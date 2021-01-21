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Директором Нацрозвідки США вперше стала жінка - Авріл Хейнс

Директором Нацрозвідки США вперше стала жінка - Авріл Хейнс

Сенат США затвердив кандидатуру Авріл Хейнс на пост директора Національної розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, це стало першим твердженням кандидатури, висунутої президентом Джо Байденом на посаду глави відомства.

Хейнс стала першою жінкою, яка очолила американську розвідку. За її кандидатуру проголосували 84 сенатори, десять були проти.

Нацрозвідка координує діяльність 18 спецслужб, у тому числі ЦРУ, ФБР та АНБ.

Хейнс обіймала посаду заступника радника з нацбезпеки при президенті Бараку Обамі. Також у 2013-2015 роках вона була заступником директора ЦРУ, ставши першою жінкою на цій посаді.

За день до затвердження Хейнс у Сенаті пройшли слухання кандидатів на посади в адміністрації Байдена. У рамках слухань Хейнс пообіцяла у своїй роботі сфокусуватися на кіберзагрозі з боку Росії. Вона заявила, що їй необхідно більше інформації, щоб зробити висновки про небезпеку, що йде від Росії в кіберпросторі.

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При цьому, коментуючи недавню кібератаку на урядові інститути США, яку здійснили російські хакери, Хейнс заявила, що загроза з боку Москви - "серйозний привід для занепокоєння".

Крім цього, новий директор нацрозвідки має намір активніше протистояти Китаю. Вона заявила, що необхідно вжити заходів для протидії деяким "агресивним діям" Пекіна.

Поки Сенат не затвердив ключових співробітників адміністрації Байдена, відомства будуть очолювати тимчасові керівники, яких раніше призначив президент. Усього виконувачів обов'язків голів призначили в понад 20 відомствах та агентствах. Зокрема, тимчасових керівників отримали Держдеп, Мінфін і Мін'юст.

Нагадаємо, інаугурація Байдена пройшла 20 січня. У перші години президентства він підписав понад десяток указів, які скасовують рішення попередньої адміністрації. Зокрема, Байден вирішив повернути США в Паризьку хартію з клімату і до лав членів Всесвітньої організації охорони здоров'я, призупинити будівництво стіни на кордоні з Мексикою і скасувати заборону на в'їзд громадянам деяких мусульманських країн.

Байден Джо (2883) призначення (2272) США (22525) Сенат США (597) Хейнс Авріл (2)


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Топ коментарі
+6
Система грає в договорняки, пішакує демократами та республіканцями, придумує лгбт-шне побєдобєсіє, і так далі. Людям які бачать трохи далі ґазетних шпальт так це все набридло...
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21.01.2021 13:51
+6
Про-демівські мас-медіа написали що її обрання "результат більшості демократів в Сенаті". Насправді в Сенаті 50 республіканців і 50 демократів. Проголосували за місіс Хейнс 84 сенатора, значить не "більшість демократів" а "більшість Сенату". Отак перекручують новини
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21.01.2021 13:55
+4
У Арестовича на фейсбуке регулярно появляются люди с очень интересными мыслями.

" Трамп ушёл, но те противоречия внутри США которые его привели к власти остались, и это закончится большой кровью. Гибридная гражданская война в США ешё впереди. Леваки не понимают, что Трамп не случайный сбой системы, а первый сигнал того, что система рушится . Когда на место "смешного" Трампа придут серьёзные, умные и авторитетные люди, тогда начнётся настоящий замес. Вопрос в том, какими выйдут США из этой Гибридной Гражданской войны? "
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21.01.2021 11:14
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21.01.2021 11:10 Відповісти
ну может хотя бы помощников ей назначат умных?
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21.01.2021 11:26 Відповісти
Підозрюю що для того щоб зайняти таку посаду потрібно мати клепку в голові і "дуже великі яйця". ... Коли за Тетчер в Лондоні побудували перший хмарочос то місцеві називали його "член Мегі"...
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21.01.2021 11:34 Відповісти
если бы ее назначили на эту должность в США в 80-е, или 90-е - я бы не сомневался в ее уме, НО сейчас Байден назначает явно по гендерным и расовым причинам, как и положено левым глобалистам. Что не есть гуд для США..
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21.01.2021 11:52 Відповісти
В 60-і негри ще купували в магазинах для чорних, а жінок в університетах можна було по спідницям порахувати. Ситуація нормалізувалась лише до кінця 20 століття. Сьогодні в університетах дівчата в середньому по країні мають вищі бали ніж хлопці, але найвищі посади в уряді та корпораціях "чомусь", як і раніше, займають чоловіки. Мене дивує не те що жінці вдалося зробити карєру, а що в адміністрації Байдена так мало жінок. Справа не в "глобалізмі" а в розумовій деградації чоловічого населення США яке замість вчитися грається в компютерні ігри....
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21.01.2021 12:09 Відповісти
Люди які хочуть мати найвищі бали рідко ризикують в реальному житті
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21.01.2021 13:45 Відповісти
Це так. Спершу прораховують всі шанси і підвищують свої. Але якщо "шанс на успіх" значно перевищує "шанс на втрату" ризикують свідомо, затято і борються безкомпромісно до кінця бо вже впевнені у власній перевазі і знають слабкі місця противника.
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21.01.2021 14:08 Відповісти
си-дзи-пин и пу-тин почесали репу
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21.01.2021 11:36 Відповісти
У Арестовича на фейсбуке регулярно появляются люди с очень интересными мыслями.

" Трамп ушёл, но те противоречия внутри США которые его привели к власти остались, и это закончится большой кровью. Гибридная гражданская война в США ешё впереди. Леваки не понимают, что Трамп не случайный сбой системы, а первый сигнал того, что система рушится . Когда на место "смешного" Трампа придут серьёзные, умные и авторитетные люди, тогда начнётся настоящий замес. Вопрос в том, какими выйдут США из этой Гибридной Гражданской войны? "
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21.01.2021 11:14 Відповісти
Система грає в договорняки, пішакує демократами та республіканцями, придумує лгбт-шне побєдобєсіє, і так далі. Людям які бачать трохи далі ґазетних шпальт так це все набридло...
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21.01.2021 13:51 Відповісти
Я согласен с цитатой которую привёл выше. Система основана на всевластии ФРС, но госдолг достиг невообразимых размеров. Дефолт может похоронить всю Систему. Вот вокруг этого и идут поиски выхода. Демы хотят чтобы "всё было как раньше". Так больше не будет, т.к. денег нет.
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21.01.2021 14:25 Відповісти
Она вставит Козляндии по самые гланды.
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21.01.2021 11:15 Відповісти
Ира Геращенко справилась бы, за это можно не переживать.
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21.01.2021 11:21 Відповісти
Вот зачем недорослям выдают талоны на выход в цензор ?..
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21.01.2021 11:25 Відповісти
Тебя ещё и в проекте не было, мальчик.
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21.01.2021 11:28 Відповісти
Директором Нацрозвідки США вперше стала жінка - Авріл Хейнс - Цензор.НЕТ 7366
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21.01.2021 11:17 Відповісти
Если судить по занимаем раньше должностям,не у всяких мужчин такие яйца!
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21.01.2021 11:52 Відповісти
Она же вроде замом была до этого. Так что в принципе ничего удивительного.
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21.01.2021 13:03 Відповісти
Хейнс заявила, что угроза со стороны Москвы - "серьезный повод для беспокойства".Источник: https://censor.net/ru/n3243107

Да хватит уже беспокоиться, начинайте действовать, придурки!
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21.01.2021 13:34 Відповісти
Про-демівські мас-медіа написали що її обрання "результат більшості демократів в Сенаті". Насправді в Сенаті 50 республіканців і 50 демократів. Проголосували за місіс Хейнс 84 сенатора, значить не "більшість демократів" а "більшість Сенату". Отак перекручують новини
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21.01.2021 13:55 Відповісти
З того, що мені потрапляє на очі, констатую те, що дідо призначає купу людей з колишньої адміністрації Обами. Такі собі =новиє ліца= по-американськи.
А своєї команди у нього взагалі нема ?
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22.01.2021 07:30 Відповісти
 
 