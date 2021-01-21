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Немчінов про кадровий голод: багато людей слабко уявляють реалії держслужби

Немчінов про кадровий голод: багато людей слабко уявляють реалії держслужби

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов заявив, що в країні є багато фахівців, які при створенні належних умов здатні виконувати будь-які завдання.

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов, коментуючи тему кадрової кризи у структурі державної влади, заявив, що багато людей слабко уявляє собі реалії держслужби, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"В Україні є дуже багато фахівців, які здатні виконувати будь-які завдання за створених належних умов. Але якщо йдеться про кризовий менеджмент, то є багато людей, які хочуть робити, але вони слабко уявляють реалії саме державної служби й державного управління", – підкреслив Немчінов.

Він зазначив, що важливим залишається питання зміни структури нарахування зарплат держслужбовцям.

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"Зараз ми фактично перейшли до реформування системи оплати праці. Минулого року Кабмін затвердив концепцію, а із 2021 року ми сподіваємося в секретаріаті Кабміну провести експеримент, на підставі якого ми перейдемо від системи оцінювання і преміювання до виконання конкретних КРI. Тобто створюються наскрізні так звані класифікатори посад – завдання, які виконує кожен держслужбовець, і їх виконання напряму впливатиме на його рівень заробітної плати. Окрім того, це і зміна структури зарплати. Про це говорять давно й наші європейські партнери, коли основна структура заробітку – це посадовий оклад, а вже нарахування, надбавки та премії мають бути мінімальними та швидше стимулюючими. Питання в тому, що держслужби хочуть це зробити прозорим, аби завдання були зрозумілими для всіх", – резюмував Немчінов.

Про кадрову кризу у структурі державної влади у квітні – травні 2020 року заявляли голова партії "Слуга народу", нардеп Олександр Корнієнко та керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Останній ініціював створення в Україні кадрового резерву і запропонував головам облдержадміністрацій ввести посади заступників "із роботи з талановитою молоддю".

У червні президент України Володимир Зеленський зустрівся з ректорами провідних вишів країни і заявив, що проблему кадрового голоду має розв'язувати вища освіта спільно з державою.

У грудні "кадровий голод" у країні підтвердив і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

кадри (309) призначення (2272) чиновник (802) держслужбовці (336) Немчінов Олег (207)


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Топ коментарі
+11
" зеленський заявив, що проблему кадрового голоду має розв'язувати вища освіта спільно з державою " (с)

Працюють в Офісі президента:
1. Сергій Трофімов (виконавчий продюсер "Студії Квартал 95") - Перший заступник голови Офісу Президента
2. Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу "Слуга Народу") - Заступник Керівника Офісу Президента
3. Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор "Студії Квартал 95") - перший помічник Президента
4. Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку "Студії Квартал 95") - Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента

В органах безпеки:
- Іван Баканов (юрист і керівник "Студії Квартал 95") - голова Служби безпеки України
- Сергій Сивохо (креативний продюсер "Студії Квартал 95") - екс радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
- Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки "Студії Квартал 95" та знайомим В. Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
- Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера "Студії Квартал 95") - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Зеленський призначив керівницю пресслужби "Кварталу 95" Руденко членом Нацради з телерадіомовлення

Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:
1. Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із "Студією Квартал 95" у Запоріжжі) -Голова Державного агентства України з питань кіно
2. Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН "Збірна України") - керівник Державного управління справами
3. Тетяна Руденко (керівник прес-служби "Студії Квартал 95") - член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
4. Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою "Студії Квартал 95" Оленою Кравець) - член Наглядової ради ПриватБанку
5. Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
6. Олександр Гогілашвілі (знайомий В. Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із "Студією Квартал 95") - заступник міністра внутрішніх справ.
7. Ольга Піщанська (за даними ЗМІ є рідною сестрою Світлани Піщанської, "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу") - Голова Антимонопольного комітету України

Народні депутати України:
- Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента А. Єрмака) - народний депутат України
- Юрій Корявченков (актор "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - народний депутат України
- Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Руслан Стефанчук (давній знайомий В. Зеленського, гравець команди КВН "Три товстуни")
- Перший заступник голови Верховної Ради України - Микола Стефанчук (брат Р. Стефанчука)- народний депутат України
- Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із В. Зеленським) - народний депутат України
- Валерій Стернійчук (очолював студентську "Лігу сміху" на Волині) - народний депутат України
- Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець "Ліги сміху" та КВН) - народний депутат України
- Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із "Квартал-Концертом") - народний депутат України
- Роман Грищук (керівник студії "Мамахохотала") - народний депутат України
- Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера "Ліги Сміху") - народний депутат України
- Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із "Студією Квартал 95") - народний депутат України
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21.01.2021 10:18
+6
кадровый голод ? неужели в 95-ом квартале выгребли всех гримеров и охранников ?
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21.01.2021 10:05
+6
Несколько моих товарищей имели опыт госслужбы. ВСЕ говорят только об одной основной проблеме - это неадекватное руководство с задачами "пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что". ВСЕ уволились только по этим причинам. Так что сначала руководителей назначайте не по принципу "свой/чужой", а по профессиональным признакам, а уж потом рассказывайте про "кадровый голод".
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21.01.2021 10:11
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кадровый голод ? неужели в 95-ом квартале выгребли всех гримеров и охранников ?
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21.01.2021 10:05 Відповісти
госслужащего готовят хотя бы лет 7 на ПРАКТИКЕ А НЕ В ВУЗЕ.... а у нас личная преданность фюреру или врожденный идиот и человек магнит чтобы не меньше сотень тысяч а лучше миллионов в баксах прилипало к мимо проходящему возле бюджета....
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21.01.2021 10:24 Відповісти
я вот хоть и гардеробщик но тоже хочу поучаствовать епта!
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21.01.2021 10:29 Відповісти
просто так не получится . нужен опыт работы . вот если бы ты годик-другой подавал пальто Зельке тогда да . на должность зам-министра годен
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21.01.2021 10:34 Відповісти
врядли к Зе меня возьмут..я люблю еще и чаевые в кармане взять..так положено шоб каждый для меня оставлял на чай а иначе на зарплату не прожить.
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21.01.2021 10:51 Відповісти
не скажи . там чаевые обязательно . правда зеленые чай не пьют да и масштабы там по круче потому эти деньги называют намерседесные или надворцовые
главное делиться вовремя с вышестоящими
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21.01.2021 10:59 Відповісти
ну-нуНемчинов о кадровом голоде: Многие люди слабо представляют реалии госслужбы - Цензор.НЕТ 282
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21.01.2021 10:07 Відповісти
Мільйонів мало?
Треба мільярди?
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21.01.2021 10:07 Відповісти
Немчинов о кадровом голоде: Многие люди слабо представляют реалии госслужбы - Цензор.НЕТ 7793
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21.01.2021 10:11 Відповісти
Квартальна сарана цього не уявляє і сьогодні, але ж окупувала всі гілки влади і не збирається іти геть.
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21.01.2021 10:11 Відповісти
"В июне президент Украины Владимир Зеленский встретился с ректорами ведущих вузов страны и заявил, что проблему кадрового голода должно решать высшее образование совместно с государством."

Источник: https://censor.net/ru/n3243087

І сам же призначає міністрами та членами різних комісій плагіаторів Шкарлетів.
Маріонеткам олігархів та Кремля не потрібні насправді розумні, із справжньою освітою кадри.
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21.01.2021 10:30 Відповісти
Немчинов, комментируя тему кадрового кризиса в государственной власти, заявил, что многие люди слабо представляют себе реалии госслужбы / Ты умеешь рыбалить? Да что там уметь.Наливай и пей, наливай и пей./Аналогично. Бери взятки и воруй .Бери взятки и воруй.
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21.01.2021 10:11 Відповісти
Несколько моих товарищей имели опыт госслужбы. ВСЕ говорят только об одной основной проблеме - это неадекватное руководство с задачами "пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что". ВСЕ уволились только по этим причинам. Так что сначала руководителей назначайте не по принципу "свой/чужой", а по профессиональным признакам, а уж потом рассказывайте про "кадровый голод".
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21.01.2021 10:11 Відповісти
Раздутые аппараты чиновничества....подчиненные должны быть тупее шефа, иначе вдруг подсидят, унижени, лизоблюдничество и прочее...ну и воровство каждый сколько может.
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21.01.2021 10:13 Відповісти
чиновники - это срез общества,

где взять других людей? из-за границы что-ли?
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21.01.2021 10:16 Відповісти
А заставить выполнять законы это по вашему нереальная задача?
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21.01.2021 10:18 Відповісти
особи и их родственники в Квартале закончились....
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21.01.2021 10:14 Відповісти
При овоще даунбасцев рассылали во все регионы - все буден бамбас, кричали они. При скоморохах расставляют шоуменов. Да кто же умный захочет быть в этой клоаке.
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21.01.2021 10:17 Відповісти
" зеленський заявив, що проблему кадрового голоду має розв'язувати вища освіта спільно з державою " (с)

Працюють в Офісі президента:
1. Сергій Трофімов (виконавчий продюсер "Студії Квартал 95") - Перший заступник голови Офісу Президента
2. Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу "Слуга Народу") - Заступник Керівника Офісу Президента
3. Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор "Студії Квартал 95") - перший помічник Президента
4. Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку "Студії Квартал 95") - Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента

В органах безпеки:
- Іван Баканов (юрист і керівник "Студії Квартал 95") - голова Служби безпеки України
- Сергій Сивохо (креативний продюсер "Студії Квартал 95") - екс радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
- Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки "Студії Квартал 95" та знайомим В. Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
- Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера "Студії Квартал 95") - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Зеленський призначив керівницю пресслужби "Кварталу 95" Руденко членом Нацради з телерадіомовлення

Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:
1. Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із "Студією Квартал 95" у Запоріжжі) -Голова Державного агентства України з питань кіно
2. Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН "Збірна України") - керівник Державного управління справами
3. Тетяна Руденко (керівник прес-служби "Студії Квартал 95") - член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
4. Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою "Студії Квартал 95" Оленою Кравець) - член Наглядової ради ПриватБанку
5. Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
6. Олександр Гогілашвілі (знайомий В. Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із "Студією Квартал 95") - заступник міністра внутрішніх справ.
7. Ольга Піщанська (за даними ЗМІ є рідною сестрою Світлани Піщанської, "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу") - Голова Антимонопольного комітету України

Народні депутати України:
- Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента А. Єрмака) - народний депутат України
- Юрій Корявченков (актор "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - народний депутат України
- Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Руслан Стефанчук (давній знайомий В. Зеленського, гравець команди КВН "Три товстуни")
- Перший заступник голови Верховної Ради України - Микола Стефанчук (брат Р. Стефанчука)- народний депутат України
- Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із В. Зеленським) - народний депутат України
- Валерій Стернійчук (очолював студентську "Лігу сміху" на Волині) - народний депутат України
- Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець "Ліги сміху" та КВН) - народний депутат України
- Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із "Квартал-Концертом") - народний депутат України
- Роман Грищук (керівник студії "Мамахохотала") - народний депутат України
- Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера "Ліги Сміху") - народний депутат України
- Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із "Студією Квартал 95") - народний депутат України
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21.01.2021 10:18 Відповісти
Голод, говоришь? Кадровый?! Просто, толковые и адекватные, не хотят вываляться в вашем зеленом дерьме!!! Все понимают. что вы.временная фекальная горка и вскоре будете смыты в унитаз истории, навсегда! Только едкий смрад, еще надолго останется,как напоминание о вашем присутствии, с подачи 73%ного лохтората!
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21.01.2021 10:24 Відповісти
Какой, в жопу, "кадровый резерв"?
Итак "людей со сторлоны" в госслужбе - процентов двадцать. Основное - проверенные кореша и родственники!
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21.01.2021 10:35 Відповісти
Зелені клоуни все розрулять. Вони то добре розуміють реалії саме державної служби та державного керування. Головне, щоб країною керували 1) досвідчені клоуни, 2) Щоб вони були з 95-го. кварталу, 3) Щоб вони були зелені. А як що насправді, то ніхто з поважаючих себе спеціалістів і керівників - державників , не буде вимазувати зеленим брудом свою репутацію роблячи в одній команді з кварталом-95. Кадровий голод у зелених тому, що всі розумні люди розуміють, що робити з зеленими дебілами це назавжди зламати свою кар'єру.
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21.01.2021 10:44 Відповісти
Критерии отбора на государственную службу от слуг неукраинского народа: 1) Быть тупым и исполнительным; 2) Быть конченым моральным уродом; 3) Уметь лизать и не иметь аллергии на ЗЕфекалии.
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21.01.2021 10:53 Відповісти
Треба виявляти й використовувати суспільну мудрість народу, а не мріяти про свого Вашингтона. Замість ленінської монополії влади рад зі сталінською системою виборів треба встановлювати триєдину представницьку демократію з низів до центру за єдиною нормою представництва пропорційно кількості виборців. Необхідних представників до кожної гілки влади окремо слід обирати без визначення посад в рівня по вертикалі. Нікому не дано краще самих обраних розподіляти функції між собою. Вже обрані, після формування органів влади в районах, повинні делегувати кращих до своїх областей, де так само - найкращих до центру. Тоді відповідальні за делегованих, при потребі, зможуть заміняти своїх представників доти, поки делегують достойних. Якщо ж повернутому обранцю не буде довіри і в рідному районі, то це означає позбавлення мандата та необхідність локальних довиборів.
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21.01.2021 10:56 Відповісти
"Многие люди слабо представляют реалии госслужбы" - "Он синий наглухо", - замминистра Немилостивый дрался с полицейскими."
Что тут представлять. Действительно, тяжелая ноша.
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21.01.2021 10:57 Відповісти
"...многие люди слабо представляют себе реалии госслужбы,"
***
Зате схеми відмивання грошей з бюджету такі вигадують, що на Нобеля тягнуть.
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21.01.2021 10:59 Відповісти
Слабо, а точнее вообще не представляют себе реалии госслужбы и госуправления, так это зелёный квартал-95 который сейчас в полном составе находится у власти. (Спасибо 73% ещё большим дебилам, чем они себе выбрали в президенты).И ни один образованный и грамотный специалист не будет пачкать свою репутацию зелёным говном, работая с зелёными дебилами.
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21.01.2021 11:00 Відповісти
Я вот прекрасно понимаю реалии - есть откат все делается быстро и четко...Нету отката - бумажная волокита - результата ноль...И так по всей стране.И кто ж с честных и сильных менеджеров пойдет работать в такую структуру - НИКТО...токо подонки и дураки работают в госструктурах...Уровень госслужащих очень низкий и с каждым годом все хуже и хуже...
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21.01.2021 11:02 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю канадському виданню https://www.theglobeandmail.com/world/article-ukrainian-president-praises-relationship-with-trudeau-but-mum-on/ The Globe and Mail не відповів на питання, чи підтримала Україна Канаду на виборах до Ради безпеки ООН.

Ква-ква-квартал це тепер кузня державних кадрів. Всі ваші дипломи МАУП, КДУ... в піч на розпал. Тут діють не закон про державну службу , а чось типу - шельхи шельха весєльха шельха, тобто рука руку миє. Країна де у влади дупа замінила думаючу голову. В країні все поставлено з ніг на голову, що таке політика , згідно з Платоном, це розумне управління суспільством для поліпшення якості життя громадян. Ви бачите тут таку політику? Скоро Київ буде селом з нужниками на подвір'ях, а потім щезне взагалі , бо я не знаю що його економічно тримає на плаву, яку він виконує привабливу функцію, що всі біжать вкладати кошти в його розвиток, теж саме і Україна? Як можна було зеленим козлам держслужбовцям проголосувати в ООН за окупанта РФ, щоб та, замість друга України - Канади стала членом ради безпеки. Слів в мене немає крім мату!
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21.01.2021 11:12 Відповісти
Не забуваємо які "заробітки" у керівників в державних установах.
https://www.facebook.com/100001779684687/posts/2045306095538693/
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21.01.2021 11:21 Відповісти
''слабо представляют реалии именно государственной службы и государственного управления", це про зеленського?
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21.01.2021 18:27 Відповісти
 
 