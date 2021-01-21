Директором Нацразведки США впервые стала женщина - Аврил Хейнс

Сенат США утвердил кандидатуру Аврил Хейнс на пост директора Национальной разведки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, это стало первым утверждением кандидатуры, выдвинутой президентом Джо Байденом на должность главы ведомства.

Хейнс стала первой женщиной, возглавившей американскую разведку. За ее кандидатуру проголосовали 84 сенатора, десять были против.

Нацразведка координирует деятельность 18 спецслужб, в том числе ЦРУ, ФБР и АНБ.

Хейнс занимала должность заместителя советника по нацбезопасности при президенте Бараке Обаме. Также в 2013–2015 годах она была заместителем директора ЦРУ, став первой женщиной на этой должности.

За день до утверждения Хейнс в Сенате прошли слушания кандидатов на посты в администрации Байдена. В рамках слушаний Хейнс пообещала в своей работе сфокусироваться на киберугрозе со стороны России. Она заявила, что ей необходимо больше информации, чтобы сделать выводы об опасности, исходящей от России в киберпространстве.

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При этом, комментируя недавнюю кибератаку на правительственные институты США, которую осуществили российские хакеры, Хейнс заявила, что угроза со стороны Москвы — "серьезный повод для беспокойства".

Помимо этого, новый директор нацразведки намерена активнее противостоять Китаю. Она заявила, что необходимо принять меры для противодействия некоторым "агрессивным действиям" Пекина.

Пока Сенат не утвердил ключевых сотрудников администрации Байдена, ведомства будут возглавлять временные руководители, которых ранее назначил президент. Всего исполняющих обязанности глав назначили более чем в 20 ведомствах и агентствах. В частности, временных руководителей получили Госдеп, Минфин и Минюст.

Напомним, мнаугурация Байдена прошла 20 января. В первые часы президентства он подписал более десятка указов, отменяющих решения предыдущей администрации. В частности, Байден решил вернуть США в Парижское соглашение по климату и в ряды членов Всемирной организации здравоохранения, приостановить строительство стены на границе с Мексикой и отменить запрет на въезд гражданам некоторых мусульманских стран.