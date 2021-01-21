Депутаты Европарламента хотят остановить строительство "Северного потока-2" из-за ареста Навального

В связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального депутаты Европарламента хотят полного пересмотра отношений с Россией и прекращение проекта "Северный поток-2".

Эта информация обнародована на сайте Европарламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Во время дебатов с участием главы внешней политики ЕС Жозепа Борреля... депутаты призвали российские власти немедленно освободить Алексея Навального, подчеркнув, что его арест и путь, которым он был осуществлен, явно противоречат международному законодательству и российской конституции. Депутаты обратились к ЕС с требованием расширить санкции против российских чиновников за счет тех, кто причастен к аресту", - говорится в сообщении.

Несколько депутатов призвали к более активным усилиям Евросоюза для привлечения РФ к ответственности за нарушения прав человека и политизацию российской судебной системы.

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"Несколько депутатов призвали ЕС, а также некоторые национальные правительства и региональные органы власти окончательно прекратить работы по достройке трубопровода Nord Stream 2 - как средство введения надлежащих экономических санкций против российских властей", - отмечается в информации Европарламента по итогам заседания.