На території військової частини на Тернопільщині горить склад, - ДСНС
Сьогодні, 21 січня, на території військової частини в м. Бережани (Тернопільська область) сталася пожежа, горить складське приміщення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними відомства, о 6:13 до Бережанських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення на території військової частини на вул. Золочівська. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла в окремому складському приміщенні (розміром 6х8 метрів), в якому зберігаються автомобільні шини.
О 6:47 пожежу локалізовано на площі 112 метрів квадратних.
Горять відходи автомобільних коліс та побутові відходи.
Крім підрозділів ДСНС, додатково залучено пожежний розрахунок військової частини.
Також повідомляється, що травмованих і загиблих на місті пожежі не виявлено.
Тривають роботи щодо повної ліквідації займання. Небезпеки для населення немає.
Будь ласка, зачекайте...
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Да!!!
Абдулла, поджига!!!
Или президенты к диверсиям на военных складах просто не особо имеют отношение?
При Зеленському дійсно оголосили, що затримали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Під арешт узяли музиканта, сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військову медика Яну Дугарь та волонтерку і лікарку Юлію Кузьменко.
Це і багато інших запитань Зе і що по ним зроблено самим Зе тут
https://www.radiosvoboda.org/a/30561969.html Рік від дебатів: чи зможе президент Зеленський відповісти на свої ж запитання?
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В котором должны были быть автомобильные шины...
Горят отходы автомобильных колес и бытовые отходы.
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а вот это правильно
В ходе эксперимента было обнаружено, что такновый акб в отверстие не пролазит и упирается в стену...