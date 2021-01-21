Китай надеется на улучшение отношений с США при Байдене

МИД КНР призывает к улучшению отношений между Пекином и Вашингтоном при новой администрации Белого дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"При сотрудничестве обеих сторон позитив восторжествует в отношениях Китая и США, а силы зла будут побеждены", - цитируют китайские СМИ слова представителя китайского МИД Хуа Чуньин.

Выступая на брифинге, она отметила, что в инаугурационной речи новый президент США Джо Байден несколько раз использовал слово "единство", а это "то, что сейчас необходимо американо-китайским отношениям". По ее словам, "США и Китай заслуживают лучшего после трудных и необычных времен".

"За последние несколько лет администрация Трампа, особенно Помпео (госсекретарь в прежней американской администрации), заложили в отношениях США и Китая слишком много мин, которые необходимо ликвидировать, сожгли слишком много мостов, которые необходимо построить и разрушили слишком много дорог, которые нужно отремонтировать", - подчеркнула Хуа Чуньин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай ввел санкции против Помпео и еще 27 членов администрации Трампа

Пекин также заявил, что приветствует новости о возвращении США в ВОЗ и Парижское соглашение.

20 января МИД КНР объявил о введении санкции против Майка Помпео и еще 27 американцев за попытки нарушить суверенитет Китая.

"Китай решил ввести санкции против 28 человек, несущих основную ответственность за серьезное нарушение суверенитета Китая в вопросах, касающихся Китая, включая Помпео", - говорилось в сообщении МИД КНР.

Кроме Помпео под санкции Китая подпали другие видные чиновники из администрации Трампа, в том числе его экс-советник по торговле Питер Наварро и экс-советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Попавшим в санкционный список американцам и их родственникам будет запрещен въезд в Китай, включая Гонконг и Макао. Кроме того, Пекин ограничит для них и для компаний, связанных с ними, отношения и бизнес с Китаем