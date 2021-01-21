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Новини Агресія Росії проти України
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Путін не готовий закінчити війну на Донбасі, - "слуга народу" Мережко

Путін не готовий закінчити війну на Донбасі, -

В українській делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) вважають, що президент Росії Володимир Путін не готовий закінчити війну на Донбасі. Ситуація може вирішитися в разі зміни політичної обстановки в Росії.

Як розповів глава парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, який також представляє Україну в політичній підгрупі, окупований Донбас є важкою ношею для Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Для неї було б вигідно прийти до якогось раціонального рішення і все-таки реалізувати мінські угоди. Але поки, очевидно, з політичних міркувань, Росія до цього не готова. Не готовий президент Росії, він не хоче, я не бачу з його боку дійсно проявів доброї волі", - зазначив Мережко.

Тим не менш, за його словами, ситуація може змінитися несподівано і залежить це від внутрішньої політичної ситуації в самій Росії.

"Поки президентом є Путін, цю проблему вирішити буде складно. Він вже асоціює себе з певною політикою щодо Донбасу і Криму. Окупований Донбас він використовує як важіль тиску на Україну, чи погодиться він його випустити з рук - це велике питання", - додав нардеп.

Також читайте: Росіяни висувають абсолютно нездійсненні умови для обміну полоненими: хочуть, щоб ми прийняли їхню "дорожню карту" виконання Мінських угод, - Казанський

Автор: 

путін володимир (23761) росія (64935) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827) Мережко Олександр (55)


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Топ коментарі
+16
Просто геніальне відкриття!
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21.01.2021 11:21
+7
"ситуация может решиться в случае смены политической обстановки в России."
"смєна_палітічєскай_абстановкі_на_расіє" може трапитися лише тоді, коли расія остаточно згниє.
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21.01.2021 11:23
+7
Путин не готов закончить войну на Донбассе, - "слуга народа" Мережко - Цензор.НЕТ 8372
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21.01.2021 11:25
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Просто геніальне відкриття!
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21.01.2021 11:21 Відповісти
на заседании ПАРЕ поднят вопрос об угнетении русского в Украине украинкой делегацией с главой от ЗЕ-ЛИГИСМЕХАНАКРОВИ - кто знает, сколько там этих ЗЕмразей в той делегации и какой вес их голоса?
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21.01.2021 12:01 Відповісти
Хто така путена?
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21.01.2021 11:24 Відповісти
Якщо путін не готовий припинити війну, тоді Україна має готуватись до масштабної війни, вводити воєнний стан і збільшувати чисельність ЗСУ до 600 тис. військовослужбовців. Війна так війна!
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21.01.2021 11:38 Відповісти
Ну звичайно ж чотирикратний бігун від призову буде в перших рядах.
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21.01.2021 11:43 Відповісти
тьі утопист-онанист)
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21.01.2021 13:13 Відповісти
Знайшла таке------''Генерал-полковник Громов, последний командующий 40-й армией (руководил выводом войск из Афганистана), в своей книге «Ограниченный контингент» высказал мнение о том, что перед советскими войсками никто и никогда не ставил задачу одержать в Афганистане военную победу''
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21.01.2021 13:36 Відповісти
Радяській терористичній владі не потрібен був мир на окупованих територіях Афганістану, їй потрібна була війна, безкінечна війна, яка дозволяє робити що завгодно на окупованих територіях - проводити етнічні чистки та геноцид населення, масово знищувати певні верстви населення Афганістану, вбивати мусульманських священників, яких просто заводили живцем в морські контейнера і закопували контейнер в землю і вони там задихались як в газових камерах! Так само діє російська терористична влада сьогодні - створює війну заради війни, бо війна для російських терористів це спосіб існування та вирішення всіх питань. В мирному часі ці уроди жити не можуть!
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21.01.2021 13:43 Відповісти
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21.01.2021 11:23 Відповісти
"ситуация может решиться в случае смены политической обстановки в России."
"смєна_палітічєскай_абстановкі_на_расіє" може трапитися лише тоді, коли расія остаточно згниє.
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21.01.2021 11:23 Відповісти
дійсно.. за остані 500 років в московії скільки змінилось царів?. а політика незміна - війна, загарбництво і пограбування сусідів..
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21.01.2021 11:37 Відповісти
Путін не готовий закінчити війну на Донбасі, - "слуга народу" Мережко - Цензор.НЕТ 3238
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21.01.2021 11:42 Відповісти
Получается, что преЗЕдент устроил всем сеанс уриноофтальмологии, когда рассказывал про "мир в глазах"?....
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21.01.2021 11:24 Відповісти
кого ви слухаете?. чого варті слова якогось мережко на противагу словам самого впливовішого лідера світу Зе?.
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21.01.2021 11:33 Відповісти
Путин не готов закончить войну на Донбассе, - "слуга народа" Мережко - Цензор.НЕТ 8372
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21.01.2021 11:25 Відповісти
Мережко, ты шо, *****, сомневаешься в волшебном взгляде вашего лидера? Он же четко сказал: "Посмотреть в глаза путину ..." ? Предатель!
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21.01.2021 11:26 Відповісти
а шо франшиза на лигу смеха не помогла , ну отправьте квартал на гастроли по Рашке , может это поможет
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21.01.2021 11:26 Відповісти
Порохоботи вам це казали 2 роки тому. Але треба було походити по граблям щоб пересвідчитись.
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21.01.2021 11:27 Відповісти
Так а где палн "Б" от Зеленского? Опять зеленоротых *******!
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21.01.2021 11:27 Відповісти
Вчера только вступил в должность.
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21.01.2021 11:32 Відповісти
"Главноенерестатьстрелять" не прокатило?
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21.01.2021 11:28 Відповісти
История о том как ***** нырнуло в прорубь в 19-м году а вынырнуло в 21-м.
В трусах Навального.
Путин не готов закончить войну на Донбассе, - "слуга народа" Мережко - Цензор.НЕТ 1352

Путин не готов закончить войну на Донбассе, - "слуга народа" Мережко - Цензор.НЕТ 9813
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21.01.2021 11:29 Відповісти
а якже "мір в глазах путіна"?. невже хтось сумнівається в словах найвеличнішого?.
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21.01.2021 11:29 Відповісти
Странно слышать от слуг народа Коломойского обвинение Путина. Которые раньше народу растолковывали: Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет.- Шефир.
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21.01.2021 11:29 Відповісти
Та вы что?... А в 2019 хотел??? Значит в 2019 война не заканчивалась потому что Порох на ней зарабатывал, а в 2021 она не заканчивается потому что пуйло не хочет? А ЗЕ вообще ни при чем??? По ЗЕлогике теперь же ЗЕ зарабатывает на войне
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21.01.2021 11:35 Відповісти
а может это многовекторность ???
Путін не готовий закінчити війну на Донбасі, - "слуга народу" Мережко - Цензор.НЕТ 4375
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21.01.2021 11:36 Відповісти
Путін не готовий закінчити війну на Донбасі, - "слуга народу" Мережко - Цензор.НЕТ 3537
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21.01.2021 11:43 Відповісти
Да ладно! А как-же "просто перестать стрелять"?
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21.01.2021 11:36 Відповісти
Да ты что? А как же твой воШдь, потерпевший Янелох, что увидел мир в глазах пуйла??
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21.01.2021 11:36 Відповісти
ЗелЁнский и не такое увидит на психотропах.
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21.01.2021 11:41 Відповісти
Росія до цього не готова. Джерело: https://censor.net/ua/n3243112
росії закінчення війни не потрібне й вона цього не бажає.
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21.01.2021 11:41 Відповісти
Глаза врут ?
Зеленский расстроиться ....
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21.01.2021 11:47 Відповісти
Шо за риторика (оккупированный Донбасс)? Украина контролирует 2/3 Донбасса. Нужно говорить (некоторые оккупированные районы Донбасса) Так будет правильно.
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21.01.2021 11:48 Відповісти
Неужели? А в марте 2019 года говорили ,что просто это наживании на крови,оказывается все таки х-ло виновато ,а не Украина?Странные выводы для зедебила.
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21.01.2021 11:50 Відповісти
Барыга мешает ему подготовиться.
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21.01.2021 11:50 Відповісти
Складывается впечатление что некоторые наши политики последние лет шесть находились в информационном вакууме и теперь делают грандиозные открытия.
Хотя на мой взгляд причина не путин а политика государства, ведь Приднестровье, Абхазия, первая чеченская война - были при "демократичном" ельцине.
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21.01.2021 12:13 Відповісти
***** окупувало Донбас для того щоб з мінімумом власних людських та матеріальних витрат гарантувати утримання Криму. Тому віддавши Крим ***** отримає автоматично концентрацію зусиль спрямованих на повернення Криму. Вся вата яка мучиться і дохне пачками в ОРДЛО вже починає усвідомлювати що їх "кинули". Потрібен "контрольний в шлунок" - перестати виплачувати пенсії. У нас солідарна а не накопичувальна пенсійна система. Тобто працююча молодь утримує пенсіонерів. От хай працююча молодь ОРДЛО і утримує пенсів ОРДЛО.
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21.01.2021 12:22 Відповісти
Тут такое дело, надо чтоб те пенсионеры отказались от гражданства Украины.
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21.01.2021 13:32 Відповісти
Окупант має утримувати окупованих незалежно від того чи вважають окуповані себе громадянами країни окупанта. Там всі отримали сепаратистські "ксіви". От по ним хай і солідаризуються в межах "республік". Відмова від громадянства України автоматично позбавить їх будь яких громадянських права після звільнення і ми маємо максимально сприяти тому щоб це сепарське лайно гнило заживо.
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21.01.2021 14:21 Відповісти
Так вам люди с тех территорий не нужны??
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21.01.2021 14:26 Відповісти
Зовсім не потрібні. То не громадяни, а "понаєхавшеє насєлєніє" - кримінальна гопота яку з тюрем відправляли на "шахти" в якості "ліміти". Всі "наші" вже давно звідтіля виїхали. Влаштувалися і повертатися не збираються. Принаймні я таких не знаю бо ще не зустрічав таких ідіотів. Ідіоти всі там... Досить видати указ про позбавлення громадянства і можна знищувати.
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21.01.2021 14:31 Відповісти
Ясно граждане вам не нужны, так зачем вам тогда разрушенные территории?? Неужели со Львова и Тернополя поедут восстанавливать и потом там жить?
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21.01.2021 14:34 Відповісти
Жодний притомний українець не поїде туди на постійне місце проживання. Там має бути мілітарна зона. Тренувальні табори. Військо. І отари овець. Принаймні до розвалу федерації. Інвестувати для того щоб в черговий набіг орди кацапи вивезли модернізовані підприємства? Це ж дурість. У нас є Чорнобильська Зона. Буде ще Даунбаська. Пару десятків підприємств, безумовно, будуть працювати вахтовим методом. Але жити в цій замінованій клоаці сімейна людина не стане. Що там залишилось крім хламу? Культурне та екологічне середовище там не сприяє народженню та вихованню нормальних українських дітей.
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21.01.2021 14:45 Відповісти
Ну чтоб вы понимали, то Орде для уничтожения Украины нет нужды даже воевать. Отключат, газ, поставки угля, нефтепродуктов, ТВэлов. Через месяц Украина будет в заднице, и никакие военные ничего не смогут сделать.На счет модернизированных производств..а что модернизировано на подконтрольной территории??Какие высокотехнологичные товары Украина поставляет на мировой рынок??
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21.01.2021 14:50 Відповісти
Україна вже декілька років прекрасно обходиться без кацапських ресурсів. І як нам не пророчили "а без кацапов вам ******" виявилося що це нам лише на користь. За останні сім років в Україні відкрилося і успішно працюють на європейський та внутрішній ринок близько сімсот підприємств. Так це невеличкі підприємства, але їх стає дедалі більше. Епідемія закінчиться. Також повністю за ці роки змінилось ставлення до ********** не лише в Україні але й в усьому цивілізованому світі. І якщо нам поставляють високотехнологічні товари та зброю, то кацапом ні. Це ж саме стосується промислового обладнання та технологій для модернізації існуючих виробництв. У нас завжди буде на одну проблему більше ніж у кацапів і ця проблема самі кацапи в якості сусідів. Тому ізоляція і "залізна завіса". Кацапи самодостатні. Нехай такими і залишається за порєбріком.
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21.01.2021 15:19 Відповісти
Збагачувати уран Україна може самостійно а поки купує сертифіковані американські. Якщо кацапський газ "вливається в європейський общак" то він перестає бути кацапським і належить власнику який диверсифікує поставки з різних джерел, що гарантує Україні прозорих партнерів які не займаються політичним та економічним шантажем. Крім того, Україна видобуває власного газу більше ніж потребує населення (19млрд. кубів проти 14 млрд.) і це при тому що не проведене до кінця енергозбереження. Я особисто з 2014 скоротив споживання газу з 4500 кубів до 1040 в рік. І це не межа! Збираюсь врешті зовсім відмовитись від газу. Використовувати вугілля вважаю злочином проти людства з точки зору екології і дбайливого збереження ресурсів для наступних поколінь. Бензин та дизель це вчорашній день енергетики. Вже через 6 років виробники припиняють масове виробництво ДВС. Проблеми не в України! Проблеми у кацапів. Їм нічого запропонувати світу окрім вуглеводнів. Останню кацапську річ я придбав в інтернеті в 2008 році (чавунна ванна) і змушений був викинути (криве лиття). Ніколи більше я не куплю за свої гроші будь що кацапське.
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21.01.2021 15:40 Відповісти
Технічно збагачення урану не є проблемою для України і ми можемо в надзвичайно короткі терміни цю проблему закрити. Я особисто вважаю що трубу потрібно вирізати як мінімум на 30 км від кордону з кацапами - щоб навіть не повадно було думати про відновлення газопостачання з **********! Пластику на наших смітниках стільки що на пару сотень років нам точно вистачить. Стосовно електроніки та будь якої техніки зібраної кацапськими лапами з компонентів по ліцензії, то я її не купую зовсім і раджу всім цього не робити. Хотіли кацапи гібридної війни то хай отримують наслідки. Ми вже навчились як дізнаватись про походження товару.
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21.01.2021 16:16 Відповісти
Роися не готова. Гепотетичсекий Навальный поступил бы так же, как и *****.
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21.01.2021 12:28 Відповісти
Потрібно у нього газ, електроенергію та вугілля закупити, він і подобрішає. (Сарказм)
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21.01.2021 12:29 Відповісти
Путін не готовий закінчити війну на Донбасі, - "слуга народу" Мережко - Цензор.НЕТ 7610
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21.01.2021 13:41 Відповісти
Давайте теперь ватников называть ёршиками
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21.01.2021 14:06 Відповісти
 
 