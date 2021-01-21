Депутати Європарламенту хочуть зупинити будівництво "Північного потоку-2" через арешт Навального

У зв'язку з арештом російського опозиціонера Олексія Навального депутати Європарламенту хочуть повного перегляду відносин з Росією і припинення проєкту "Північний потік-2".

Цю інформацію оприлюднено на сайті Європарламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Під час дебатів за участю очільника зовнішньої політики ЄС Жозепа Борреля… депутати закликали російську владу негайно звільнити Олексія Навального, наголосивши, що його арешт і шлях, яким він був здійснений, очевидно суперечать міжнародному законодавству та російській конституції. Депутати звернулися до ЄС з вимогою розширити санкції проти російських чиновників за рахунок тих, хто причетний до арешту", - йдеться у повідомленні.

Декілька депутатів закликали до активніших зусиль Євросоюзу задля притягнення РФ до відповідальності за порушення прав людини й політизацію російської судової системи.

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"Кілька депутатів закликали ЄС, а також деякі національні уряди та регіональні органи влади остаточно припинити роботи з добудови трубопроводу Nord Stream 2 - як засіб запровадження належних економічних санкцій проти російської влади", - наголошується в інформації Європарламенту за підсумками засідання.