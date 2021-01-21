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На территории воинской части на Тернопольщине горит склад, - ГСЧС

Сегодня, 21 января, на территории воинской части в г. Бережаны (Тернопольская область) произошел пожар, горит складское помещение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, в 6:13 бережанским спасателям поступило сообщение о пожаре складского помещения на территории воинской части по ул. Золочевская. Прибыв на место происшествия спасатели установили, что пожар возник в отдельном складском здании (размером 6х8 метров), в котором хранятся автомобильные шины.

В 6:47 пожар локализован на площади 112 квадратных метров.

Горят отходы автомобильных колес и бытовые отходы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На складах в Здолбунове произошел пожар, жертв нет, - ГСЧС. ВИДЕО

Кроме подразделений ГСЧС дополнительно привлечен пожарный расчет воинской части. 

Также сообщается, что травмированных и погибших на месте пожара не обнаружено.

Продолжаются работы по полной ликвидации возгорания. Опасности для населения нет.

пожар (5931) ГСЧС (4949) склад (155) Тернопольская область (725)


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Топ комментарии
+5
Всё украдено до нас (с)
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21.01.2021 09:44
+5
ЗЕ поджег или опять Порох виноват?
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21.01.2021 10:00
+2
Занадто багао розікрали, пора палити.
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21.01.2021 09:57
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Всё украдено до нас (с)
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21.01.2021 09:44 Ответить
На территории воинской части на Тернопольщине горит склад/ Месть Зеленского Порошенко. Приказ взрывать склады с оружием в Украине давал лично экс-президент Украины Петр Порошенко...сообщил Арахамия 27.04.2020
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21.01.2021 09:47 Ответить
Занадто багао розікрали, пора палити.
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21.01.2021 09:57 Ответить
Товарищ Сухов, все продали????
Да!!!

Абдулла, поджига!!!
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21.01.2021 09:57 Ответить
ЗЕ поджег или опять Порох виноват?
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21.01.2021 10:00 Ответить
У Петра гаманець більший ніж цей "склад"))
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21.01.2021 10:03 Ответить
Т.е. он только крупные поджигает. А мелкие уничтожает ЗЕ.

Или президенты к диверсиям на военных складах просто не особо имеют отношение?
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21.01.2021 10:06 Ответить
Давненько такого не было...
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21.01.2021 10:02 Ответить
Прячут концы в огонь.Нужно делать ревизию в части.Пентагон на Хомчака и других генералов зуб точит.Непуганые.
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21.01.2021 10:09 Ответить
Зеленський (дебати): Чому підпалювачів магазину Roshen знайшли за 4 години, а підпалювачів військових складів і підривників автомобіля Шеремета не можуть знайти кілька років?
При Зеленському дійсно оголосили, що затримали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Під арешт узяли музиканта, сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військову медика Яну Дугарь та волонтерку і лікарку Юлію Кузьменко.

Це і багато інших запитань Зе і що по ним зроблено самим Зе тут
https://www.radiosvoboda.org/a/30561969.html Рік від дебатів: чи зможе президент Зеленський відповісти на свої ж запитання?
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21.01.2021 10:37 Ответить
в котором хранятся автомобильные шины
====
В котором должны были быть автомобильные шины...

Горят отходы автомобильных колес и бытовые отходы.
===
а вот это правильно
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21.01.2021 10:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SrwlxcEZC4Q Всё уже украдено до нас

На території військової частини на Тернопільщині горить склад, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2133
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21.01.2021 10:44 Ответить
Произошла на сладе аккумуляторов кража, с тыльной стороны было проделано отверстие в ракушняке и вытащено 20 акб...пришли с прокуратуры, назначили дознавателей, начали проводить следственный эксперимент....
В ходе эксперимента было обнаружено, что такновый акб в отверстие не пролазит и упирается в стену...
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21.01.2021 10:49 Ответить
 
 