Перша німецька компанія відмовилася від участі в будівництві "Північного потоку-2", - Bild
Німецька фірма Bilfinger повідомила оператору "Північного потоку-2" про вихід з проєкту. Фірма побоюється санкцій США і запевнила Вашингтон, що дотримуватиметься американських законів PEESCA.
Про це у вівторок, 19 січня, пише видання Bild, посилаючись на документи фірми, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. За його відомостями, компанія з Мангейма вже в грудні і січні повідомила Вашингтону про намір дотримуватися норм американського закону PEESCA "Про захист енергетичної безпеки Європи".
Крім того, німецька фірма повідомила про свій намір вийти з проєкту його оператора, компанію Nord Stream 2 AG. Однак "росіяни не відреагували", тому Bilfinger побоюється судового позову з боку Nord Stream 2 AG, зазначає Bild. За відомостями видання, компанія підписала з оператором проєкту кілька контрактів на загальну суму в 15 млн євро.
Нагадаємо, 19 січня США внесли до списку санкцій відповідно до закону CAATSA ("Протидія противникам Америки за допомогою санкцій") трубоукладач "Фортуна", задіяний на будівництві "Північного потоку-2". Також під санкції потрапив власник "Фортуни" ТОВ "КВТ-РУС". Санкції щодо нього передбачають заборону експорту, банківських і валютних операцій, блокування активів і майна.
Раніше з проєкту вийшли швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group AG, норвезька сертифікаційна фірма Det Norske Veritas Holding AG і датський консультант Ramboll.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
God blees America !
США проведут испытание ракет, способных уничтожить флот России «в реалистичных условиях»
https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/19/119583/ssha-provedut-ispytanie-raket-sposobnykh-unichtozhit-flot-rossii-v-realistichnykh-usloviyakh.shtml
опять опаздывают.
Завтра интересный день. Всё станет ясно с Q.
ваш газопровод не вечный, его же надо обновлять.
опять одни расходы.
https://censor.net/ru/comments/locate/3242826/01921486-b27c-73ea-a98d-2220bc96c477