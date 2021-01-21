Путін не готовий закінчити війну на Донбасі, - "слуга народу" Мережко
В українській делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) вважають, що президент Росії Володимир Путін не готовий закінчити війну на Донбасі. Ситуація може вирішитися в разі зміни політичної обстановки в Росії.
Як розповів глава парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, який також представляє Україну в політичній підгрупі, окупований Донбас є важкою ношею для Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Для неї було б вигідно прийти до якогось раціонального рішення і все-таки реалізувати мінські угоди. Але поки, очевидно, з політичних міркувань, Росія до цього не готова. Не готовий президент Росії, він не хоче, я не бачу з його боку дійсно проявів доброї волі", - зазначив Мережко.
Тим не менш, за його словами, ситуація може змінитися несподівано і залежить це від внутрішньої політичної ситуації в самій Росії.
"Поки президентом є Путін, цю проблему вирішити буде складно. Він вже асоціює себе з певною політикою щодо Донбасу і Криму. Окупований Донбас він використовує як важіль тиску на Україну, чи погодиться він його випустити з рук - це велике питання", - додав нардеп.
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"смєна_палітічєскай_абстановкі_на_расіє" може трапитися лише тоді, коли расія остаточно згниє.
В трусах Навального.
росії закінчення війни не потрібне й вона цього не бажає.
Зеленский расстроиться ....
Хотя на мой взгляд причина не путин а политика государства, ведь Приднестровье, Абхазия, первая чеченская война - были при "демократичном" ельцине.