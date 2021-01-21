Путин не готов закончить войну на Донбассе, - "слуга народа" Мережко
В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) считают, что президент России Владимир Путин не готов закончить войну на Донбассе. Ситуация может решиться в случае смены политической обстановки в России.
Как рассказал глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко, который также представляет Украину в политической подгруппе, оккупированный Донбасс является тяжелой ношей для России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Для нее было бы выгодно прийти к какому-то рациональному решению и все-таки реализовать минские соглашения. Но пока, очевидно по политическим соображениям, Россия к этому не готова. Не готов президент России, он не хочет, я не вижу с его стороны действительно проявлений доброй воли", - отметил Мережко.
Тем не менее, по его словам, ситуация может измениться неожиданно и зависит это от внутренней политической ситуации в самой России.
"Пока президентом является Путин, эту проблему решить будет сложно. Он уже ассоциирует себя с определенной политикой в отношении Донбасса и Крыма. Оккупированный Донбасс он использует в качестве рычага давления на Украину, согласится ли он его выпустить из рук - это большой вопрос", - добавил нардеп.
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"смєна_палітічєскай_абстановкі_на_расіє" може трапитися лише тоді, коли расія остаточно згниє.
В трусах Навального.
росії закінчення війни не потрібне й вона цього не бажає.
Зеленский расстроиться ....
Хотя на мой взгляд причина не путин а политика государства, ведь Приднестровье, Абхазия, первая чеченская война - были при "демократичном" ельцине.