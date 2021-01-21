Генсек ООН Гутерреш вітає рішення Байдена про повернення США у ВООЗ

Генсек ООН Антоніу Гутерреш привітав рішення президента США Джо Байдена повернути країну у ВООЗ. Також він висловив солідарність з ініціативою президента повернутися в кліматичну угоду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив офіційний представник генерального секретаря Стефана Дюжарріка.

"Генеральний секретар вітає заяву Сполучених Штатів про відновлення співпраці зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Підтримка Всесвітньої організації охорони здоров'я абсолютно необхідна для світових зусиль щодо скоординованої боротьби з COVID-19", - йдеться в заяві.

На думку генсека, настав час працювати разом у дусі солідарності, щоб зупинити вірус.

"Вакцини є найважливішим інструментом у боротьбі з COVID-19, і приєднання Сполучених Штатів до механізму COVAX, а також його підтримка ними надасть імпульс зусиллям щодо забезпечення рівного доступу до вакцин для всіх країн", - наголошується в заяві.

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Нагадаємо, Байден зупинив вихід США зі Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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