На складах в Здолбунове произошел пожар, жертв нет, - ГСЧС. ВИДЕО

Пожар, возникший утром в понедельник в неиспользуемых складских помещениях в г. Здолбунов Ривненской области, в настоящее время уже локализован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 5:00 на спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре в городе Здолбунов по улице Шевченко. Загорелось складское здание, которое сейчас не эксплуатируется, размером 150х30м, где хранятся остатки опилок и кукурузы объемом примерно 1000 куб. м… В настоящее время пожар локализован. Открытого огня нет", - говорится в сообщении.

На месте возгорания работает 22 пожарных из Здолбунова и Ривного. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

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