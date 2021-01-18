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На складах в Здолбунове произошел пожар, жертв нет, - ГСЧС. ВИДЕО
Пожар, возникший утром в понедельник в неиспользуемых складских помещениях в г. Здолбунов Ривненской области, в настоящее время уже локализован.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В 5:00 на спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре в городе Здолбунов по улице Шевченко. Загорелось складское здание, которое сейчас не эксплуатируется, размером 150х30м, где хранятся остатки опилок и кукурузы объемом примерно 1000 куб. м… В настоящее время пожар локализован. Открытого огня нет", - говорится в сообщении.
На месте возгорания работает 22 пожарных из Здолбунова и Ривного. Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.
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зачем, что производили из этого сочетания - джек дэниэлс?