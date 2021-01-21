Дела Майдана: Суд разрешил специальное досудебное расследования в отношении экс-командующего ВВ МВД Украины Шуляка
Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего командующего внутренних войск МВД Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших президента Украины, председателя Службы безопасности Украины, министра внутренних дел, министра обороны и других высокопоставленных должностных лиц в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014г незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышении власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, а также дезертирства.
Поскольку подозреваемый пока скрывается от органов следствия и суда, данное решение позволит проведение досудебного расследования в его отсутствие (in absentia).
Как передает агентство "Интерфакс-Украина", речь идет о Станиславе Шуляке, который с ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года руководил Внутренними войсками МВД Украины. Шуляк был обвинён в превышении служебных полномочий и организации расстрелов мирных протестующих и скрылся с территории Украины.
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Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 9 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1962 1962 року в місті Свердловську (нині - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Єкатеринбург , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російська Федерація ).
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