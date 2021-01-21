На территории воинской части на Тернопольщине горит склад, - ГСЧС
Сегодня, 21 января, на территории воинской части в г. Бережаны (Тернопольская область) произошел пожар, горит складское помещение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным ведомства, в 6:13 бережанским спасателям поступило сообщение о пожаре складского помещения на территории воинской части по ул. Золочевская. Прибыв на место происшествия спасатели установили, что пожар возник в отдельном складском здании (размером 6х8 метров), в котором хранятся автомобильные шины.
В 6:47 пожар локализован на площади 112 квадратных метров.
Горят отходы автомобильных колес и бытовые отходы.
Кроме подразделений ГСЧС дополнительно привлечен пожарный расчет воинской части.
Также сообщается, что травмированных и погибших на месте пожара не обнаружено.
Продолжаются работы по полной ликвидации возгорания. Опасности для населения нет.
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Да!!!
Абдулла, поджига!!!
Или президенты к диверсиям на военных складах просто не особо имеют отношение?
При Зеленському дійсно оголосили, що затримали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Під арешт узяли музиканта, сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військову медика Яну Дугарь та волонтерку і лікарку Юлію Кузьменко.
Це і багато інших запитань Зе і що по ним зроблено самим Зе тут
https://www.radiosvoboda.org/a/30561969.html Рік від дебатів: чи зможе президент Зеленський відповісти на свої ж запитання?
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В котором должны были быть автомобильные шины...
Горят отходы автомобильных колес и бытовые отходы.
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а вот это правильно
В ходе эксперимента было обнаружено, что такновый акб в отверстие не пролазит и упирается в стену...