На території військової частини на Тернопільщині горить склад, - ДСНС

Сьогодні, 21 січня, на території військової частини в м. Бережани (Тернопільська область) сталася пожежа, горить складське приміщення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, о 6:13 до Бережанських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення на території військової частини на вул. Золочівська. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла в окремому складському приміщенні (розміром 6х8 метрів), в якому зберігаються автомобільні шини.

О 6:47 пожежу локалізовано на площі 112 метрів квадратних.

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Горять відходи автомобільних коліс та побутові відходи.

Крім підрозділів ДСНС, додатково залучено пожежний розрахунок військової частини.

Також повідомляється, що травмованих і загиблих на місті пожежі не виявлено.

Тривають роботи щодо повної ліквідації займання. Небезпеки для населення немає.