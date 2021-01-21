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Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Венгрии

Российскую вакцину

Венгерский регулятор выдал разрешение на использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Руководитель регулятора Матьянш Сентивани отметил, что разрешение было выдано на шесть месяцев с возможным продлением "еще один раз на шесть месяцев".

В то же время до сих пор непонятно, станет ли российская вакцина доступна в Венгрии. Сейчас там ожидают заключение Национального центра здравоохранения, который в течение нескольких недель вынесет окончательное решение.

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вакцина (3815) Венгрия (1933) россия (95372)


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Топ комментарии
+10
****** одним словом...партия у них так называется - если кто другое подумал
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21.01.2021 10:34
+9
"братья" чо)
пусть Сиярто и остальные "*******" сперва протестируют
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21.01.2021 10:34
+7
Хто б сумнівався...
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21.01.2021 10:33
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Хто б сумнівався...
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21.01.2021 10:33 Ответить
****** одним словом...партия у них так называется - если кто другое подумал
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21.01.2021 10:34 Ответить
"братья" чо)
пусть Сиярто и остальные "*******" сперва протестируют
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21.01.2021 10:34 Ответить
Предатели.
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21.01.2021 10:35 Ответить
в Венгрии у власти очень большая коррупционная составляющая, так что такие виляния в сторону Мордора не удивительны
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21.01.2021 13:45 Ответить
Tak nenado togda vengram pfizer davat po ES liniji,bolse ES ostanetsia tut i tak zaderzki idut
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21.01.2021 10:36 Ответить
Там масковский презик, страно что трамп не зарегил.
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21.01.2021 10:36 Ответить
Вакцинировать людей старше 65 лет,это убийство чистой воды...
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21.01.2021 10:38 Ответить
Прапор мадярам(угро-фінам) в руки і слабкого новічка. Зараз точно зрозуміло, що московити через мадярів мають великий вплив на Європу і все, що потрібно від них мають і знають.
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21.01.2021 10:40 Ответить
ну так мадьяры друья.
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21.01.2021 10:40 Ответить
Мадяри москалям - брати: одні угри, інши угрофіни.
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21.01.2021 11:26 Ответить
Главное что в Венгрию Раша одну из первых партий несколько тысяч кажется доз отправила. Другу Орбану ( камень ему на голову). Потом через время было сообщение что Венгрия отказывается от " спутника" по ряду причин. А теперь вот " регистрация". Дело в том что это не значит применение "спутника" в Венгрии, это нужно что бы найти лазейку и постепенно узаконить рашен вакцинацию в ЕС.. кто будет следующим - Италия.., Австрия ( где там притаились друзяки Пу) Все это нужно Раше в первую очередь для признания своей вакцинации в РФ, что бы вакцинированных граждан пускали в ЕС. Без этой "регистрации" это невозможно. Вот Венгрия Орбана и стала той щелью куда пролезла шаловливая рука кремлядей, а стоит как говорится только пролезть, сейчас начнут продвигать это решение дальше через подкуп и личные контакты в другие страны ЕС. Еще раз получили подтверждение что Венгрия слабое звено ЕС, это выражается и в ее прорашенской ( чего скрывать) позиции по отношению к Украине ( вроде как защищают венгров Закарпатья , а на самом деле играют в игру Путина).
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21.01.2021 10:42 Ответить
саме так, проте чи не порушила угорщина норм єс, зареєструвавши не схвалену вооз вакцину?
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21.01.2021 10:56 Ответить
Дело в том что подобным деятелям как Орбан, Путин, Трамп ( ну чего стесняться и Эрдоган и т.д.) всякие там "нормы" до лампочки. А ЕС она аморфная организация кто что хочет тот и творит. Устав нужно менять. А то как в Речи Посполитой на сейме, один пан крикнет " не позволю" и все, закон не принят. Потом поляки и поплатились тремя разделами страны под "0". Решение в союзе нужно принимать большинством а не каждым голосом.. А кто не хочет пускай идет в "таежный союз" там будет решать только один голос Раши.
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21.01.2021 11:03 Ответить
О как, уже знаешь как надо европейцам жить. Они безусловно крайней внимательно отнесутся к твоему мнению.
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21.01.2021 12:59 Ответить
Выбор прост. Дорога в "таежный союз" ни кому не заказана.. наверное кое кто соскучился... Но то дело такое. Что до Венгрии то она забыла во что им обошлись "взаимоотношения с РашеЙ" начиная с подавления восстания 1848-1849, две мировые войны и подавление восстания 1956 и года оккупации. Но то дело такое - добровольное. Что до ЕС то Великобритания уже тю- тю ( прислушалась)
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21.01.2021 13:12 Ответить
Bidni , neshasni ugorci !
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21.01.2021 10:44 Ответить
Вот и хорошо. Пусть вакцинируются.
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21.01.2021 10:48 Ответить
І то правильно. Тих кацапофілів не шкода
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21.01.2021 10:49 Ответить
Зареєструвати не значить почати колоту той шмурдяк
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21.01.2021 10:48 Ответить
тебе что, мадьяр жалко? Пусть вакцинируются этим дерьмом, если мозги отбитые
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21.01.2021 11:04 Ответить
Щасти їм і їх владі.
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21.01.2021 10:53 Ответить
Значит ******** будет меньше
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21.01.2021 11:02 Ответить
Взагалі всім хто хоче вколоти собі той спутнік потрібно видавати його безкоштовно, тим більш раша радісно буде це фінансувати.
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21.01.2021 11:03 Ответить
******** следует предупреждать подопытных кроликов - Эффективность "Спутника" - 10%, для того кто хочет полностью получить иммунитет, колоть 10 раз через каждые 20 дней, кто не хочет, но нарушит карантин в течении 200-х дней, тот не только не получит иммунитет, а в случае заболевания короной, таким будут колоть уже "Новичок", чтобы не дискредитировали "лучшую в мире" вакцину.
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21.01.2021 11:11 Ответить
Венгерский регулятор выдал разрешение на использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V".Источник: https://censor.net/ru/n3243096
Добре, проте мало, потрібно зобов'язати вакцинувати цім супутником всіх *******.
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21.01.2021 11:32 Ответить
Да, венгры совсем не палятся.
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21.01.2021 11:43 Ответить
******* не жалко. ЕС централизовано затаривается нормальными вакцинами, а эти тянут всякое говно в страну.
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21.01.2021 11:44 Ответить
...за откат
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21.01.2021 12:36 Ответить
...и это хорошо))
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21.01.2021 12:35 Ответить
Нехай щастить!
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21.01.2021 13:27 Ответить
Козломордые проплатили коррупцинную составляющую кому надо и зарегистрировали, фули тут не понятно. Теперь будут пердеть на каждом углу, что вакцина сертифицирована в Евросоюзе.
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21.01.2021 15:52 Ответить
украинских заробитчан на вьезде прокалывать будут.теряйтесь в венгрию ехать. я вам говорю,венгров этими помоями колоть не будут
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21.01.2021 16:40 Ответить
 
 