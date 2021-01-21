Директором Нацрозвідки США вперше стала жінка - Авріл Хейнс

Сенат США затвердив кандидатуру Авріл Хейнс на пост директора Національної розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, це стало першим твердженням кандидатури, висунутої президентом Джо Байденом на посаду глави відомства.

Хейнс стала першою жінкою, яка очолила американську розвідку. За її кандидатуру проголосували 84 сенатори, десять були проти.

Нацрозвідка координує діяльність 18 спецслужб, у тому числі ЦРУ, ФБР та АНБ.

Хейнс обіймала посаду заступника радника з нацбезпеки при президенті Бараку Обамі. Також у 2013-2015 роках вона була заступником директора ЦРУ, ставши першою жінкою на цій посаді.

За день до затвердження Хейнс у Сенаті пройшли слухання кандидатів на посади в адміністрації Байдена. У рамках слухань Хейнс пообіцяла у своїй роботі сфокусуватися на кіберзагрозі з боку Росії. Вона заявила, що їй необхідно більше інформації, щоб зробити висновки про небезпеку, що йде від Росії в кіберпросторі.

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При цьому, коментуючи недавню кібератаку на урядові інститути США, яку здійснили російські хакери, Хейнс заявила, що загроза з боку Москви - "серйозний привід для занепокоєння".

Крім цього, новий директор нацрозвідки має намір активніше протистояти Китаю. Вона заявила, що необхідно вжити заходів для протидії деяким "агресивним діям" Пекіна.

Поки Сенат не затвердив ключових співробітників адміністрації Байдена, відомства будуть очолювати тимчасові керівники, яких раніше призначив президент. Усього виконувачів обов'язків голів призначили в понад 20 відомствах та агентствах. Зокрема, тимчасових керівників отримали Держдеп, Мінфін і Мін'юст.

Нагадаємо, інаугурація Байдена пройшла 20 січня. У перші години президентства він підписав понад десяток указів, які скасовують рішення попередньої адміністрації. Зокрема, Байден вирішив повернути США в Паризьку хартію з клімату і до лав членів Всесвітньої організації охорони здоров'я, призупинити будівництво стіни на кордоні з Мексикою і скасувати заборону на в'їзд громадянам деяких мусульманських країн.