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Новости
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Китай надеется на улучшение отношений с США при Байдене

Китай надеется на улучшение отношений с США при Байдене

МИД КНР призывает к улучшению отношений между Пекином и Вашингтоном при новой администрации Белого дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"При сотрудничестве обеих сторон позитив восторжествует в отношениях Китая и США, а силы зла будут побеждены", - цитируют китайские СМИ слова представителя китайского МИД Хуа Чуньин.

Выступая на брифинге, она отметила, что в инаугурационной речи новый президент США Джо Байден несколько раз использовал слово "единство", а это "то, что сейчас необходимо американо-китайским отношениям". По ее словам, "США и Китай заслуживают лучшего после трудных и необычных времен".

"За последние несколько лет администрация Трампа, особенно Помпео (госсекретарь в прежней американской администрации), заложили в отношениях США и Китая слишком много мин, которые необходимо ликвидировать, сожгли слишком много мостов, которые необходимо построить и разрушили слишком много дорог, которые нужно отремонтировать", - подчеркнула Хуа Чуньин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай ввел санкции против Помпео и еще 27 членов администрации Трампа

Пекин также заявил, что приветствует новости о возвращении США в ВОЗ и Парижское соглашение.

20 января МИД КНР объявил о введении санкции против Майка Помпео и еще 27 американцев за попытки нарушить суверенитет Китая.

"Китай решил ввести санкции против 28 человек, несущих основную ответственность за серьезное нарушение суверенитета Китая в вопросах, касающихся Китая, включая Помпео", - говорилось в сообщении МИД КНР.

Кроме Помпео под санкции Китая подпали другие видные чиновники из администрации Трампа, в том числе его экс-советник по торговле Питер Наварро и экс-советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Попавшим в санкционный список американцам и их родственникам будет запрещен въезд в Китай, включая Гонконг и Макао. Кроме того, Пекин ограничит для них и для компаний, связанных с ними, отношения и бизнес с Китаем

Байден Джо (2785) Китай (2912) США (26422)


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Топ комментарии
+5
Сюрприз для бидонов. Не ждали? А трамписты говорили, нас ждёт большой Китай на всю планету с системой электронного социального рейтинга, абсолютной цензурой, отсутствием налички и т.д. Короче Россия/Китай планетарного масштаба.

Вы думаете он будет бороться с Рахой? Пустые бидоны... Он будет продолжать обворовывать Украину.
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21.01.2021 12:51
+3
не от компартии, а от промышленных гигантов. И то, почему-то контракты на 1,5 млрд.долл. которые привез сынок Байдена компаниям, в которых он работает "зиц-председателем", из поездки вместе с папой в Китай, взяткой они не называют. Вот если бы дочка Трампа такое провернула, это был бы шкандаль. А так - "Вы не понимаете! ЭТО ДРУГОЕ!"
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21.01.2021 13:14
+2
правильно надеется, но для всего остального мира господство Китая к хорошему не ведет. Чем больше узнаю о Китае, тем страшне мне становится.
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21.01.2021 12:46
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не будет- план пухлый ван Кым не сработал
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21.01.2021 12:43 Ответить
не от компартии, а от промышленных гигантов. И то, почему-то контракты на 1,5 млрд.долл. которые привез сынок Байдена компаниям, в которых он работает "зиц-председателем", из поездки вместе с папой в Китай, взяткой они не называют. Вот если бы дочка Трампа такое провернула, это был бы шкандаль. А так - "Вы не понимаете! ЭТО ДРУГОЕ!"
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21.01.2021 13:14 Ответить
правильно надеется, но для всего остального мира господство Китая к хорошему не ведет. Чем больше узнаю о Китае, тем страшне мне становится.
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21.01.2021 12:46 Ответить
Россию Китай жестко попотрошить.
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21.01.2021 13:06 Ответить
Сюрприз для бидонов. Не ждали? А трамписты говорили, нас ждёт большой Китай на всю планету с системой электронного социального рейтинга, абсолютной цензурой, отсутствием налички и т.д. Короче Россия/Китай планетарного масштаба.

Вы думаете он будет бороться с Рахой? Пустые бидоны... Он будет продолжать обворовывать Украину.
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21.01.2021 12:51 Ответить
Ты столько глубокомысленных выводов сделал только на основании хотелок Китая? Ну-ну. Продолжай в том же духе
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21.01.2021 13:26 Ответить
время покажет
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21.01.2021 13:33 Ответить
Как зе скажет, так и будет!
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21.01.2021 12:54 Ответить
и для этого ввел санкции против всего бывшего трамповского правительства включая госсекретаря Помпео
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21.01.2021 13:02 Ответить
поки що Twitter заблокував акаунт китайської амбасади у Вашингтоні... за уйгурів.
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21.01.2021 15:29 Ответить
и не без оснований надеется.
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22.01.2021 01:58 Ответить
 
 