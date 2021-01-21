РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11004 посетителя онлайн
Новости
7 776 31

Немчинов о кадровом голоде: Многие люди слабо представляют реалии госслужбы

Немчинов о кадровом голоде: Многие люди слабо представляют реалии госслужбы

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов заявил, что в стране есть много специалистов, которые при создании надлежащих условий способны выполнять любые задачи.

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов, комментируя тему кадрового кризиса в государственной власти, заявил, что многие люди слабо представляют себе реалии госслужбы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"В Украине есть очень много специалистов, которые способны выполнять любые задачи при создании надлежащих условий. Но если речь идет о кризисном менеджменте, то есть много людей, которые хотят работать, но они слабо представляют реалии именно государственной службы и государственного управления", – подчеркнул Немчинов.

Он отметил, что важным остается вопрос изменения структуры начисления зарплат госслужащим.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль: Кадровый голод подтверждаю

"Сейчас мы фактически перешли к реформированию системы оплаты труда. В прошлом году Кабмин утвердил концепцию, а с 2021 года мы надеемся в секретариате Кабмина провести эксперимент, на основании которого мы перейдем от системы оценивания и премирования к выполнению конкретных КРI. То есть создаются сквозные так называемые классификаторы должностей – задачи, которые выполняет каждый госслужащий, и их выполнение напрямую будет влиять на его уровень заработной платы. Кроме того, это и изменение структуры зарплаты. Об этом говорят давно и наши европейские партнеры, когда основная структура заработка – это должностной оклад, а уже начисления, надбавки и премии должны быть минимальными и, скорее, стимулирующими. Вопрос в том, что госслужбы хотят это сделать прозрачным, чтобы задачи были понятными для всех", – резюмировал Немчинов.

О кадровом кризисе в государственной власти в апреле – мае 2020 года заявляли глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Последний инициировал создание в Украине кадрового резерва и предложил главам облгосадминистраций ввести должности заместителей "по работе с талантливой молодежью".

В июне президент Украины Владимир Зеленский встретился с ректорами ведущих вузов страны и заявил, что проблему кадрового голода должно решать высшее образование совместно с государством.

В декабре "кадровый голод" в стране подтвердил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Автор: 

кадры (611) назначение (2165) чиновник (1560) госслужащие (339) Немчинов Олег (170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
" зеленський заявив, що проблему кадрового голоду має розв'язувати вища освіта спільно з державою " (с)

Працюють в Офісі президента:
1. Сергій Трофімов (виконавчий продюсер "Студії Квартал 95") - Перший заступник голови Офісу Президента
2. Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу "Слуга Народу") - Заступник Керівника Офісу Президента
3. Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор "Студії Квартал 95") - перший помічник Президента
4. Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку "Студії Квартал 95") - Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента

В органах безпеки:
- Іван Баканов (юрист і керівник "Студії Квартал 95") - голова Служби безпеки України
- Сергій Сивохо (креативний продюсер "Студії Квартал 95") - екс радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
- Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки "Студії Квартал 95" та знайомим В. Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
- Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера "Студії Квартал 95") - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Зеленський призначив керівницю пресслужби "Кварталу 95" Руденко членом Нацради з телерадіомовлення

Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:
1. Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із "Студією Квартал 95" у Запоріжжі) -Голова Державного агентства України з питань кіно
2. Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН "Збірна України") - керівник Державного управління справами
3. Тетяна Руденко (керівник прес-служби "Студії Квартал 95") - член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
4. Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою "Студії Квартал 95" Оленою Кравець) - член Наглядової ради ПриватБанку
5. Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
6. Олександр Гогілашвілі (знайомий В. Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із "Студією Квартал 95") - заступник міністра внутрішніх справ.
7. Ольга Піщанська (за даними ЗМІ є рідною сестрою Світлани Піщанської, "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу") - Голова Антимонопольного комітету України

Народні депутати України:
- Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента А. Єрмака) - народний депутат України
- Юрій Корявченков (актор "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - народний депутат України
- Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Руслан Стефанчук (давній знайомий В. Зеленського, гравець команди КВН "Три товстуни")
- Перший заступник голови Верховної Ради України - Микола Стефанчук (брат Р. Стефанчука)- народний депутат України
- Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із В. Зеленським) - народний депутат України
- Валерій Стернійчук (очолював студентську "Лігу сміху" на Волині) - народний депутат України
- Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець "Ліги сміху" та КВН) - народний депутат України
- Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із "Квартал-Концертом") - народний депутат України
- Роман Грищук (керівник студії "Мамахохотала") - народний депутат України
- Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера "Ліги Сміху") - народний депутат України
- Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із "Студією Квартал 95") - народний депутат України
показать весь комментарий
21.01.2021 10:18
+6
кадровый голод ? неужели в 95-ом квартале выгребли всех гримеров и охранников ?
показать весь комментарий
21.01.2021 10:05
+6
Несколько моих товарищей имели опыт госслужбы. ВСЕ говорят только об одной основной проблеме - это неадекватное руководство с задачами "пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что". ВСЕ уволились только по этим причинам. Так что сначала руководителей назначайте не по принципу "свой/чужой", а по профессиональным признакам, а уж потом рассказывайте про "кадровый голод".
показать весь комментарий
21.01.2021 10:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кадровый голод ? неужели в 95-ом квартале выгребли всех гримеров и охранников ?
показать весь комментарий
21.01.2021 10:05 Ответить
госслужащего готовят хотя бы лет 7 на ПРАКТИКЕ А НЕ В ВУЗЕ.... а у нас личная преданность фюреру или врожденный идиот и человек магнит чтобы не меньше сотень тысяч а лучше миллионов в баксах прилипало к мимо проходящему возле бюджета....
показать весь комментарий
21.01.2021 10:24 Ответить
я вот хоть и гардеробщик но тоже хочу поучаствовать епта!
показать весь комментарий
21.01.2021 10:29 Ответить
просто так не получится . нужен опыт работы . вот если бы ты годик-другой подавал пальто Зельке тогда да . на должность зам-министра годен
показать весь комментарий
21.01.2021 10:34 Ответить
врядли к Зе меня возьмут..я люблю еще и чаевые в кармане взять..так положено шоб каждый для меня оставлял на чай а иначе на зарплату не прожить.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:51 Ответить
не скажи . там чаевые обязательно . правда зеленые чай не пьют да и масштабы там по круче потому эти деньги называют намерседесные или надворцовые
главное делиться вовремя с вышестоящими
показать весь комментарий
21.01.2021 10:59 Ответить
ну-нуНемчинов о кадровом голоде: Многие люди слабо представляют реалии госслужбы - Цензор.НЕТ 282
показать весь комментарий
21.01.2021 10:07 Ответить
Мільйонів мало?
Треба мільярди?
показать весь комментарий
21.01.2021 10:07 Ответить
Немчинов о кадровом голоде: Многие люди слабо представляют реалии госслужбы - Цензор.НЕТ 7793
показать весь комментарий
21.01.2021 10:11 Ответить
Квартальна сарана цього не уявляє і сьогодні, але ж окупувала всі гілки влади і не збирається іти геть.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:11 Ответить
"В июне президент Украины Владимир Зеленский встретился с ректорами ведущих вузов страны и заявил, что проблему кадрового голода должно решать высшее образование совместно с государством."

Источник: https://censor.net/ru/n3243087

І сам же призначає міністрами та членами різних комісій плагіаторів Шкарлетів.
Маріонеткам олігархів та Кремля не потрібні насправді розумні, із справжньою освітою кадри.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:30 Ответить
Немчинов, комментируя тему кадрового кризиса в государственной власти, заявил, что многие люди слабо представляют себе реалии госслужбы / Ты умеешь рыбалить? Да что там уметь.Наливай и пей, наливай и пей./Аналогично. Бери взятки и воруй .Бери взятки и воруй.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:11 Ответить
Несколько моих товарищей имели опыт госслужбы. ВСЕ говорят только об одной основной проблеме - это неадекватное руководство с задачами "пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что". ВСЕ уволились только по этим причинам. Так что сначала руководителей назначайте не по принципу "свой/чужой", а по профессиональным признакам, а уж потом рассказывайте про "кадровый голод".
показать весь комментарий
21.01.2021 10:11 Ответить
Раздутые аппараты чиновничества....подчиненные должны быть тупее шефа, иначе вдруг подсидят, унижени, лизоблюдничество и прочее...ну и воровство каждый сколько может.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:13 Ответить
чиновники - это срез общества,

где взять других людей? из-за границы что-ли?
показать весь комментарий
21.01.2021 10:16 Ответить
А заставить выполнять законы это по вашему нереальная задача?
показать весь комментарий
21.01.2021 10:18 Ответить
особи и их родственники в Квартале закончились....
показать весь комментарий
21.01.2021 10:14 Ответить
При овоще даунбасцев рассылали во все регионы - все буден бамбас, кричали они. При скоморохах расставляют шоуменов. Да кто же умный захочет быть в этой клоаке.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:17 Ответить
" зеленський заявив, що проблему кадрового голоду має розв'язувати вища освіта спільно з державою " (с)

Працюють в Офісі президента:
1. Сергій Трофімов (виконавчий продюсер "Студії Квартал 95") - Перший заступник голови Офісу Президента
2. Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу "Слуга Народу") - Заступник Керівника Офісу Президента
3. Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор "Студії Квартал 95") - перший помічник Президента
4. Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку "Студії Квартал 95") - Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента

В органах безпеки:
- Іван Баканов (юрист і керівник "Студії Квартал 95") - голова Служби безпеки України
- Сергій Сивохо (креативний продюсер "Студії Квартал 95") - екс радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
- Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки "Студії Квартал 95" та знайомим В. Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
- Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера "Студії Квартал 95") - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Зеленський призначив керівницю пресслужби "Кварталу 95" Руденко членом Нацради з телерадіомовлення

Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:
1. Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із "Студією Квартал 95" у Запоріжжі) -Голова Державного агентства України з питань кіно
2. Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН "Збірна України") - керівник Державного управління справами
3. Тетяна Руденко (керівник прес-служби "Студії Квартал 95") - член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
4. Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою "Студії Квартал 95" Оленою Кравець) - член Наглядової ради ПриватБанку
5. Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
6. Олександр Гогілашвілі (знайомий В. Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із "Студією Квартал 95") - заступник міністра внутрішніх справ.
7. Ольга Піщанська (за даними ЗМІ є рідною сестрою Світлани Піщанської, "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу") - Голова Антимонопольного комітету України

Народні депутати України:
- Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента А. Єрмака) - народний депутат України
- Юрій Корявченков (актор "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - народний депутат України
- Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Руслан Стефанчук (давній знайомий В. Зеленського, гравець команди КВН "Три товстуни")
- Перший заступник голови Верховної Ради України - Микола Стефанчук (брат Р. Стефанчука)- народний депутат України
- Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із В. Зеленським) - народний депутат України
- Валерій Стернійчук (очолював студентську "Лігу сміху" на Волині) - народний депутат України
- Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець "Ліги сміху" та КВН) - народний депутат України
- Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із "Квартал-Концертом") - народний депутат України
- Роман Грищук (керівник студії "Мамахохотала") - народний депутат України
- Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера "Ліги Сміху") - народний депутат України
- Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із "Студією Квартал 95") - народний депутат України
показать весь комментарий
21.01.2021 10:18 Ответить
Голод, говоришь? Кадровый?! Просто, толковые и адекватные, не хотят вываляться в вашем зеленом дерьме!!! Все понимают. что вы.временная фекальная горка и вскоре будете смыты в унитаз истории, навсегда! Только едкий смрад, еще надолго останется,как напоминание о вашем присутствии, с подачи 73%ного лохтората!
показать весь комментарий
21.01.2021 10:24 Ответить
Какой, в жопу, "кадровый резерв"?
Итак "людей со сторлоны" в госслужбе - процентов двадцать. Основное - проверенные кореша и родственники!
показать весь комментарий
21.01.2021 10:35 Ответить
Зелені клоуни все розрулять. Вони то добре розуміють реалії саме державної служби та державного керування. Головне, щоб країною керували 1) досвідчені клоуни, 2) Щоб вони були з 95-го. кварталу, 3) Щоб вони були зелені. А як що насправді, то ніхто з поважаючих себе спеціалістів і керівників - державників , не буде вимазувати зеленим брудом свою репутацію роблячи в одній команді з кварталом-95. Кадровий голод у зелених тому, що всі розумні люди розуміють, що робити з зеленими дебілами це назавжди зламати свою кар'єру.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:44 Ответить
Критерии отбора на государственную службу от слуг неукраинского народа: 1) Быть тупым и исполнительным; 2) Быть конченым моральным уродом; 3) Уметь лизать и не иметь аллергии на ЗЕфекалии.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:53 Ответить
Треба виявляти й використовувати суспільну мудрість народу, а не мріяти про свого Вашингтона. Замість ленінської монополії влади рад зі сталінською системою виборів треба встановлювати триєдину представницьку демократію з низів до центру за єдиною нормою представництва пропорційно кількості виборців. Необхідних представників до кожної гілки влади окремо слід обирати без визначення посад в рівня по вертикалі. Нікому не дано краще самих обраних розподіляти функції між собою. Вже обрані, після формування органів влади в районах, повинні делегувати кращих до своїх областей, де так само - найкращих до центру. Тоді відповідальні за делегованих, при потребі, зможуть заміняти своїх представників доти, поки делегують достойних. Якщо ж повернутому обранцю не буде довіри і в рідному районі, то це означає позбавлення мандата та необхідність локальних довиборів.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:56 Ответить
"Многие люди слабо представляют реалии госслужбы" - "Он синий наглухо", - замминистра Немилостивый дрался с полицейскими."
Что тут представлять. Действительно, тяжелая ноша.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:57 Ответить
"...многие люди слабо представляют себе реалии госслужбы,"
***
Зате схеми відмивання грошей з бюджету такі вигадують, що на Нобеля тягнуть.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:59 Ответить
Слабо, а точнее вообще не представляют себе реалии госслужбы и госуправления, так это зелёный квартал-95 который сейчас в полном составе находится у власти. (Спасибо 73% ещё большим дебилам, чем они себе выбрали в президенты).И ни один образованный и грамотный специалист не будет пачкать свою репутацию зелёным говном, работая с зелёными дебилами.
показать весь комментарий
21.01.2021 11:00 Ответить
Я вот прекрасно понимаю реалии - есть откат все делается быстро и четко...Нету отката - бумажная волокита - результата ноль...И так по всей стране.И кто ж с честных и сильных менеджеров пойдет работать в такую структуру - НИКТО...токо подонки и дураки работают в госструктурах...Уровень госслужащих очень низкий и с каждым годом все хуже и хуже...
показать весь комментарий
21.01.2021 11:02 Ответить
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю канадському виданню https://www.theglobeandmail.com/world/article-ukrainian-president-praises-relationship-with-trudeau-but-mum-on/ The Globe and Mail не відповів на питання, чи підтримала Україна Канаду на виборах до Ради безпеки ООН.

Ква-ква-квартал це тепер кузня державних кадрів. Всі ваші дипломи МАУП, КДУ... в піч на розпал. Тут діють не закон про державну службу , а чось типу - шельхи шельха весєльха шельха, тобто рука руку миє. Країна де у влади дупа замінила думаючу голову. В країні все поставлено з ніг на голову, що таке політика , згідно з Платоном, це розумне управління суспільством для поліпшення якості життя громадян. Ви бачите тут таку політику? Скоро Київ буде селом з нужниками на подвір'ях, а потім щезне взагалі , бо я не знаю що його економічно тримає на плаву, яку він виконує привабливу функцію, що всі біжать вкладати кошти в його розвиток, теж саме і Україна? Як можна було зеленим козлам держслужбовцям проголосувати в ООН за окупанта РФ, щоб та, замість друга України - Канади стала членом ради безпеки. Слів в мене немає крім мату!
показать весь комментарий
21.01.2021 11:12 Ответить
Не забуваємо які "заробітки" у керівників в державних установах.
https://www.facebook.com/100001779684687/posts/2045306095538693/
показать весь комментарий
21.01.2021 11:21 Ответить
''слабо представляют реалии именно государственной службы и государственного управления", це про зеленського?
показать весь комментарий
21.01.2021 18:27 Ответить
 
 