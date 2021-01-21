Путін не готовий закінчити війну на Донбасі, - "слуга народу" Мережко

В українській делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) вважають, що президент Росії Володимир Путін не готовий закінчити війну на Донбасі. Ситуація може вирішитися в разі зміни політичної обстановки в Росії.

Як розповів глава парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, який також представляє Україну в політичній підгрупі, окупований Донбас є важкою ношею для Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Для неї було б вигідно прийти до якогось раціонального рішення і все-таки реалізувати мінські угоди. Але поки, очевидно, з політичних міркувань, Росія до цього не готова. Не готовий президент Росії, він не хоче, я не бачу з його боку дійсно проявів доброї волі", - зазначив Мережко.

Тим не менш, за його словами, ситуація може змінитися несподівано і залежить це від внутрішньої політичної ситуації в самій Росії.

"Поки президентом є Путін, цю проблему вирішити буде складно. Він вже асоціює себе з певною політикою щодо Донбасу і Криму. Окупований Донбас він використовує як важіль тиску на Україну, чи погодиться він його випустити з рук - це велике питання", - додав нардеп.

Також читайте: Росіяни висувають абсолютно нездійсненні умови для обміну полоненими: хочуть, щоб ми прийняли їхню "дорожню карту" виконання Мінських угод, - Казанський