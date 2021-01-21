Немчінов про кадровий голод: багато людей слабко уявляють реалії держслужби
Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов заявив, що в країні є багато фахівців, які при створенні належних умов здатні виконувати будь-які завдання.
Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов, коментуючи тему кадрової кризи у структурі державної влади, заявив, що багато людей слабко уявляє собі реалії держслужби, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"В Україні є дуже багато фахівців, які здатні виконувати будь-які завдання за створених належних умов. Але якщо йдеться про кризовий менеджмент, то є багато людей, які хочуть робити, але вони слабко уявляють реалії саме державної служби й державного управління", – підкреслив Немчінов.
Він зазначив, що важливим залишається питання зміни структури нарахування зарплат держслужбовцям.
"Зараз ми фактично перейшли до реформування системи оплати праці. Минулого року Кабмін затвердив концепцію, а із 2021 року ми сподіваємося в секретаріаті Кабміну провести експеримент, на підставі якого ми перейдемо від системи оцінювання і преміювання до виконання конкретних КРI. Тобто створюються наскрізні так звані класифікатори посад – завдання, які виконує кожен держслужбовець, і їх виконання напряму впливатиме на його рівень заробітної плати. Окрім того, це і зміна структури зарплати. Про це говорять давно й наші європейські партнери, коли основна структура заробітку – це посадовий оклад, а вже нарахування, надбавки та премії мають бути мінімальними та швидше стимулюючими. Питання в тому, що держслужби хочуть це зробити прозорим, аби завдання були зрозумілими для всіх", – резюмував Немчінов.
Про кадрову кризу у структурі державної влади у квітні – травні 2020 року заявляли голова партії "Слуга народу", нардеп Олександр Корнієнко та керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Останній ініціював створення в Україні кадрового резерву і запропонував головам облдержадміністрацій ввести посади заступників "із роботи з талановитою молоддю".
У червні президент України Володимир Зеленський зустрівся з ректорами провідних вишів країни і заявив, що проблему кадрового голоду має розв'язувати вища освіта спільно з державою.
У грудні "кадровий голод" у країні підтвердив і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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Треба мільярди?
Источник: https://censor.net/ru/n3243087
І сам же призначає міністрами та членами різних комісій плагіаторів Шкарлетів.
Маріонеткам олігархів та Кремля не потрібні насправді розумні, із справжньою освітою кадри.
где взять других людей? из-за границы что-ли?
Працюють в Офісі президента:
1. Сергій Трофімов (виконавчий продюсер "Студії Квартал 95") - Перший заступник голови Офісу Президента
2. Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу "Слуга Народу") - Заступник Керівника Офісу Президента
3. Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор "Студії Квартал 95") - перший помічник Президента
4. Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку "Студії Квартал 95") - Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента
В органах безпеки:
- Іван Баканов (юрист і керівник "Студії Квартал 95") - голова Служби безпеки України
- Сергій Сивохо (креативний продюсер "Студії Квартал 95") - екс радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
- Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки "Студії Квартал 95" та знайомим В. Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
- Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера "Студії Квартал 95") - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Зеленський призначив керівницю пресслужби "Кварталу 95" Руденко членом Нацради з телерадіомовлення
Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:
1. Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із "Студією Квартал 95" у Запоріжжі) -Голова Державного агентства України з питань кіно
2. Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН "Збірна України") - керівник Державного управління справами
3. Тетяна Руденко (керівник прес-служби "Студії Квартал 95") - член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
4. Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою "Студії Квартал 95" Оленою Кравець) - член Наглядової ради ПриватБанку
5. Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
6. Олександр Гогілашвілі (знайомий В. Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із "Студією Квартал 95") - заступник міністра внутрішніх справ.
7. Ольга Піщанська (за даними ЗМІ є рідною сестрою Світлани Піщанської, "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу") - Голова Антимонопольного комітету України
Народні депутати України:
- Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента А. Єрмака) - народний депутат України
- Юрій Корявченков (актор "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - народний депутат України
- Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Руслан Стефанчук (давній знайомий В. Зеленського, гравець команди КВН "Три товстуни")
- Перший заступник голови Верховної Ради України - Микола Стефанчук (брат Р. Стефанчука)- народний депутат України
- Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із В. Зеленським) - народний депутат України
- Валерій Стернійчук (очолював студентську "Лігу сміху" на Волині) - народний депутат України
- Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець "Ліги сміху" та КВН) - народний депутат України
- Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із "Квартал-Концертом") - народний депутат України
- Роман Грищук (керівник студії "Мамахохотала") - народний депутат України
- Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера "Ліги Сміху") - народний депутат України
- Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із "Студією Квартал 95") - народний депутат України
Итак "людей со сторлоны" в госслужбе - процентов двадцать. Основное - проверенные кореша и родственники!
Что тут представлять. Действительно, тяжелая ноша.
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Зате схеми відмивання грошей з бюджету такі вигадують, що на Нобеля тягнуть.
Ква-ква-квартал це тепер кузня державних кадрів. Всі ваші дипломи МАУП, КДУ... в піч на розпал. Тут діють не закон про державну службу , а чось типу - шельхи шельха весєльха шельха, тобто рука руку миє. Країна де у влади дупа замінила думаючу голову. В країні все поставлено з ніг на голову, що таке політика , згідно з Платоном, це розумне управління суспільством для поліпшення якості життя громадян. Ви бачите тут таку політику? Скоро Київ буде селом з нужниками на подвір'ях, а потім щезне взагалі , бо я не знаю що його економічно тримає на плаву, яку він виконує привабливу функцію, що всі біжать вкладати кошти в його розвиток, теж саме і Україна? Як можна було зеленим козлам держслужбовцям проголосувати в ООН за окупанта РФ, щоб та, замість друга України - Канади стала членом ради безпеки. Слів в мене немає крім мату!
https://www.facebook.com/100001779684687/posts/2045306095538693/