УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11759 відвідувачів онлайн
Новини
7 254 46

Депутати Європарламенту хочуть зупинити будівництво "Північного потоку-2" через арешт Навального

Депутати Європарламенту хочуть зупинити будівництво

У зв'язку з арештом російського опозиціонера Олексія Навального депутати Європарламенту хочуть повного перегляду відносин з Росією і припинення проєкту "Північний потік-2".

Цю інформацію оприлюднено на сайті Європарламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Під час дебатів за участю очільника зовнішньої політики ЄС Жозепа Борреля… депутати закликали російську владу негайно звільнити Олексія Навального, наголосивши, що його арешт і шлях, яким він був здійснений, очевидно суперечать міжнародному законодавству та російській конституції. Депутати звернулися до ЄС з вимогою розширити санкції проти російських чиновників за рахунок тих, хто причетний до арешту", - йдеться у повідомленні.

Декілька депутатів закликали до активніших зусиль Євросоюзу задля притягнення РФ до відповідальності за порушення прав людини й політизацію російської судової системи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перша німецька компанія відмовилася від участі в будівництві "Північного потоку-2", - Bild

"Кілька депутатів закликали ЄС, а також деякі національні уряди та регіональні органи влади остаточно припинити роботи з добудови трубопроводу Nord Stream 2 - як засіб запровадження належних економічних санкцій проти російської влади", - наголошується в інформації Європарламенту за підсумками засідання.

Автор: 

Європарламент (1041) росія (64935) Північний потік (2461) Навальний Олексій (612)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Х@йло заковтнуло наживку Навального... Ну знали ж усі, що його арештують -це підняло шум в суспільстві і допомогло розпіарити фільм про палац х@йла. А тепер ще й нові санції і зупинка північного потоку! Прекрасно хтось у Європі спрацював!
показати весь коментар
21.01.2021 01:09
+7
Депутаты Европарламента хотят остановить строительство "Северного потока-2" из-за ареста Навального - Цензор.НЕТ 5692
показати весь коментар
21.01.2021 01:17
+7
Депутаты Европарламента хотят остановить строительство "Северного потока-2" из-за ареста Навального - Цензор.НЕТ 8525
показати весь коментар
21.01.2021 06:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отличный повод съехать с санкций США.
показати весь коментар
21.01.2021 01:06 Відповісти
ніякий навальний тут ніяким боком... так, московська димова завіса

https://www.facebook.com/michael.gonchar.5?hc_ref=ARS2-0ppWKjg6_Dvi9JtSoea2S01vKtnm4456-pH0-*************************&fref=nf Michael Gonchar
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4086354638042306&set=a.753044638040006&type=3 Вчера в 09:13 ·

Ну що, схоже на те, що процес розпаду путінського "Північного потоку-2" набув незворотного характеру. На доповнення до норвезької сертифікаційної DNV GL, данської інжинірингової Ramboll, швейцарської страхової Zurich Insurance Group, німецька Bilfinger GreyLogix оголосила про розірвання контракту. Чому це заслуговує на особливу увагу, адже сума контракту сміховинна - 15 млн. євро - мізер порівняно з мільярдами, покладеними на дно морське.
Група компаній Bilfinger GreyLogix є визнаним лідером розробки та впровадження систем управління технологічними процесами. Вона забезпечила необхідним обладнанням та програмним забезпеченням існуючий "Північний потік". Тому автоматично отримала замовлення і на ПП2. Воно включало створення системи контролю руху природного газу та технологічної безпеки з центром управління трубопроводом у кантоні Цуг в Швейцарії, а також протипожежні системи на берегових терміналах в Росії на Німеччині.
Без усього цього газопровід не працюватиме, це буде просто красиво укладений на дно Балтики, добре ізольований та обетонований металобрухт з труб великого діаметру.
Міллер увесь в соплях і сльозах кілька годин тому скаржився на підступних американців самому Пу. А ще вчора він розвішував спагетті, про "ввод «Северного потока - 2» в эксплуатацию в разумные сроки".
Отже, хто там нам розповідав роками про перспективу здачі труб ГТС України в металобрухт чи створення музею? Схоже, що музей газової російсько-німецької клептократії незабаром можна буде відкривати в Грайфсвальді на німецькому кінці труби ПП2. Директором варто призначити Навального, Варніга завгоспом, ну а Шредеру підійде легка праця - екскурсоводом
Меркель з Путіним підійдуть в якості рекламних агентів для дайвінгу в районі данського Борнгольма для бажаючих більш гострих відчуттів
П.С. Чекаємо на вихід з проекту французької ENGIE та Shell.
показати весь коментар
21.01.2021 07:41 Відповісти
Х@йло заковтнуло наживку Навального... Ну знали ж усі, що його арештують -це підняло шум в суспільстві і допомогло розпіарити фільм про палац х@йла. А тепер ще й нові санції і зупинка північного потоку! Прекрасно хтось у Європі спрацював!
показати весь коментар
21.01.2021 01:09 Відповісти
Мутно це все якось. Якби все так і було, то пуйло б з пересердя вже наказав Навального добити. А раз Олексій ще живий, то питання, хто і на яких умовах гарантує йому безпеку?
показати весь коментар
21.01.2021 01:16 Відповісти
пуйло боится дворец потерять, историю рашки знает ведь - и не таких царей скидывали
показати весь коментар
21.01.2021 04:12 Відповісти
Можно подумать, дворец у него только один)))
Каждый олигарх уже имеет свою яхту и дворец в Испании, Италии, Швейцарии . . . а путин что, хуже?
показати весь коментар
21.01.2021 09:57 Відповісти
Чи не ти казав, що з Навального ніякої користі?
показати весь коментар
21.01.2021 01:33 Відповісти
Та сам же Навальный и сработал.
Что ему терять? Если Березовского повесили в Британии, то до Навального точно бы добрались. Пошёл ва-банк Лёша.
показати весь коментар
21.01.2021 09:58 Відповісти
Депутаты Европарламента хотят остановить строительство "Северного потока-2" из-за ареста Навального - Цензор.НЕТ 136
показати весь коментар
21.01.2021 01:15 Відповісти
просто Навальный последняя капля в этой движухе ...К Алексею даже Меркель приходила в палату ..Цена возросла а дибилы думают достроить СП2 но уже точно не в эти 4 года ..нет что б китайцам еще одну трубу провести
показати весь коментар
21.01.2021 01:16 Відповісти


китайцям нафік потрібний додатковий рашистський газ..
.

Спустя ровно год после запуска газопровода «Сила Сибири», который состоялся 2 декабря 2019 года, в Китай по нему прокачано 3,84 миллиарда кубометров. Об этом говорится в https://www.gazprom.ru/press/news/2020/december/article519882/ сообщении на сайте https://lenta.ru/tags/organizations/gazprom/ «Газпрома» .
Таким образом компания призналась, что планы по поставкам на 2020 год, которые еще в конце прошлого года https://rg.ru/2019/11/29/nazvan-obem-postavok-gaza-v-kitaj-po-gazoprovodu-sila-sibiri.html составляли не менее 5 миллиардов кубометров, оказались сорваны. По всей видимости, компания не сможет дотянуть даже до 4,25 миллиарда кубометров - минимального объема, прописанного в договоре.
показати весь коментар
21.01.2021 09:59 Відповісти
Депутаты Европарламента хотят остановить строительство "Северного потока-2" из-за ареста Навального - Цензор.НЕТ 5692
показати весь коментар
21.01.2021 01:17 Відповісти
Нахер в ЕС эта росийская труба когда в Скандинавии газа немерено
показати весь коментар
21.01.2021 01:20 Відповісти
Навального надо сажать
И СП-2 закрывать !

а иначе - никак 😂
показати весь коментар
21.01.2021 01:32 Відповісти
"Навального надо сажать".

Почему твои призывы совпадают с желанием Обнуйла?
показати весь коментар
21.01.2021 01:39 Відповісти
тому що Альоша-бутерброд своє відношення до Україниі і Криму вже висказав....так що від перестановки х"йла з бутербродом для України нічого не зміниться
показати весь коментар
21.01.2021 02:54 Відповісти
Навальный - никому не нужное у нас говно, но польза от него сейчас есть.
показати весь коментар
21.01.2021 03:11 Відповісти
Польза от этого гавна в том, что воняет оно не тут, а там - на Рашке.
показати весь коментар
21.01.2021 07:30 Відповісти
https://www.facebook.com/people/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE/100025082585171?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1OTA1MjYzMTM3ODk1M18xMDE1OTA1NDU5NzE3Mzk1Mw%3D%3D Олександра Решотко
100 відсотків. Хоч хтось чув від Навального про припинення російської війни проти України та вивід російських військ з України?
Російські чекісти готовлять його на зміну путіну. Це більш ніж очевидно.
Взагалі, ця неймовірна увага українських змі до Навального і піар кампанія навколо нього черговий раз показує, наскільки українське інформаційне поле окуповане російським бізнесом, який всіма сила за допомогою своїх придворних журналістів намагається запхнути Україну в болото "русскава міра".
показати весь коментар
21.01.2021 07:42 Відповісти
В Раше же мы наблюдаем кладбищенское спокойствие. Единственный шанс на какие-то политические трансформации, альтернативные неизменному курсу на консервацию, архаизацию и КНДР-изацию, дает только раскол внутри правящей группировки. Шанс гипотетический, конечно, но это лучше, чем его отсутствие.
https://kungurov.livejournal.com/
В этой ситуации хоть какой-то субъектностью могут обладать только те самые пресловутые кремлевские башни и их вассалы. Вассалы - субъекты низшего уровня, преследующие свои интересы, но их субъектность определяется принадлежностью к сюзерену («крыше»). Навальный - тот самый вассал, который является инструментом для своей «крышы», но при том сам он пытается формировать инструменты (ФБК, сеть штабов Навльного, медиаструктуры, пулы кандидатов на выборах) для достижения своих интересов, причем эти инструменты уже неподконтрольны навальновской «крыше», за их использование они должны платить.

Реальная политика может выглядеть только так, и никак иначе. Эта модель дает универсальное объяснение всему - почему сабж мочит одних и не замечает других. Почему его то сажают, то выпускают, то травят, то благосклонно выпускают за границу лечиться. Почему «Единая Россия», которую он в 2011 г. наградил бессмертным именем «Партия жуликов и воров» собирает для него подписи для преодоления муниципального фильтра в 2013-м. ЕР - это ведь тоже не политический субъект, а инструмент. Инструмент своей воли не проявляет, а подчиняется «крыше».

На вопрос в том, кто именно крышует «берлинского пациента» невозможно дать ответа, потому что сами субъекты не формализованы и не монолитны. Нет чекистской башни Кремля, состоящей из одних чекистов, и либеральной, вокруг которой группируются только питерские экономисты и неполживые патлатые журналисты. У чекистов есть свои экономические активы, банки, медиаструктуры. У либералов есть верно служащие им силовики и аффилированные с ними криминальные группировки. Поэтому как-то маркировать субъекты внутри элиты нереально. Для этого нет критериев. Да и, по большому счету, совершенно неважно, кто крышует Навального и Ко. «Крыша» эта преследует исключительно свои клановые интересы, а не ваши, тем более, не интересы страны - это вообще полнейшая абстракция.
показати весь коментар
21.01.2021 10:03 Відповісти
Несостоявшееся убийство Навального и все последующие жирные скандалы, конечно, не несут ни малейшей угрозы диктатуре, как форме правления в Раше, потому что эта форма правления опирается на всеобщий консенсус, причем не только внутриэлитный, но и общественный. Сами понимаете, ватное большинство не желает никакой демократизации и деимпериализации РФ. Быдло хочет еще более крепкой руки, больше милитаристкого вяличия и, желательно, пайку пожирнее. Совершеннейшей глупостью будет считать и то, что столичная либерастня является революционным классом.
показати весь коментар
21.01.2021 10:06 Відповісти
...и рыбку съесть, и чтоб овцы были целы
показати весь коментар
21.01.2021 01:39 Відповісти
да, этот русский должен страдать во благо Украины
показати весь коментар
21.01.2021 01:48 Відповісти
Спасибо за понимание рокировки Навального в тюрьму с закрытием СП-2 😂
показати весь коментар
21.01.2021 02:26 Відповісти
А через те, що ху#ло війну веде в Україні, у центрі Європи, ви не хочете зупинити будівництво? Зараз нам треба буде Навального через це боготворити? Я до цього ще не готова.
показати весь коментар
21.01.2021 02:32 Відповісти
Це питання було актуальним ще два роки тому. Зараз, нажаль, уряд зелених впроваджує політику на зближення з московією. В супереч існуючим санкціям проти рашки як з боку Америки та ЄС, так і з боку України. Хто в такому розкладі буде щось чинити проти якогось там північного потока, якщо сама Україна в особі її можновладців не переймається з цього приводу?
показати весь коментар
21.01.2021 05:45 Відповісти
Депутаты Европарламента хотят остановить строительство "Северного потока-2" из-за ареста Навального

Не переживайте Навальный и Путин кореша-дружбаны. Это Воффка хочет Лёшке подкачать подмоченный рейтинг и репутацию.
показати весь коментар
21.01.2021 03:05 Відповісти
ВВП хочет сделать из Алёшки "мученика" за Рашку
показати весь коментар
21.01.2021 03:07 Відповісти
Главный и, наверное, единственный актив в Раше - власть. Власть - источник материальных благ (капитала). А то, что капитал не может быть источником власти, наглядно продемонстрировал на своем печальном примере, например, Ходорковский. Все кремлевские башни заинтересованы в вытаптывании намертво политического пространства, в тотальном отчуждении масс от политики, и при этом они же нуждаются в политических инструментах, дающих влияние на массы, для межклановой борьбы, в том числе в публичном пространстве. В этом есть противоречие, но оно носит диалектический характер. Если вы не способны мыслить диалектически, то и понять принципы единства и борьбы противоположностей, на котором основано динамическое равновесие путинской модели управления. Сам Путин тут, конечно, символ, а не фактор, тем более, фактор решающий.
https://kungurov.livejournal.com/
показати весь коментар
21.01.2021 10:08 Відповісти
Несколько депутатов... Надо всегда писать как есть - несколько прибалтов и поляков.
показати весь коментар
21.01.2021 04:06 Відповісти
Два німця, два італійця, португалець, іспанець, ну і поляк з естонцем є. Якщо естонців називати прибалтами слушно буде звати тих, хто живе біля Баренцева моря прибаранами?
показати весь коментар
21.01.2021 04:58 Відповісти
Какой ход конем) после того видео, видимо много алчных пердаков поразрывало.
показати весь коментар
21.01.2021 05:29 Відповісти
Правильно. Навального выпустить немедля.
Он самый лучший лидер рф для Украины.
показати весь коментар
21.01.2021 05:42 Відповісти
Ага, ***** номер два після зейла
показати весь коментар
21.01.2021 08:10 Відповісти
Депутаты Европарламента хотят остановить строительство "Северного потока-2" из-за ареста Навального - Цензор.НЕТ 8525
показати весь коментар
21.01.2021 06:14 Відповісти
немчура и макаронники с жабоедами ( любители х..у..й..ла) возглавляют список?
показати весь коментар
21.01.2021 06:53 Відповісти
Цену набивают, маладессы!!!
показати весь коментар
21.01.2021 07:00 Відповісти
Это только у евродепутатов проект, еще и решение свое они должны принять консенсусом.Да и решения эти могут быть самые разные. От действительно очень серьезных санкций, до филькиной грамоты, принятой для галочки, абы було. Просто не замечать Навального, как некоторые тут распинались, они не могут. Работа и должность не позволяют.
показати весь коментар
21.01.2021 08:12 Відповісти
Эти псевдодемократические крысы откажутся от денег? Не смешите )))))))
показати весь коментар
21.01.2021 09:01 Відповісти
Из за ***** наказать немцев?
Вот это по-нашему!
показати весь коментар
21.01.2021 09:27 Відповісти
Навальний..путін..
а нам яка ..уй різниця?
показати весь коментар
21.01.2021 10:10 Відповісти
и от овального польза есть . но пока это еще не смерть пациента, только кома. вот как только Shell официально заявит о выходе из этого говнопроекта - все, на трубе можно ставить крест.
показати весь коментар
21.01.2021 11:17 Відповісти
 
 