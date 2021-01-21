Безхатченків у Данії вакцинують проти COVID-19 серед перших

Уряд Данії вніс безхатченків до переліку пріоритетних груп для національної програми вакцинації проти хвороби COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує The Local.

Як зазначається, це сталося після численних закликів благодійних організацій та окремих чиновників.

Датське Міністерство соціальних справ зарахувало безхатченків до п'ятої за пріоритетом групи людей. Загалом у Данії їх 12 - у більшості регіонів країни перші п'ять уже отримують вакцину. Тобто безхатченки можуть отримати вакцину вже зараз.

Данія почала вакцинацію 27 грудня, і нині є однією з перших країн у ЄС за кількістю зроблених щеплень на душу населення. Майже три відсотки населення Данії вже отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, а 0,5 відсотка також отримали другу дозу.

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За даними соціальних служб, у Данії є приблизно 6500 осіб без постійного місця проживання. Благодійні організації закликали внести їх до пріоритетної для вакцинації групи, адже вважають, що вони мають підвищений ризик зараження коронавірусною хворобою.