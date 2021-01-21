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Новини
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На території військової частини на Тернопільщині горить склад, - ДСНС

Сьогодні, 21 січня, на території військової частини в м. Бережани (Тернопільська область) сталася пожежа, горить складське приміщення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, о 6:13 до Бережанських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення на території військової частини на вул. Золочівська. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла в окремому складському приміщенні (розміром 6х8 метрів), в якому зберігаються автомобільні шини.

О 6:47 пожежу локалізовано на площі 112 метрів квадратних.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На складах у Здолбунові сталася пожежа, жертв немає, - ДСНС. ВІДЕО

Горять відходи автомобільних коліс та побутові відходи.

Крім підрозділів ДСНС, додатково залучено пожежний розрахунок військової частини.

Також повідомляється, що травмованих і загиблих на місті пожежі не виявлено.

Тривають роботи щодо повної ліквідації займання. Небезпеки для населення немає.

Автор: 

пожежа (4311) ДСНС (5089) склад (182) Тернопільська область (586)


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Топ коментарі
+5
Всё украдено до нас (с)
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21.01.2021 09:44
+5
ЗЕ поджег или опять Порох виноват?
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21.01.2021 10:00
+2
Занадто багао розікрали, пора палити.
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21.01.2021 09:57
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Всё украдено до нас (с)
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21.01.2021 09:44 Відповісти
На территории воинской части на Тернопольщине горит склад/ Месть Зеленского Порошенко. Приказ взрывать склады с оружием в Украине давал лично экс-президент Украины Петр Порошенко...сообщил Арахамия 27.04.2020
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21.01.2021 09:47 Відповісти
Занадто багао розікрали, пора палити.
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21.01.2021 09:57 Відповісти
Товарищ Сухов, все продали????
Да!!!

Абдулла, поджига!!!
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21.01.2021 09:57 Відповісти
ЗЕ поджег или опять Порох виноват?
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21.01.2021 10:00 Відповісти
У Петра гаманець більший ніж цей "склад"))
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21.01.2021 10:03 Відповісти
Т.е. он только крупные поджигает. А мелкие уничтожает ЗЕ.

Или президенты к диверсиям на военных складах просто не особо имеют отношение?
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21.01.2021 10:06 Відповісти
Давненько такого не было...
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21.01.2021 10:02 Відповісти
Прячут концы в огонь.Нужно делать ревизию в части.Пентагон на Хомчака и других генералов зуб точит.Непуганые.
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21.01.2021 10:09 Відповісти
Зеленський (дебати): Чому підпалювачів магазину Roshen знайшли за 4 години, а підпалювачів військових складів і підривників автомобіля Шеремета не можуть знайти кілька років?
При Зеленському дійсно оголосили, що затримали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Під арешт узяли музиканта, сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військову медика Яну Дугарь та волонтерку і лікарку Юлію Кузьменко.

Це і багато інших запитань Зе і що по ним зроблено самим Зе тут
https://www.radiosvoboda.org/a/30561969.html Рік від дебатів: чи зможе президент Зеленський відповісти на свої ж запитання?
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21.01.2021 10:37 Відповісти
в котором хранятся автомобильные шины
====
В котором должны были быть автомобильные шины...

Горят отходы автомобильных колес и бытовые отходы.
===
а вот это правильно
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21.01.2021 10:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SrwlxcEZC4Q Всё уже украдено до нас

На території військової частини на Тернопільщині горить склад, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2133
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21.01.2021 10:44 Відповісти
Произошла на сладе аккумуляторов кража, с тыльной стороны было проделано отверстие в ракушняке и вытащено 20 акб...пришли с прокуратуры, назначили дознавателей, начали проводить следственный эксперимент....
В ходе эксперимента было обнаружено, что такновый акб в отверстие не пролазит и упирается в стену...
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21.01.2021 10:49 Відповісти
 
 