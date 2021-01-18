На складах у Здолбунові сталася пожежа, жертв немає, - ДСНС. ВІДЕО

Пожежа, що виникла вранці в понеділок у невикористовуваних складських приміщеннях у м Здолбунів Рівненської області, у даний час уже локалізована.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба ДСНС.

"О 5:00 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу в місті Здолбунів по вулиці Шевченка. Зайнялася складська будівля, яка зараз не експлуатується, розміром 150х30м, де зберігаються залишки тирси і кукурудзи обсягом приблизно 1000 куб. м... В даний час пожежа локалізована. Відкритого вогню немає", - йдеться в повідомленні.

На місці загоряння працюють 22 пожежники зі Здолбунова та Рівного. Жертв і постраждалих немає.

Причина пожежі та завдані збитки встановлюються.

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