Перша німецька компанія відмовилася від участі в будівництві "Північного потоку-2", - Bild

Німецька фірма Bilfinger повідомила оператору "Північного потоку-2" про вихід з проєкту. Фірма побоюється санкцій США і запевнила Вашингтон, що дотримуватиметься американських законів PEESCA.

Про це у вівторок, 19 січня, пише видання Bild, посилаючись на документи фірми, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. За його відомостями, компанія з Мангейма вже в грудні і січні повідомила Вашингтону про намір дотримуватися норм американського закону PEESCA "Про захист енергетичної безпеки Європи".

Крім того, німецька фірма повідомила про свій намір вийти з проєкту його оператора, компанію Nord Stream 2 AG. Однак "росіяни не відреагували", тому Bilfinger побоюється судового позову з боку Nord Stream 2 AG, зазначає Bild. За відомостями видання, компанія підписала з оператором проєкту кілька контрактів на загальну суму в 15 млн євро.

Нагадаємо, 19 січня США внесли до списку санкцій відповідно до закону CAATSA ("Протидія противникам Америки за допомогою санкцій") трубоукладач "Фортуна", задіяний на будівництві "Північного потоку-2". Також під санкції потрапив власник "Фортуни" ТОВ "КВТ-РУС". Санкції щодо нього передбачають заборону експорту, банківських і валютних операцій, блокування активів і майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео про мету нових санкцій США проти "Північного потоку - 2": Підтримати Україну і знизити тиск РФ на неї

Раніше з проєкту вийшли швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group AG, норвезька сертифікаційна фірма Det Norske Veritas Holding AG і датський консультант Ramboll.