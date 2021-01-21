Російську вакцину "Супутник V" зареєстрували в Угорщині

Угорський регулятор видав дозвіл на використання російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Керівник регулятора Матьянш Сентівані зазначив, що дозвіл був виданий на шість місяців із можливим продовженням "ще один раз на шість місяців".

Водночас досі незрозуміло, чи стане російська вакцина доступна в Угорщині. Зараз там очікують на висновок Національного центру охорони здоров'я, який протягом декількох тижнів винесе остаточне рішення.

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