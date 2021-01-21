УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11828 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 602 15

Безхатченків у Данії вакцинують проти COVID-19 серед перших

Безхатченків у Данії вакцинують проти COVID-19 серед перших

Уряд Данії вніс безхатченків до переліку пріоритетних груп для національної програми вакцинації проти хвороби COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує The Local.

Як зазначається, це сталося після численних закликів благодійних організацій та окремих чиновників.

Датське Міністерство соціальних справ зарахувало безхатченків до п'ятої за пріоритетом групи людей. Загалом у Данії їх 12 - у більшості регіонів країни перші п'ять уже отримують вакцину. Тобто безхатченки можуть отримати вакцину вже зараз.

Данія почала вакцинацію 27 грудня, і нині є однією з перших країн у ЄС за кількістю зроблених щеплень на душу населення. Майже три відсотки населення Данії вже отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, а 0,5 відсотка також отримали другу дозу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ веде переговори з індійською компанією, що виробляє вакцини проти COVID-19 Novovaks і AstraZeneca, - заступник міністра Іващенко

За даними соціальних служб, у Данії є приблизно 6500 осіб без постійного місця проживання. Благодійні організації закликали внести їх до пріоритетної для вакцинації групи, адже вважають, що вони мають підвищений ризик зараження коронавірусною хворобою.

Автор: 

вакцина (4419) Данія (768) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Раз у них бомжей вакцинируют, а у нас никого не вакцинируют, то вот вам идея для стартапа: поездка в Данию для вакцЫнации. Картонная коробка и одеялко в комплекте
показати весь коментар
21.01.2021 08:43
+5
Быть бездомным в Дании с экономической точки зрения ,круче чем в Украине ишачить на трёх работах ....
показати весь коментар
21.01.2021 08:46
+2
Виходить що українці гірші за БПМП.
показати весь коментар
21.01.2021 09:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в нас ціла ВР рада виходить безпритульних.. хоча, з такою статистикою, нам вакцина не потрібна!
показати весь коментар
21.01.2021 08:42 Відповісти
Раз у них бомжей вакцинируют, а у нас никого не вакцинируют, то вот вам идея для стартапа: поездка в Данию для вакцЫнации. Картонная коробка и одеялко в комплекте
показати весь коментар
21.01.2021 08:43 Відповісти
Зебіл, тебе не пустять в ЕС без ковідного паспорта, признаного в ЕС.
показати весь коментар
21.01.2021 08:50 Відповісти
Та то людина шуткує. Не знаю, а що турбо владі зебілів важко своїм людям надрукувати ковідних паспортів в додаток до картонних коробок і ковдрочок. /Це я теж шуткую/. Адже пам'ятаєте довідку Зеленського 🤡 з лабораторії Eurolab, що він не наркоман.
показати весь коментар
21.01.2021 09:21 Відповісти
Быть бездомным в Дании с экономической точки зрения ,круче чем в Украине ишачить на трёх работах ....
показати весь коментар
21.01.2021 08:46 Відповісти
хорошое правительство а ещё оно одобрило строительство северного потока с кацапами......
показати весь коментар
21.01.2021 08:48 Відповісти
а кто тёбё что то должен то?
типо все должны нас облизывать, бо война с Рашкой, и товарооборот посм. какой. Как на это смотрят в той же Дании?
показати весь коментар
21.01.2021 08:52 Відповісти
просто нужно понимать ху из ху ....раша токсична время покажет и докажет.....
показати весь коментар
21.01.2021 08:57 Відповісти
Сейчас вся наше элита с депутатами на чартерах рванут ширяться в ночлежки Дании.
показати весь коментар
21.01.2021 08:51 Відповісти
в норм. стране на собачку в приюте тратят больше чем у нас на престарелых строителей коммунизма.... и это хорошо, ибо от собачек хоть польза - кто-то заберет себе домой и будет .... тратить тоже так же)))
показати весь коментар
21.01.2021 08:51 Відповісти
А в нас в чартерах таємно провозять "Пфайзер" і по ничкі діпутати та багатії вакцинуються....
показати весь коментар
21.01.2021 08:52 Відповісти
Это понятно; эвтаназия.
показати весь коментар
21.01.2021 09:11 Відповісти
Виходить що українці гірші за БПМП.
показати весь коментар
21.01.2021 09:18 Відповісти
Почали з білих піддослідних мишей.
показати весь коментар
21.01.2021 09:20 Відповісти
Бомжі є по всіх економічно розвинутих країнах ЄС і у США. Якось невтямки, чи це новий клас членів людської спільноти, чи якась психічна хвороба, чи розгул крайньої демократії?
показати весь коментар
21.01.2021 10:18 Відповісти
 
 