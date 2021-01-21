Жодного випадку смерті після вакцинації проти COVID-19 не зафіксовано, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я поки не фіксувала жодного випадку смерті після щеплення вакциною проти COVID-19.

Про це заявила експертка ВООЗ Маріанджела Сімао, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Експертка зазначила, що йдеться про найбільш поширені в цей час препарати. Як приклад вона навела препарат від Pfizer, який найбільше використовують у світі. "І ми поки не побачили жодної смерті від вакцин, які зараз використовують", - заявила Сімао.

Вона додала, що в ЗМІ раніше повідомляли про побічні ефекти від вакцин. Зокрема, фіксували анафілактичний шок після щеплення, який Сімао пояснила схильністю деяких людей до серйозних алергій. У таких випадках потрібно вакцинуватися в медзакладах під наглядом лікарів.

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У ВООЗ зазначають, що уважно відстежують будь-які серйозні побічні ефекти від вакцин і оновлюють свої рекомендації. Зараз оцінку ефективності та безпеки очікують щодо 12 вакцин.