в перспективе вакцинация может привести к тяжелым осложнениям.
https://www.gazeta.ru/social/2020/12/09/13392637.shtml
умерли уже шесть участников.
не відволікайся на клавіатуру..
Ти рахуй !
https://lenta.ru/news/2021/01/15/lit/
ЦЕ КАЦАПСЬКА ЛЄНТА.СРУ.
Во Франции https://iz.ru/1111703/2021-01-14/vo-frantcii-vyiavili-shest-sluchaev-sereznykh-pobochnykh-reaktcii-na-vaktcinu-pfizer выявили шесть случаев серьезной побочной реакции после введения вакцины Pfizer/BioNTech.
В связи с этими случаями Pfizer со следующей недели временно http://iz.ru/1112040/2021-01-15/pfizer-vremenno-sokratit-postavki-vaktciny-ot-koronavirusa-v-evropu сократит поставки вакцины от коронавируса по всей Европе.
https://iz.ru/1112288/2021-01-15/v-kitae-prizvali-priostanovit-ispolzovanie-vaktciny-pfizer-sredi-pozhilykh
/www.trtrussian.com/novosti-mir/mnozhatsya-sluchai-zarazheniya-covid-19-posle-privivok-vakcinoj-pfizer-399838
У всех пациентов такая реакция позже прошла, и Министерство здравоохранения Израиля заявило, что не считает подобные побочные эффекты противопоказанием для введения второй дозы вакцины.
https://www.radiosvoboda.org/a/30993741.html
новичком... вернее спутником?
В Германии тоже есть люди, которые умерли после вакцинации от COVID-19.
Представители Института Пауля Эрлиха (Paul-Ehrlich-Institut) указывают на уже повышенную вероятность смерти в определенном возрасте и констатируют, что наблюдаемое количество случаев не превышает ожидаемого».
По данным института, с начала кампании 27 декабря по 10 января выполнено около 614 000 прививок (842 455 - по состоянию на 14 января). За это время в 325 случаях отмечено 913 нежелательных реакций. В 51 случае они были признаны серьезными, что соответствует показателю 0,08 на 1000 прививок. Один из вакцинированных получил необратимые повреждения, 7 человек умерли. https://www.apteka.ua/article/580513
А не після вакцинки.
Катится - катится голубой вагон... (с)
пять человек вскоре после получения прививки умерли
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. (В. И. Ленин)
ЗА причетність до приховування початку пандемії в Китаї.
в той стране которую не жаль, в России например. Ковид и комунизм это експеремент над населением которого не жаль. Результат эксперемента - где предел тупости стада человеческого в процесе манипуляции - якобы заботы о нем.
ВОЗ-брехливе рекламне агентство СВІТОВОЇ фармацевтичної мафії.(Супрун,до речі-звідти же)
по распространению гнилых античеловеческих планов сатанистов-глобалистов-це емоційна "лірика" і конспірологія.
Комедия -"https://www.youtube.com/watch?v=N4qvancU1TA Как грузины грибы проверяли "