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Новини Коронавірус і карантин
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Жодного випадку смерті після вакцинації проти COVID-19 не зафіксовано, - ВООЗ

Жодного випадку смерті після вакцинації проти COVID-19 не зафіксовано, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я поки не фіксувала жодного випадку смерті після щеплення вакциною проти COVID-19.

Про це заявила експертка ВООЗ Маріанджела Сімао, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Експертка зазначила, що йдеться про найбільш поширені в цей час препарати. Як приклад вона навела препарат від Pfizer, який найбільше використовують у світі. "І ми поки не побачили жодної смерті від вакцин, які зараз використовують", - заявила Сімао.

Вона додала, що в ЗМІ раніше повідомляли про побічні ефекти від вакцин. Зокрема, фіксували анафілактичний шок після щеплення, який Сімао пояснила схильністю деяких людей до серйозних алергій. У таких випадках потрібно вакцинуватися в медзакладах під наглядом лікарів.

Також читайте: МОЗ веде переговори з індійською компанією, що виробляє вакцини проти COVID-19 Novovaks і AstraZeneca, - заступник міністра Іващенко

У ВООЗ зазначають, що уважно відстежують будь-які серйозні побічні ефекти від вакцин і оновлюють свої рекомендації. Зараз оцінку ефективності та безпеки очікують щодо 12 вакцин.

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Польша, Норвегия и Германия сообщали про единичные случаи, которые сравнимы с математической погрешностью на преобладающее количество вакцинирующихся.
То есть, это меньше, чем 0,01%
Но смертельные случаи были - зачем она врёт?
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21.01.2021 00:16
+8
Брехня.
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21.01.2021 00:08
+6
Кто пишет новости? Куча стран потери озвучила!
А заявила експерт ВОЗ Марианджела Симао
что никто???? Она в ВОЗ с туалета мусор выносит, Унитазный эксперт!
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21.01.2021 00:16
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Брехня.
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21.01.2021 00:08 Відповісти
сам бачив?
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21.01.2021 00:12 Відповісти
Ни одного случая смерти после вакцинации от COVID-19 не зафиксировано, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9436
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21.01.2021 00:26 Відповісти
"сам дурак"?
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21.01.2021 07:58 Відповісти
а на парашечке убеждают крепостных, шо уже все привитые не спутником поумерли аки мухи и только от спутника не смертельный исход, а только рога и копыта вырастают )
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21.01.2021 00:13 Відповісти
Кто пишет новости? Куча стран потери озвучила!
А заявила експерт ВОЗ Марианджела Симао
что никто???? Она в ВОЗ с туалета мусор выносит, Унитазный эксперт!
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21.01.2021 00:16 Відповісти
"Куча стран потери озвучила!" сказали на каналах Медведчука.
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21.01.2021 09:44 Відповісти
Польша, Норвегия и Германия сообщали про единичные случаи, которые сравнимы с математической погрешностью на преобладающее количество вакцинирующихся.
То есть, это меньше, чем 0,01%
Но смертельные случаи были - зачем она врёт?
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21.01.2021 00:16 Відповісти
Всего типа каждый 100й , от вакцины загнётся!
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21.01.2021 00:20 Відповісти
Можете на нобелевскую премию номинироваться.
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21.01.2021 00:23 Відповісти
То есть, это меньше, чем 0,01%--- А это не одна сотая?
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21.01.2021 00:27 Відповісти
Помре 1 із 10000
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21.01.2021 00:31 Відповісти
Ні, не так. Ніхто не помре.
Ось, якщо така кількість зафіксується, тоді це стане статистикою. Але таких фактів немає. Є поодинокі випадки на 1 млн. 200 тис вакцинованих в Німеччині.
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21.01.2021 01:00 Відповісти
Сотая доля процента - это 1 на 10000.
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21.01.2021 00:32 Відповісти
не подсказывай ему, а то он нобелевку не получит.
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21.01.2021 00:35 Відповісти

Он сейчас на премию в области медицины настрочит.
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21.01.2021 00:41 Відповісти
tut medodicka olginskix idiot po ukolam pfizer.Cel panika liudej a mozet svoj sputnik dumajet protolknut kak sami luci v mire
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21.01.2021 01:05 Відповісти
Жодного випадку смерті після вакцинації проти COVID-19 не зафіксовано, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9498
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21.01.2021 09:25 Відповісти
Litve 55 tysiac uze zdelali ukolov ne odnogo smertelnogo uze vtoroj raz im ukoli delajet.Vsego bolje 20 milionov ukol v mire zdelali pfizer,slisal pro Norvegiju no tam prijute delali liudiam kotoryje i tak byli slabyje,vot vyvod zdelali stob takim nenado delat
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21.01.2021 00:41 Відповісти
Нобелевской по математике нет, но надо же этому гению что то дать.
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21.01.2021 00:34 Відповісти
1)навіть 1 із 100-допустимі втрати від вакцини,якщо зараз 3 із 100 від ковіду помирає..
2)1 із 100 -відвертий пі..дьож дурантинофілів..
німеччина.
с начала кампании 27 декабря по 10 января выполнено около 614 000 прививок (842 455 - по состоянию на 14 января). За это время в 325 случаях отмечено 913 нежелательных реакций. В 51 случае они были признаны серьезными, что со­ответствует показателю 0,08 на 1000 прививок. Один из вакцинированных получил необратимые повреждения, 7 человек умерли.

1 на 10-100 тис.
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21.01.2021 08:20 Відповісти
Почекаємо пару місяців, потім буде зрозуміліше
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21.01.2021 01:58 Відповісти
Мани-мани-мани-мани
В ВОЗ достаточно гуманны
Зарабатывая "мани"
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21.01.2021 07:46 Відповісти
як немає загинувших від Ковід-а лише від СУПУТНІХ ХВОРОБ,ТАК І НЕМАЄ ВІД ВАКЦИН.

таке формулювання вважаю коректним..

а ВОЗ-ІВСЬКА ЕКСПЕРТКА"ПАЛЬНУЛА ГЛУПІСТЬ"
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21.01.2021 08:01 Відповісти
У нас врач говорил, им за ковидных не доплачивают потому они записывают как грипп
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21.01.2021 09:54 Відповісти
А разве вакцина от короновируса делает человека бессмертным? Естественно, что после прививки люди всё равно будут умирать. Вопрос что явилось причиной их смерти.
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21.01.2021 12:10 Відповісти
Так інформація за померлих була від закордонних змі,не від москалів.
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21.01.2021 00:16 Відповісти
..."Отказ медицинских работников от вакцины - новая растущая проблема в США." - сми

Скорее это показатель того, что вакцина(любая) - "сырая" и люди сведущие, какими последствиями это грозит, как то не очень готовы рискнуть здоровьем ....о "спутнике" вообще умолчу. И еще ни одна вакцинация в мире за всю историю не проходила без жертв среди получивших вакцинацию людей, тем более такая масштабная как идет сейчас..так что не пздте нам
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21.01.2021 00:19 Відповісти
Так медики ведь видят реальную статистику, которую им запрещено выносить народу, иначе цель оправдывающая неминуемые потери не выполнится!
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21.01.2021 00:24 Відповісти
про проценты у тебя лучше получалось смешить.
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21.01.2021 00:35 Відповісти
В Норвегии после вакцины от COVID-19 умерли 29 пожилых людей.
В стране обеспокоены побочными эффектами препарата
Об этом https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-16/norway-vaccine-fatalities-among-people-75-and-older-rise-to-29?srnd=premium-europe сообщает Норвежское агентство по лекарственным средствам в ответ на запрос Bloomberg.
До пятницы, 15 января, в Норвегии была утверждена только одна вакцина - Pfizer/BioNTech. Это значит, что все смертельные случаи связаны с введением именно этого препарата.
В Великобритании и США фиксировали случаи аллергических реакций на вакцину. В Великобритании даже рекомендовали людям, у которых когда-либо была аллергия, воздержаться от прививок.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-norvegii-posle-vakciny-ot-covid-19-umerli-29-pozhilyh-lyudej-v-strane-***********-pobochnymi-effektami-preparata
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21.01.2021 00:36 Відповісти
"There are 13 deaths that have been assessed, and we are aware of another 16 deaths that are currently being assessed," the agency said. All the reported deaths related to "elderly people with serious basic disorders," it said. "Most people have experienced the expected side effects of the vaccine, such as nausea and vomiting, fever, local reactions at the injection site, and worsening of their underlying condition."
 очікувано найстаршим з супутніми хворобами важко перенести додатковий 'удар по організму'.

але Статистика каже-ДОПУСТИМІ І ВИПРАВДАНІ ВТРАТИ..
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21.01.2021 08:05 Відповісти
Будь-яка вакцина викликає в людини симптоми, аналогічні симптомам хвороби, тільки полегшені. В людей сильно похилого віку зі специфічними хворобами можуть бути важкі реакції і смерті після щеплення, бо їм багато для цього не треба. Списувати це на недоліки вакцин і вказувати її причиною смертей - неправильно.
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21.01.2021 10:04 Відповісти
Это война и потери в ней заложены не малые , ради сохранения большинства, налогоплатильщиков. Обеспечивающих безбедное процветание элите.
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21.01.2021 00:37 Відповісти
похоже на этой войне тебя контузило
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21.01.2021 01:12 Відповісти
Смерть добровольцев в ходе клинических испытаний вакцин не должна настораживать - это лишь случайное стечение обстоятельств, уверены врачи. Они рассказали «Газете.Ru», что наблюдения за волонтерами длятся около полугода, и за это время они могут подхватить любую болезнь или столкнуться с обострением хронического недуга, что и становится причиной летального исхода.
В то же время медики не исключают, что в перспективе вакцинация может привести к тяжелым осложнениям.
https://www.gazeta.ru/social/2020/12/09/13392637.shtml
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21.01.2021 00:39 Відповісти
Так, в Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов США сообщили, что в течение исследования вакцины Pfizer и BioNTech
умерли уже шесть участников.
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21.01.2021 00:40 Відповісти
лахті..
не відволікайся на клавіатуру..
Ти рахуй !
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21.01.2021 08:22 Відповісти
В Литве врачи массово заразились коронавирусом после прививки Pfizer
https://lenta.ru/news/2021/01/15/lit/
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21.01.2021 00:43 Відповісти
Но почему только в Литве? Загадка дыры.
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21.01.2021 00:45 Відповісти
НІЯКОЇ ЗАГАДКИ.
ЦЕ КАЦАПСЬКА ЛЄНТА.СРУ.
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21.01.2021 08:06 Відповісти
В Китае призвали приостановить использование вакцины Pfizer среди пожилых
Во Франции https://iz.ru/1111703/2021-01-14/vo-frantcii-vyiavili-shest-sluchaev-sereznykh-pobochnykh-reaktcii-na-vaktcinu-pfizer выявили шесть случаев серьезной побочной реакции после введения вакцины Pfizer/BioNTech.
В связи с этими случаями Pfizer со следующей недели временно http://iz.ru/1112040/2021-01-15/pfizer-vremenno-sokratit-postavki-vaktciny-ot-koronavirusa-v-evropu сократит поставки вакцины от коронавируса по всей Европе.
https://iz.ru/1112288/2021-01-15/v-kitae-prizvali-priostanovit-ispolzovanie-vaktciny-pfizer-sredi-pozhilykh
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21.01.2021 00:46 Відповісти
И после этого: Ни одного случая смерти после вакцинации от COVID-19 не зафиксировано, - ВОЗ
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21.01.2021 00:49 Відповісти
По состоянию на 30 декабря, в Израиле зафиксированы две смерти после вакцинации препаратом Pfizer: 88-летний и 75-летний мужчины скончались сразу после введения вакцины

/www.trtrussian.com/novosti-mir/mnozhatsya-sluchai-zarazheniya-covid-19-posle-privivok-vakcinoj-pfizer-399838
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21.01.2021 00:50 Відповісти
В Израиле, где прививки против коронавирусной инфекции уже получили 28% населения, сообщили о необычном реакцию - 13 случаев лицевого паралича.
У всех пациентов такая реакция позже прошла, и Министерство здравоохранения Израиля заявило, что не считает подобные побочные эффекты противопоказанием для введения второй дозы вакцины.
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21.01.2021 00:52 Відповісти
Британське Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення поки порадило відмовитися від щеплення Pfizer/BioNTech тим, хто має серйозні алергічні реакції на медичні препарати або їжу. Питання вивчатимуть.

https://www.radiosvoboda.org/a/30993741.html
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21.01.2021 00:55 Відповісти
Тролли нагнетают и топчет против вакцинации. Что ж вы про спутник ничего не пишете? Сразу понятно, кто вам платит.
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21.01.2021 07:04 Відповісти
Все ссылки этого индивида ведут на гофносайты *********. Однозначно в спам козломордого.
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21.01.2021 12:13 Відповісти
тетка редкая брехуха. Наверное после указа Байдена о возобновлении финансирования ВООЗ, их там просто понесло.
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21.01.2021 00:58 Відповісти
что там с рашкинским новичком... вернее спутником?
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21.01.2021 01:14 Відповісти
Проводять випробування на солдатах. Там побічка цікава- часто він діє як хімічна кастрація. Російські свиноматки уже плачуться що онуків так і не дочекаються.
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21.01.2021 06:58 Відповісти
Власти США сообщили о 21 случае тяжелых аллергических реакций с 14 по 23 декабря после введения около 1,9 млн начальных доз вакцины Pfizer.
В Германии тоже есть люди, которые умерли после вакцинации от COVID-19.
Представители Института Пауля Эрлиха (Paul-Ehrlich-Institut) указывают на уже повышенную вероятность смерти в определенном возрасте и констатируют, что наблюдаемое количество случаев не превышает ожидаемого».
По данным института, с начала кампании 27 декабря по 10 января выполнено около 614 000 прививок (842 455 - по состоянию на 14 января). За это время в 325 случаях отмечено 913 нежелательных реакций. В 51 случае они были признаны серьезными, что со­ответствует показателю 0,08 на 1000 прививок. Один из вакцинированных получил необратимые повреждения, 7 человек умерли. https://www.apteka.ua/article/580513
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21.01.2021 01:02 Відповісти
І американський лікар теж взяв і помер.
А не після вакцинки.
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21.01.2021 01:14 Відповісти
...Каждому - каждому в лучшее верится.
Катится - катится голубой вагон... (с)
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21.01.2021 01:33 Відповісти
БРЕШУТЬ ЯК КИТАЙЦІ !
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21.01.2021 01:38 Відповісти
Это только первый укол(слабый) у всех, а что они расскажут после второго.
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21.01.2021 01:49 Відповісти
Одно скажу что знакомые что переболели, все жалуются что, не всё хорошо по истечению несколько месяцев. И у всех разные последствия.
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21.01.2021 01:54 Відповісти
По данным Минздрава, из около полумиллиона французов, которые уже получили свою первую дозу вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech, нежелательные побочные эффекты проявились у 139 человек,
пять человек вскоре после получения прививки умерли
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21.01.2021 02:03 Відповісти
Та ты шо!
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21.01.2021 07:05 Відповісти
Ни одного случая смерти после вакцинации от COVID-19 не зафиксировано, - ВОЗ.
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. (В. И. Ленин)
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21.01.2021 02:34 Відповісти
ВОЗ ТРЕБА ПИ..ДИТИ,ПИ..ДИТИ І ЩЕ РАЗ ПИ..ДИТИ

ЗА причетність до приховування початку пандемії в Китаї.
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21.01.2021 08:08 Відповісти
Как это нет? В России депутат госдумы антошкин сдох после укола фуфлоспутником
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21.01.2021 02:58 Відповісти
ВОЗ про человеческие жертвы говорил, я так полагаю.
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21.01.2021 07:32 Відповісти
И когда уже это ковидобесие закончится? Было бы от чего помирать.
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21.01.2021 03:01 Відповісти
Бисмарк как то сказал - Коммунизм Карла Маркса это хорошая вещь , но пусть его строят
в той стране которую не жаль, в России например. Ковид и комунизм это експеремент над населением которого не жаль. Результат эксперемента - где предел тупости стада человеческого в процесе манипуляции - якобы заботы о нем.
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21.01.2021 03:35 Відповісти
Так или иначе, естественный отбор свое сделает.
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21.01.2021 04:04 Відповісти
Еще одно подтверждение того, чем на самом деле на сегодняшний день является ВООЗ, - филиалом брехливого рекламного агентства по распространению гнилых античеловеческих планов сатанистов-глобалистов и мировой фармацевтической мафии.
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21.01.2021 05:22 Відповісти
з другим категорично погоджуюсь..
ВОЗ-брехливе рекламне агентство СВІТОВОЇ фармацевтичної мафії.(Супрун,до речі-звідти же)


по распространению гнилых античеловеческих планов сатанистов-глобалистов-це емоційна "лірика" і конспірологія.
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21.01.2021 08:13 Відповісти
Жулики! Дармоеды! Шаровики! всех на гилляку!!!
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21.01.2021 06:11 Відповісти
Вы там в ВОЗе все как зебилы -на коксе висите??))) На параше и в крысчанске дохляков пересчитайте,да и на лугандоне походу))
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21.01.2021 06:55 Відповісти
Кацапы не считаются, они уже рождаются мертвыми, т.к. жизнь на расии жизнью считать нельзя.
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21.01.2021 07:31 Відповісти
такой бред...тебе самому не смешно?Давай и я про всех американцев буду отзываться что они все мёртвые и больные и т.д понравиться тебе такой диалог?
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21.01.2021 08:40 Відповісти
ты ошибся бутылкой.
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21.01.2021 16:22 Відповісти
а ты чё тут забыла чурка американская,пшёл вон на свои сайты и там пиши,патриот куев,чё не в Украине патриотик?
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26.01.2021 08:24 Відповісти
А врач из Флориды, который недавно умер после вакцинации, воскрес уже?
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21.01.2021 07:30 Відповісти
ВООЗ это обычная финансовая компания,которая дорожит своими доходами и прибылями,врут и не краснеют.Про Норвегию ни слова...и это только начало,дальше будут тысячи смертей от вакцинации.
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21.01.2021 08:38 Відповісти
краще мільйони від Ковід?(зараз офіційно 2)
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21.01.2021 09:28 Відповісти
Вспомнился старый грузинский фильм в связи с таким заявлением.
Комедия -"https://www.youtube.com/watch?v=N4qvancU1TA Как грузины грибы проверяли "
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21.01.2021 13:12 Відповісти
 
 