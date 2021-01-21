На территории воинской части на Тернопольщине горит склад, - ГСЧС

Сегодня, 21 января, на территории воинской части в г. Бережаны (Тернопольская область) произошел пожар, горит складское помещение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, в 6:13 бережанским спасателям поступило сообщение о пожаре складского помещения на территории воинской части по ул. Золочевская. Прибыв на место происшествия спасатели установили, что пожар возник в отдельном складском здании (размером 6х8 метров), в котором хранятся автомобильные шины.

В 6:47 пожар локализован на площади 112 квадратных метров.

Горят отходы автомобильных колес и бытовые отходы.

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Кроме подразделений ГСЧС дополнительно привлечен пожарный расчет воинской части.

Также сообщается, что травмированных и погибших на месте пожара не обнаружено.

Продолжаются работы по полной ликвидации возгорания. Опасности для населения нет.