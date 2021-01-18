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На складах в Здолбунове произошел пожар, жертв нет, - ГСЧС. ВИДЕО

Пожар, возникший утром в понедельник в неиспользуемых складских помещениях в г. Здолбунов Ривненской области, в настоящее время уже локализован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 5:00 на спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре в городе Здолбунов по улице Шевченко. Загорелось складское здание, которое сейчас не эксплуатируется, размером 150х30м, где хранятся остатки опилок и кукурузы объемом примерно 1000 куб. м… В настоящее время пожар локализован. Открытого огня нет", - говорится в сообщении.

На месте возгорания работает 22 пожарных из Здолбунова и Ривного. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

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пожар (5984) склад (156) Ровенская область (1259)


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не эксплуатируется, хранятся остатки опилок 1000 кубов с кукурузой вместе...
зачем, что производили из этого сочетания - джек дэниэлс?
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18.01.2021 11:39 Ответить
цемент не горит))
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18.01.2021 11:46 Ответить
Так всё ж хорошо прекрасная маркиза, сгорело всё , сгорело всё .
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18.01.2021 18:16 Ответить
 
 