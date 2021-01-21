Немчінов про кадровий голод: багато людей слабко уявляють реалії держслужби

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов заявив, що в країні є багато фахівців, які при створенні належних умов здатні виконувати будь-які завдання.

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов, коментуючи тему кадрової кризи у структурі державної влади, заявив, що багато людей слабко уявляє собі реалії держслужби, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"В Україні є дуже багато фахівців, які здатні виконувати будь-які завдання за створених належних умов. Але якщо йдеться про кризовий менеджмент, то є багато людей, які хочуть робити, але вони слабко уявляють реалії саме державної служби й державного управління", – підкреслив Немчінов.

Він зазначив, що важливим залишається питання зміни структури нарахування зарплат держслужбовцям.

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"Зараз ми фактично перейшли до реформування системи оплати праці. Минулого року Кабмін затвердив концепцію, а із 2021 року ми сподіваємося в секретаріаті Кабміну провести експеримент, на підставі якого ми перейдемо від системи оцінювання і преміювання до виконання конкретних КРI. Тобто створюються наскрізні так звані класифікатори посад – завдання, які виконує кожен держслужбовець, і їх виконання напряму впливатиме на його рівень заробітної плати. Окрім того, це і зміна структури зарплати. Про це говорять давно й наші європейські партнери, коли основна структура заробітку – це посадовий оклад, а вже нарахування, надбавки та премії мають бути мінімальними та швидше стимулюючими. Питання в тому, що держслужби хочуть це зробити прозорим, аби завдання були зрозумілими для всіх", – резюмував Немчінов.

Про кадрову кризу у структурі державної влади у квітні – травні 2020 року заявляли голова партії "Слуга народу", нардеп Олександр Корнієнко та керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Останній ініціював створення в Україні кадрового резерву і запропонував головам облдержадміністрацій ввести посади заступників "із роботи з талановитою молоддю".

У червні президент України Володимир Зеленський зустрівся з ректорами провідних вишів країни і заявив, що проблему кадрового голоду має розв'язувати вища освіта спільно з державою.

У грудні "кадровий голод" у країні підтвердив і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.