Немчинов о кадровом голоде: Многие люди слабо представляют реалии госслужбы
Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов заявил, что в стране есть много специалистов, которые при создании надлежащих условий способны выполнять любые задачи.
Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов, комментируя тему кадрового кризиса в государственной власти, заявил, что многие люди слабо представляют себе реалии госслужбы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"В Украине есть очень много специалистов, которые способны выполнять любые задачи при создании надлежащих условий. Но если речь идет о кризисном менеджменте, то есть много людей, которые хотят работать, но они слабо представляют реалии именно государственной службы и государственного управления", – подчеркнул Немчинов.
Он отметил, что важным остается вопрос изменения структуры начисления зарплат госслужащим.
"Сейчас мы фактически перешли к реформированию системы оплаты труда. В прошлом году Кабмин утвердил концепцию, а с 2021 года мы надеемся в секретариате Кабмина провести эксперимент, на основании которого мы перейдем от системы оценивания и премирования к выполнению конкретных КРI. То есть создаются сквозные так называемые классификаторы должностей – задачи, которые выполняет каждый госслужащий, и их выполнение напрямую будет влиять на его уровень заработной платы. Кроме того, это и изменение структуры зарплаты. Об этом говорят давно и наши европейские партнеры, когда основная структура заработка – это должностной оклад, а уже начисления, надбавки и премии должны быть минимальными и, скорее, стимулирующими. Вопрос в том, что госслужбы хотят это сделать прозрачным, чтобы задачи были понятными для всех", – резюмировал Немчинов.
О кадровом кризисе в государственной власти в апреле – мае 2020 года заявляли глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Последний инициировал создание в Украине кадрового резерва и предложил главам облгосадминистраций ввести должности заместителей "по работе с талантливой молодежью".
В июне президент Украины Владимир Зеленский встретился с ректорами ведущих вузов страны и заявил, что проблему кадрового голода должно решать высшее образование совместно с государством.
В декабре "кадровый голод" в стране подтвердил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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Треба мільярди?
Источник: https://censor.net/ru/n3243087
І сам же призначає міністрами та членами різних комісій плагіаторів Шкарлетів.
Маріонеткам олігархів та Кремля не потрібні насправді розумні, із справжньою освітою кадри.
где взять других людей? из-за границы что-ли?
Працюють в Офісі президента:
1. Сергій Трофімов (виконавчий продюсер "Студії Квартал 95") - Перший заступник голови Офісу Президента
2. Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу "Слуга Народу") - Заступник Керівника Офісу Президента
3. Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор "Студії Квартал 95") - перший помічник Президента
4. Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку "Студії Квартал 95") - Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента
В органах безпеки:
- Іван Баканов (юрист і керівник "Студії Квартал 95") - голова Служби безпеки України
- Сергій Сивохо (креативний продюсер "Студії Квартал 95") - екс радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
- Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки "Студії Квартал 95" та знайомим В. Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
- Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера "Студії Квартал 95") - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Зеленський призначив керівницю пресслужби "Кварталу 95" Руденко членом Нацради з телерадіомовлення
Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:
1. Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із "Студією Квартал 95" у Запоріжжі) -Голова Державного агентства України з питань кіно
2. Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН "Збірна України") - керівник Державного управління справами
3. Тетяна Руденко (керівник прес-служби "Студії Квартал 95") - член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
4. Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою "Студії Квартал 95" Оленою Кравець) - член Наглядової ради ПриватБанку
5. Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
6. Олександр Гогілашвілі (знайомий В. Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із "Студією Квартал 95") - заступник міністра внутрішніх справ.
7. Ольга Піщанська (за даними ЗМІ є рідною сестрою Світлани Піщанської, "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу") - Голова Антимонопольного комітету України
Народні депутати України:
- Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента А. Єрмака) - народний депутат України
- Юрій Корявченков (актор "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - народний депутат України
- Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Руслан Стефанчук (давній знайомий В. Зеленського, гравець команди КВН "Три товстуни")
- Перший заступник голови Верховної Ради України - Микола Стефанчук (брат Р. Стефанчука)- народний депутат України
- Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із В. Зеленським) - народний депутат України
- Валерій Стернійчук (очолював студентську "Лігу сміху" на Волині) - народний депутат України
- Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець "Ліги сміху" та КВН) - народний депутат України
- Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із "Квартал-Концертом") - народний депутат України
- Роман Грищук (керівник студії "Мамахохотала") - народний депутат України
- Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера "Ліги Сміху") - народний депутат України
- Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із "Студією Квартал 95") - народний депутат України
Итак "людей со сторлоны" в госслужбе - процентов двадцать. Основное - проверенные кореша и родственники!
Что тут представлять. Действительно, тяжелая ноша.
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Зате схеми відмивання грошей з бюджету такі вигадують, що на Нобеля тягнуть.
Ква-ква-квартал це тепер кузня державних кадрів. Всі ваші дипломи МАУП, КДУ... в піч на розпал. Тут діють не закон про державну службу , а чось типу - шельхи шельха весєльха шельха, тобто рука руку миє. Країна де у влади дупа замінила думаючу голову. В країні все поставлено з ніг на голову, що таке політика , згідно з Платоном, це розумне управління суспільством для поліпшення якості життя громадян. Ви бачите тут таку політику? Скоро Київ буде селом з нужниками на подвір'ях, а потім щезне взагалі , бо я не знаю що його економічно тримає на плаву, яку він виконує привабливу функцію, що всі біжать вкладати кошти в його розвиток, теж саме і Україна? Як можна було зеленим козлам держслужбовцям проголосувати в ООН за окупанта РФ, щоб та, замість друга України - Канади стала членом ради безпеки. Слів в мене немає крім мату!
https://www.facebook.com/100001779684687/posts/2045306095538693/