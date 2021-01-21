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Директором Нацразведки США впервые стала женщина - Аврил Хейнс

Директором Нацразведки США впервые стала женщина - Аврил Хейнс

Сенат США утвердил кандидатуру Аврил Хейнс на пост директора Национальной разведки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, это стало первым утверждением кандидатуры, выдвинутой президентом Джо Байденом на должность главы ведомства.

Хейнс стала первой женщиной, возглавившей американскую разведку. За ее кандидатуру проголосовали 84 сенатора, десять были против.

Нацразведка координирует деятельность 18 спецслужб, в том числе ЦРУ, ФБР и АНБ.

Хейнс занимала должность заместителя советника по нацбезопасности при президенте Бараке Обаме. Также в 2013–2015 годах она была заместителем директора ЦРУ, став первой женщиной на этой должности.

За день до утверждения Хейнс в Сенате прошли слушания кандидатов на посты в администрации Байдена. В рамках слушаний Хейнс пообещала в своей работе сфокусироваться на киберугрозе со стороны России. Она заявила, что ей необходимо больше информации, чтобы сделать выводы об опасности, исходящей от России в киберпространстве.

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При этом, комментируя недавнюю кибератаку на правительственные институты США, которую осуществили российские хакеры, Хейнс заявила, что угроза со стороны Москвы — "серьезный повод для беспокойства".

Помимо этого, новый директор нацразведки намерена активнее противостоять Китаю. Она заявила, что необходимо принять меры для противодействия некоторым "агрессивным действиям" Пекина.

Пока Сенат не утвердил ключевых сотрудников администрации Байдена, ведомства будут возглавлять временные руководители, которых ранее назначил президент. Всего исполняющих обязанности глав назначили более чем в 20 ведомствах и агентствах. В частности, временных руководителей получили Госдеп, Минфин и Минюст.

Напомним, мнаугурация Байдена прошла 20 января. В первые часы президентства он подписал более десятка указов, отменяющих решения предыдущей администрации. В частности, Байден решил вернуть США в Парижское соглашение по климату и в ряды членов Всемирной организации здравоохранения, приостановить строительство стены на границе с Мексикой и отменить запрет на въезд гражданам некоторых мусульманских стран.

Байден Джо (2785) назначение (2165) США (26422) Сенат США (498) Хейнс (1)


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Топ комментарии
+6
Система грає в договорняки, пішакує демократами та республіканцями, придумує лгбт-шне побєдобєсіє, і так далі. Людям які бачать трохи далі ґазетних шпальт так це все набридло...
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21.01.2021 13:51
+6
Про-демівські мас-медіа написали що її обрання "результат більшості демократів в Сенаті". Насправді в Сенаті 50 республіканців і 50 демократів. Проголосували за місіс Хейнс 84 сенатора, значить не "більшість демократів" а "більшість Сенату". Отак перекручують новини
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21.01.2021 13:55
+4
У Арестовича на фейсбуке регулярно появляются люди с очень интересными мыслями.

" Трамп ушёл, но те противоречия внутри США которые его привели к власти остались, и это закончится большой кровью. Гибридная гражданская война в США ешё впереди. Леваки не понимают, что Трамп не случайный сбой системы, а первый сигнал того, что система рушится . Когда на место "смешного" Трампа придут серьёзные, умные и авторитетные люди, тогда начнётся настоящий замес. Вопрос в том, какими выйдут США из этой Гибридной Гражданской войны? "
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21.01.2021 11:14
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на расии порадуются...
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21.01.2021 11:10 Ответить
ну может хотя бы помощников ей назначат умных?
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21.01.2021 11:26 Ответить
Підозрюю що для того щоб зайняти таку посаду потрібно мати клепку в голові і "дуже великі яйця". ... Коли за Тетчер в Лондоні побудували перший хмарочос то місцеві називали його "член Мегі"...
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21.01.2021 11:34 Ответить
если бы ее назначили на эту должность в США в 80-е, или 90-е - я бы не сомневался в ее уме, НО сейчас Байден назначает явно по гендерным и расовым причинам, как и положено левым глобалистам. Что не есть гуд для США..
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21.01.2021 11:52 Ответить
В 60-і негри ще купували в магазинах для чорних, а жінок в університетах можна було по спідницям порахувати. Ситуація нормалізувалась лише до кінця 20 століття. Сьогодні в університетах дівчата в середньому по країні мають вищі бали ніж хлопці, але найвищі посади в уряді та корпораціях "чомусь", як і раніше, займають чоловіки. Мене дивує не те що жінці вдалося зробити карєру, а що в адміністрації Байдена так мало жінок. Справа не в "глобалізмі" а в розумовій деградації чоловічого населення США яке замість вчитися грається в компютерні ігри....
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21.01.2021 12:09 Ответить
Люди які хочуть мати найвищі бали рідко ризикують в реальному житті
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21.01.2021 13:45 Ответить
Це так. Спершу прораховують всі шанси і підвищують свої. Але якщо "шанс на успіх" значно перевищує "шанс на втрату" ризикують свідомо, затято і борються безкомпромісно до кінця бо вже впевнені у власній перевазі і знають слабкі місця противника.
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21.01.2021 14:08 Ответить
си-дзи-пин и пу-тин почесали репу
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21.01.2021 11:36 Ответить
У Арестовича на фейсбуке регулярно появляются люди с очень интересными мыслями.

" Трамп ушёл, но те противоречия внутри США которые его привели к власти остались, и это закончится большой кровью. Гибридная гражданская война в США ешё впереди. Леваки не понимают, что Трамп не случайный сбой системы, а первый сигнал того, что система рушится . Когда на место "смешного" Трампа придут серьёзные, умные и авторитетные люди, тогда начнётся настоящий замес. Вопрос в том, какими выйдут США из этой Гибридной Гражданской войны? "
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21.01.2021 11:14 Ответить
Система грає в договорняки, пішакує демократами та республіканцями, придумує лгбт-шне побєдобєсіє, і так далі. Людям які бачать трохи далі ґазетних шпальт так це все набридло...
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21.01.2021 13:51 Ответить
Я согласен с цитатой которую привёл выше. Система основана на всевластии ФРС, но госдолг достиг невообразимых размеров. Дефолт может похоронить всю Систему. Вот вокруг этого и идут поиски выхода. Демы хотят чтобы "всё было как раньше". Так больше не будет, т.к. денег нет.
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21.01.2021 14:25 Ответить
Она вставит Козляндии по самые гланды.
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21.01.2021 11:15 Ответить
Ира Геращенко справилась бы, за это можно не переживать.
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21.01.2021 11:21 Ответить
Вот зачем недорослям выдают талоны на выход в цензор ?..
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21.01.2021 11:25 Ответить
Тебя ещё и в проекте не было, мальчик.
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21.01.2021 11:28 Ответить
Директором Нацрозвідки США вперше стала жінка - Авріл Хейнс - Цензор.НЕТ 7366
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21.01.2021 11:17 Ответить
Если судить по занимаем раньше должностям,не у всяких мужчин такие яйца!
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21.01.2021 11:52 Ответить
Она же вроде замом была до этого. Так что в принципе ничего удивительного.
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21.01.2021 13:03 Ответить
Хейнс заявила, что угроза со стороны Москвы - "серьезный повод для беспокойства".Источник: https://censor.net/ru/n3243107

Да хватит уже беспокоиться, начинайте действовать, придурки!
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21.01.2021 13:34 Ответить
Про-демівські мас-медіа написали що її обрання "результат більшості демократів в Сенаті". Насправді в Сенаті 50 республіканців і 50 демократів. Проголосували за місіс Хейнс 84 сенатора, значить не "більшість демократів" а "більшість Сенату". Отак перекручують новини
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21.01.2021 13:55 Ответить
З того, що мені потрапляє на очі, констатую те, що дідо призначає купу людей з колишньої адміністрації Обами. Такі собі =новиє ліца= по-американськи.
А своєї команди у нього взагалі нема ?
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22.01.2021 07:30 Ответить
 
 