Депутати Європарламенту хочуть зупинити будівництво "Північного потоку-2" через арешт Навального
У зв'язку з арештом російського опозиціонера Олексія Навального депутати Європарламенту хочуть повного перегляду відносин з Росією і припинення проєкту "Північний потік-2".
Цю інформацію оприлюднено на сайті Європарламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Під час дебатів за участю очільника зовнішньої політики ЄС Жозепа Борреля… депутати закликали російську владу негайно звільнити Олексія Навального, наголосивши, що його арешт і шлях, яким він був здійснений, очевидно суперечать міжнародному законодавству та російській конституції. Депутати звернулися до ЄС з вимогою розширити санкції проти російських чиновників за рахунок тих, хто причетний до арешту", - йдеться у повідомленні.
Декілька депутатів закликали до активніших зусиль Євросоюзу задля притягнення РФ до відповідальності за порушення прав людини й політизацію російської судової системи.
"Кілька депутатів закликали ЄС, а також деякі національні уряди та регіональні органи влади остаточно припинити роботи з добудови трубопроводу Nord Stream 2 - як засіб запровадження належних економічних санкцій проти російської влади", - наголошується в інформації Європарламенту за підсумками засідання.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4086354638042306&set=a.753044638040006&type=3 Вчера в 09:13 ·
Ну що, схоже на те, що процес розпаду путінського "Північного потоку-2" набув незворотного характеру. На доповнення до норвезької сертифікаційної DNV GL, данської інжинірингової Ramboll, швейцарської страхової Zurich Insurance Group, німецька Bilfinger GreyLogix оголосила про розірвання контракту. Чому це заслуговує на особливу увагу, адже сума контракту сміховинна - 15 млн. євро - мізер порівняно з мільярдами, покладеними на дно морське.
Група компаній Bilfinger GreyLogix є визнаним лідером розробки та впровадження систем управління технологічними процесами. Вона забезпечила необхідним обладнанням та програмним забезпеченням існуючий "Північний потік". Тому автоматично отримала замовлення і на ПП2. Воно включало створення системи контролю руху природного газу та технологічної безпеки з центром управління трубопроводом у кантоні Цуг в Швейцарії, а також протипожежні системи на берегових терміналах в Росії на Німеччині.
Без усього цього газопровід не працюватиме, це буде просто красиво укладений на дно Балтики, добре ізольований та обетонований металобрухт з труб великого діаметру.
Міллер увесь в соплях і сльозах кілька годин тому скаржився на підступних американців самому Пу. А ще вчора він розвішував спагетті, про "ввод «Северного потока - 2» в эксплуатацию в разумные сроки".
Отже, хто там нам розповідав роками про перспективу здачі труб ГТС України в металобрухт чи створення музею? Схоже, що музей газової російсько-німецької клептократії незабаром можна буде відкривати в Грайфсвальді на німецькому кінці труби ПП2. Директором варто призначити Навального, Варніга завгоспом, ну а Шредеру підійде легка праця - екскурсоводом
Меркель з Путіним підійдуть в якості рекламних агентів для дайвінгу в районі данського Борнгольма для бажаючих більш гострих відчуттів
П.С. Чекаємо на вихід з проекту французької ENGIE та Shell.
Каждый олигарх уже имеет свою яхту и дворец в Испании, Италии, Швейцарии . . . а путин что, хуже?
Что ему терять? Если Березовского повесили в Британии, то до Навального точно бы добрались. Пошёл ва-банк Лёша.
китайцям нафік потрібний додатковий рашистський газ..
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Спустя ровно год после запуска газопровода «Сила Сибири», который состоялся 2 декабря 2019 года, в Китай по нему прокачано 3,84 миллиарда кубометров. Об этом говорится в https://www.gazprom.ru/press/news/2020/december/article519882/ сообщении на сайте https://lenta.ru/tags/organizations/gazprom/ «Газпрома» .
Таким образом компания призналась, что планы по поставкам на 2020 год, которые еще в конце прошлого года https://rg.ru/2019/11/29/nazvan-obem-postavok-gaza-v-kitaj-po-gazoprovodu-sila-sibiri.html составляли не менее 5 миллиардов кубометров, оказались сорваны. По всей видимости, компания не сможет дотянуть даже до 4,25 миллиарда кубометров - минимального объема, прописанного в договоре.
И СП-2 закрывать !
а иначе - никак 😂
Почему твои призывы совпадают с желанием Обнуйла?
100 відсотків. Хоч хтось чув від Навального про припинення російської війни проти України та вивід російських військ з України?
Російські чекісти готовлять його на зміну путіну. Це більш ніж очевидно.
Взагалі, ця неймовірна увага українських змі до Навального і піар кампанія навколо нього черговий раз показує, наскільки українське інформаційне поле окуповане російським бізнесом, який всіма сила за допомогою своїх придворних журналістів намагається запхнути Україну в болото "русскава міра".
https://kungurov.livejournal.com/
В этой ситуации хоть какой-то субъектностью могут обладать только те самые пресловутые кремлевские башни и их вассалы. Вассалы - субъекты низшего уровня, преследующие свои интересы, но их субъектность определяется принадлежностью к сюзерену («крыше»). Навальный - тот самый вассал, который является инструментом для своей «крышы», но при том сам он пытается формировать инструменты (ФБК, сеть штабов Навльного, медиаструктуры, пулы кандидатов на выборах) для достижения своих интересов, причем эти инструменты уже неподконтрольны навальновской «крыше», за их использование они должны платить.
Реальная политика может выглядеть только так, и никак иначе. Эта модель дает универсальное объяснение всему - почему сабж мочит одних и не замечает других. Почему его то сажают, то выпускают, то травят, то благосклонно выпускают за границу лечиться. Почему «Единая Россия», которую он в 2011 г. наградил бессмертным именем «Партия жуликов и воров» собирает для него подписи для преодоления муниципального фильтра в 2013-м. ЕР - это ведь тоже не политический субъект, а инструмент. Инструмент своей воли не проявляет, а подчиняется «крыше».
На вопрос в том, кто именно крышует «берлинского пациента» невозможно дать ответа, потому что сами субъекты не формализованы и не монолитны. Нет чекистской башни Кремля, состоящей из одних чекистов, и либеральной, вокруг которой группируются только питерские экономисты и неполживые патлатые журналисты. У чекистов есть свои экономические активы, банки, медиаструктуры. У либералов есть верно служащие им силовики и аффилированные с ними криминальные группировки. Поэтому как-то маркировать субъекты внутри элиты нереально. Для этого нет критериев. Да и, по большому счету, совершенно неважно, кто крышует Навального и Ко. «Крыша» эта преследует исключительно свои клановые интересы, а не ваши, тем более, не интересы страны - это вообще полнейшая абстракция.
Не переживайте Навальный и Путин кореша-дружбаны. Это Воффка хочет Лёшке подкачать подмоченный рейтинг и репутацию.
https://kungurov.livejournal.com/
Он самый лучший лидер рф для Украины.
Вот это по-нашему!
а нам яка ..уй різниця?