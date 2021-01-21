Бездомных в Дании вакцинируют от COVID-19 в числе первых

Правительство Дании включило бездомных в перечень приоритетных групп для национальной программы вакцинации от болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует The Local.

Как отмечается, это произошло после многочисленных призывов благотворительных организаций и отдельных чиновников.

Датское Министерство социальных дел отнесло бездомных к пятой по приоритету группе людей. Всего в Дании их 12 - в большинстве регионов страны первые пять уже получают вакцину. То есть бездомные могут получить вакцину уже сейчас.

Дания начала вакцинацию 27 декабря, и сейчас является одной из первых стран в ЕС по количеству сделанных прививок на душу населения. Почти три процента населения Дании уже получили первую дозу вакцины против COVID-19, а 0,5 процента также получили вторую дозу.

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По данным социальных служб, в Дании есть около 6 500 человек без постоянного места жительства. Благотворительные организации призвали включить бездомных в приоритетную для вакцинации группу, ведь считают, что они имеют повышенный риск заражения коронавирусной болезнью.