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Перша німецька компанія відмовилася від участі в будівництві "Північного потоку-2", - Bild

Перша німецька компанія відмовилася від участі в будівництві

Німецька фірма Bilfinger повідомила оператору "Північного потоку-2" про вихід з проєкту. Фірма побоюється санкцій США і запевнила Вашингтон, що дотримуватиметься американських законів PEESCA.

Про це у вівторок, 19 січня, пише видання Bild, посилаючись на документи фірми, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. За його відомостями, компанія з Мангейма вже в грудні і січні повідомила Вашингтону про намір дотримуватися норм американського закону PEESCA "Про захист енергетичної безпеки Європи".

Крім того, німецька фірма повідомила про свій намір вийти з проєкту його оператора, компанію Nord Stream 2 AG. Однак "росіяни не відреагували", тому Bilfinger побоюється судового позову з боку Nord Stream 2 AG, зазначає Bild. За відомостями видання, компанія підписала з оператором проєкту кілька контрактів на загальну суму в 15 млн євро.

Нагадаємо, 19 січня США внесли до списку санкцій відповідно до закону CAATSA ("Протидія противникам Америки за допомогою санкцій") трубоукладач "Фортуна", задіяний на будівництві "Північного потоку-2". Також під санкції потрапив власник "Фортуни" ТОВ "КВТ-РУС". Санкції щодо нього передбачають заборону експорту, банківських і валютних операцій, блокування активів і майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео про мету нових санкцій США проти "Північного потоку - 2": Підтримати Україну і знизити тиск РФ на неї

Раніше з проєкту вийшли швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group AG, норвезька сертифікаційна фірма Det Norske Veritas Holding AG і датський консультант Ramboll.

Автор: 

Німеччина (7318) санкції (11763) США (22473) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+19
Разве такое хамское поведение американцев не повод для Путина ввести ответные санкции и запретить продавать валенки в Колорадо ?
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20.01.2021 01:30
+14
чумная труба Путина



God blees America !
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20.01.2021 01:25
+8
Вбухали 31 ярд долляров и такой обломчик
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20.01.2021 02:46
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чумная труба Путина



God blees America !
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20.01.2021 01:25 Відповісти
От у американців ПІСЬКА нормально працює, як закон. У нас інші реалії.
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20.01.2021 01:26 Відповісти
73% нарід постарався
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20.01.2021 02:14 Відповісти
Ну с почином немцев что ли!
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20.01.2021 01:29 Відповісти
страна.уа пише, що німці знайшли можливість обійти санкції. але по цій статті тут виходить, що бреше, або вже одна фірма не хо брати участь у цьому обході.
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20.01.2021 02:15 Відповісти
Страна.уа фсбшный сайт
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20.01.2021 07:17 Відповісти
я вкурсах.
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20.01.2021 08:59 Відповісти
але такі сайти треба читати, щоб знати стадію розкладу відбросів.
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20.01.2021 09:01 Відповісти
Разве такое хамское поведение американцев не повод для Путина ввести ответные санкции и запретить продавать валенки в Колорадо ?
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20.01.2021 01:30 Відповісти
вони в юдейські ресторації Брайтон Біч не будуть ікру та осетрину поставляти, тоді вся "культурна" Америка зрозуміє правду трамба
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20.01.2021 01:32 Відповісти
Ну или лапти в Огайо
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20.01.2021 07:17 Відповісти
Наконец то здравый смысл возобладал.Не зря ещё Ленин говорил что буржуи за деньги продатут нам верёвку на которой мы их и повесим.
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20.01.2021 01:32 Відповісти
Как только реальные санкции ввели, так и возобладал. Не раньше.
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20.01.2021 01:34 Відповісти
так твій комент не стосується керманичів. це лише одна фірма з мізками, а не кервництво країни, що будує трубу.
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20.01.2021 02:17 Відповісти
Ещё хорошая новость ☝️

США проведут испытание ракет, способных уничтожить флот России «в реалистичных условиях»

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/19/119583/ssha-provedut-ispytanie-raket-sposobnykh-unichtozhit-flot-rossii-v-realistichnykh-usloviyakh.shtml
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20.01.2021 01:34 Відповісти
поздно у РФ уже на вооружении гиперзвуковые ракеты "кинжал".
опять опаздывают.
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20.01.2021 05:41 Відповісти
Ага, "Союзмультфильм" производит...
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20.01.2021 07:14 Відповісти
Ага, есть ещё и ядреное *****, тока на бункере спрятаное
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20.01.2021 07:19 Відповісти
Трамп! Остановись! У пустых соросовских бидонов звенеть не о чем!

Завтра интересный день. Всё станет ясно с Q.
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20.01.2021 01:55 Відповісти
поки Європа і Україна спить, Омерика колдує ))) в ранці сюприз буде.
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20.01.2021 02:18 Відповісти
Закон ПЕСЦА рашке
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20.01.2021 02:31 Відповісти
Даже если нитку дотянут, то рентабельна она будет только в реверсном режиме...
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20.01.2021 02:46 Відповісти
Вбухали 31 ярд долляров и такой обломчик
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20.01.2021 02:46 Відповісти
достроить достроят, потом законсервируют до лучших времен.
ваш газопровод не вечный, его же надо обновлять.
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20.01.2021 05:42 Відповісти
Может быть сразу законсервировать? ***** вяликий стратег
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20.01.2021 07:20 Відповісти
Вы нипанимаете, это многоходовочка, виликий пукин всех гадких пиндосов снова через х... кинул! Раисся вперде!
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20.01.2021 05:56 Відповісти
Шо злякались?
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20.01.2021 02:59 Відповісти
Украине придется либо продавать свою трубу, либо её ремонтировать.
опять одни расходы.
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20.01.2021 05:37 Відповісти
За ваш счёт, мсье тунгус
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20.01.2021 07:21 Відповісти
Украинская трубу, уже тяжело впарить, а отремонтировать, так проще новую построить. При постройке трубопровода, толщина стенок была 2 см. После взрыва в Полтавской обл. осмотр показал, что толщина 2-3 мм. Дело в том, что с газом, в трубу попадает песок, который точит стенки. При постройке, ГТС давали гарантию 40 лет, так уже пора...
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20.01.2021 07:23 Відповісти
Я ни слова не говорил о ремонте трубы, т. к. это не реально. Хотели поменять насосы, но они уже 20 лет, как не выпускаются, как и остальное оборудование. И еще, от Уренгоя до Помар, тоже надо менять. Раша захочет? Это всего-то 4500 км.
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20.01.2021 08:51 Відповісти
Значит Уренгой закрывать надо.
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20.01.2021 08:57 Відповісти
одному любителю кацапов (фирме) уже пригорело)))
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20.01.2021 08:12 Відповісти
благодаря Трампу и его команде.
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20.01.2021 08:28 Відповісти
Я думаю там все постарались.
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20.01.2021 08:32 Відповісти
вопреки действиям трампа. как он не старался помешать, все же американцы не дали ему помочь *****.
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20.01.2021 11:09 Відповісти
вопреки действиям байдена. как он не старался помешать, все же трамп не давал ему помочь *****. но теперь байду выбрала чернь и он будет во всю помогать ху.
https://censor.net/ru/comments/locate/3242826/01921486-b27c-73ea-a98d-2220bc96c477
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20.01.2021 11:11 Відповісти
лапоть, у тебя прокси отвалился
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20.01.2021 11:12 Відповісти
хорошо ты само себе о себе написало: "лапоть, у тебя прокси отвалился "
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20.01.2021 11:17 Відповісти
лапоть, не старайся так - спалился. сегодня хозяин на бояру не даст
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20.01.2021 11:22 Відповісти
ой молодчина, хорошо ты само себе снова врезало, давай читай снова сам себе о себе: "лапоть, не старайся так - спалился. сегодня хозяин на бояру не даст "
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20.01.2021 11:26 Відповісти
ну вот, другое дело. а то не хотим, не будем. главное начать и все пойдет само собой
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20.01.2021 11:07 Відповісти
 
 