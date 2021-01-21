РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10936 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 602 15

Бездомных в Дании вакцинируют от COVID-19 в числе первых

Бездомных в Дании вакцинируют от COVID-19 в числе первых

Правительство Дании включило бездомных в перечень приоритетных групп для национальной программы вакцинации от болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует The Local.

Как отмечается, это произошло после многочисленных призывов благотворительных организаций и отдельных чиновников.

Датское Министерство социальных дел отнесло бездомных к пятой по приоритету группе людей. Всего в Дании их 12 - в большинстве регионов страны первые пять уже получают вакцину. То есть бездомные могут получить вакцину уже сейчас.

Дания начала вакцинацию 27 декабря, и сейчас является одной из первых стран в ЕС по количеству сделанных прививок на душу населения. Почти три процента населения Дании уже получили первую дозу вакцины против COVID-19, а 0,5 процента также получили вторую дозу.

Читайте также: Минздрав ведет переговоры с индийской компанией, производящей вакцины от COVID-19 Novovaks и AstraZeneca, - замминистра Иващенко

По данным социальных служб, в Дании есть около 6 500 человек без постоянного места жительства. Благотворительные организации призвали включить бездомных в приоритетную для вакцинации группу, ведь считают, что они имеют повышенный риск заражения коронавирусной болезнью.

вакцина (3815) Дания (581) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Раз у них бомжей вакцинируют, а у нас никого не вакцинируют, то вот вам идея для стартапа: поездка в Данию для вакцЫнации. Картонная коробка и одеялко в комплекте
показать весь комментарий
21.01.2021 08:43
+5
Быть бездомным в Дании с экономической точки зрения ,круче чем в Украине ишачить на трёх работах ....
показать весь комментарий
21.01.2021 08:46
+2
Виходить що українці гірші за БПМП.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в нас ціла ВР рада виходить безпритульних.. хоча, з такою статистикою, нам вакцина не потрібна!
показать весь комментарий
21.01.2021 08:42 Ответить
Раз у них бомжей вакцинируют, а у нас никого не вакцинируют, то вот вам идея для стартапа: поездка в Данию для вакцЫнации. Картонная коробка и одеялко в комплекте
показать весь комментарий
21.01.2021 08:43 Ответить
Зебіл, тебе не пустять в ЕС без ковідного паспорта, признаного в ЕС.
показать весь комментарий
21.01.2021 08:50 Ответить
Та то людина шуткує. Не знаю, а що турбо владі зебілів важко своїм людям надрукувати ковідних паспортів в додаток до картонних коробок і ковдрочок. /Це я теж шуткую/. Адже пам'ятаєте довідку Зеленського 🤡 з лабораторії Eurolab, що він не наркоман.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:21 Ответить
Быть бездомным в Дании с экономической точки зрения ,круче чем в Украине ишачить на трёх работах ....
показать весь комментарий
21.01.2021 08:46 Ответить
хорошое правительство а ещё оно одобрило строительство северного потока с кацапами......
показать весь комментарий
21.01.2021 08:48 Ответить
а кто тёбё что то должен то?
типо все должны нас облизывать, бо война с Рашкой, и товарооборот посм. какой. Как на это смотрят в той же Дании?
показать весь комментарий
21.01.2021 08:52 Ответить
просто нужно понимать ху из ху ....раша токсична время покажет и докажет.....
показать весь комментарий
21.01.2021 08:57 Ответить
Сейчас вся наше элита с депутатами на чартерах рванут ширяться в ночлежки Дании.
показать весь комментарий
21.01.2021 08:51 Ответить
в норм. стране на собачку в приюте тратят больше чем у нас на престарелых строителей коммунизма.... и это хорошо, ибо от собачек хоть польза - кто-то заберет себе домой и будет .... тратить тоже так же)))
показать весь комментарий
21.01.2021 08:51 Ответить
А в нас в чартерах таємно провозять "Пфайзер" і по ничкі діпутати та багатії вакцинуються....
показать весь комментарий
21.01.2021 08:52 Ответить
Это понятно; эвтаназия.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:11 Ответить
Виходить що українці гірші за БПМП.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:18 Ответить
Почали з білих піддослідних мишей.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:20 Ответить
Бомжі є по всіх економічно розвинутих країнах ЄС і у США. Якось невтямки, чи це новий клас членів людської спільноти, чи якась психічна хвороба, чи розгул крайньої демократії?
показать весь комментарий
21.01.2021 10:18 Ответить
 
 