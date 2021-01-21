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Генсек ООН Гутерриш приветствует решение Байдена о возвращении США в ВОЗ

Генсек ООН Гутерриш приветствует решение Байдена о возвращении США в ВОЗ

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение президента США Джо Байдена вернуть страну в ВОЗ. Также он выразил солидарность с инициативой президента вернуться в климатическое соглашение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь приветствует заявление Соединенных Штатов о возобновлении сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения. Поддержка Всемирной организации здравоохранения абсолютно необходима для мировых усилий по скоординированной борьбе с COVID-19", - говорится в заявлении.

По мнению генсека, настало время работать вместе в духе солидарности, чтобы остановить вирус.

"Вакцины являются важнейшим инструментом в борьбе с COVID-19, и присоединение Соединенных Штатов к механизму COVAX, а также его поддержка ими придаст импульс усилиям по обеспечению равного доступа к вакцинам для всех стран", - отмечается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США возвращаются в ВОЗ и Парижское соглашение по климату, - Байден подписал указы

Напомним, Байден остановил выход США из Всемирной организации здравоохранения.

Байден вернул страну в Парижское климатическое соглашение. Документ включает в себя отмену президентского разрешения на эксплуатацию для спорного нефтепровода Keystone XL.

Байден Джо (2788) ВОЗ (777) ООН (4166) США (26564) Гутерриш Антониу (335) COVID-19 (18608)


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ясное дело - главный спонсор вернулся...
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21.01.2021 08:10 Ответить
...бо деякі з тих, що були в тренді, опинилися натурально в труні

Генсек ООН Гутерреш приветствует решение Байдена о возвращении США в ВОЗ - Цензор.НЕТ 2835
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21.01.2021 08:11 Ответить
Я так розумію, ЦН став філіалом cnn ?
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21.01.2021 08:11 Ответить
Знову до корита допустили )
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21.01.2021 08:59 Ответить
ВООЗ повинні фінансувати саме США як держава і питати з Геберея за дії або бездію ВООЗ як держава, а не мальтузіанці Мелінди і Білли Гейтс як приватні фінансисти ВООЗ і фармкорпорацій , бо біологічна зброя буде вічно гуляти по світу.
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21.01.2021 09:19 Ответить
ВООЗ - затратна і абсолютно неефективна організація бездарів і халявщиків. Як, доречі ОБСЄ, ПАРЕ ... та й сама ООН. Нічого не вирішують, лише констатують факти (та і то - як кому треба...), і виражають "стурбованість", "занепокоєння", "обурення" ...
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21.01.2021 09:52 Ответить
 
 