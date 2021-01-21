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Генсек ООН Гутерреш вітає рішення Байдена про повернення США у ВООЗ

Генсек ООН Гутерреш вітає рішення Байдена про повернення США у ВООЗ

Генсек ООН Антоніу Гутерреш привітав рішення президента США Джо Байдена повернути країну у ВООЗ. Також він висловив солідарність з ініціативою президента повернутися в кліматичну угоду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив офіційний представник генерального секретаря Стефана Дюжарріка.

"Генеральний секретар вітає заяву Сполучених Штатів про відновлення співпраці зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Підтримка Всесвітньої організації охорони здоров'я абсолютно необхідна для світових зусиль щодо скоординованої боротьби з COVID-19", - йдеться в заяві.

На думку генсека, настав час працювати разом у дусі солідарності, щоб зупинити вірус.

"Вакцини є найважливішим інструментом у боротьбі з COVID-19, і приєднання Сполучених Штатів до механізму COVAX, а також його підтримка ними надасть імпульс зусиллям щодо забезпечення рівного доступу до вакцин для всіх країн", - наголошується в заяві.

Також читайте: США повертаються у ВООЗ і Паризьку хартію з клімату, - Байден підписав укази

Нагадаємо, Байден зупинив вихід США зі Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Байден повернув країну в Паризьку кліматичну угоду. Документ перебдачає скасування президентського дозволу на експлуатацію для спірного нафтопроводу Keystone XL.

Автор: 

Байден Джо (2883) ВООЗ (770) ООН (3340) США (22525) Гутерріш Антоніу (388) COVID-19 (19765)


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ясное дело - главный спонсор вернулся...
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21.01.2021 08:10 Відповісти
...бо деякі з тих, що були в тренді, опинилися натурально в труні

Генсек ООН Гутерреш приветствует решение Байдена о возвращении США в ВОЗ - Цензор.НЕТ 2835
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21.01.2021 08:11 Відповісти
Я так розумію, ЦН став філіалом cnn ?
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21.01.2021 08:11 Відповісти
Знову до корита допустили )
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21.01.2021 08:59 Відповісти
ВООЗ повинні фінансувати саме США як держава і питати з Геберея за дії або бездію ВООЗ як держава, а не мальтузіанці Мелінди і Білли Гейтс як приватні фінансисти ВООЗ і фармкорпорацій , бо біологічна зброя буде вічно гуляти по світу.
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21.01.2021 09:19 Відповісти
ВООЗ - затратна і абсолютно неефективна організація бездарів і халявщиків. Як, доречі ОБСЄ, ПАРЕ ... та й сама ООН. Нічого не вирішують, лише констатують факти (та і то - як кому треба...), і виражають "стурбованість", "занепокоєння", "обурення" ...
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21.01.2021 09:52 Відповісти
 
 