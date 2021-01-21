Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Венгрии
Венгерский регулятор выдал разрешение на использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.
Руководитель регулятора Матьянш Сентивани отметил, что разрешение было выдано на шесть месяцев с возможным продлением "еще один раз на шесть месяцев".
В то же время до сих пор непонятно, станет ли российская вакцина доступна в Венгрии. Сейчас там ожидают заключение Национального центра здравоохранения, который в течение нескольких недель вынесет окончательное решение.
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пусть Сиярто и остальные "*******" сперва протестируют
Добре, проте мало, потрібно зобов'язати вакцинувати цім супутником всіх *******.