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Китай ввел санкции против Помпео и еще 27 членов администрации Трампа

Китай ввел санкции против Помпео и еще 27 членов администрации Трампа

По мнению официального Пекина, эти политики "оскорбили китайский народ и серьезно подорвали китайско-американские отношения".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Китай решил ввести санкции против 28 человек, которые серьезно нарушили суверенитет Китая и несут основную ответственность за такие действия США по вопросам, связанным с Китаем", - говорится в заявлении китайского МИД.

В санкционный список попали следующие чиновники: Майкл Помпео, Питер Наварро, Роберт О'Брайен, Дэвид Стилуэлл, Мэтью Поттинджер, Алекс Азар и Келли Крафт из администрации Трампа, а также Джон Болтон и Стивен Бэннон.

"Этим лицам и их ближайшим родственникам запрещен въезд на материк, в Гонконг и Макао в Китае. Им, а также связанным с ними компаниям и учреждениям также запрещено вести дела с Китаем", - говорится в заявлении.

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Как известно, 7 августа 2020 года в США заявили, что вводят санкции против 11 китайских чиновников и их союзников в Гонконге, в частности главы гонконгской администрации Керри Лам, за их роль в ограничении политических свобод в бывшей британской колонии.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о национальной безопасности в Гонконге. Согласно новому нормативному акту, центральная власть КНР создает в этом особом административном районе (бывшая британская колония) специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга. Белый дом воспринял инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга и решил ответить санкциями.

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Автор: 

Китай (2910) санкции (11257) США (26409) Трамп Дональд (5089) Помпео Майк (340)


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Топ комментарии
+19
Китай ввел санкции против Помпео и еще 27 членов администрации Трампа - Цензор.НЕТ 641
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20.01.2021 21:24
+15
И что они теперь не смогут покупать товары с алиекспресс и алибабы???)))
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20.01.2021 21:21
+11
Китай ввел санкции против Помпео и еще 27 членов администрации Трампа - Цензор.НЕТ 819
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20.01.2021 21:26
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Правила форума Совет форумчан
И что они теперь не смогут покупать товары с алиекспресс и алибабы???)))
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20.01.2021 21:21 Ответить
Им не продадут Чери Ку Ку.
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20.01.2021 21:26 Ответить
И хуавей
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20.01.2021 21:38 Ответить
Просто нелюди.Это уже не санкции,а преступление против человечности.
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20.01.2021 22:20 Ответить
Чери Ку Ку? Однозначно преступление, капсула смерти
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20.01.2021 22:55 Ответить
Угу, але навіть заборони на алі експрес боялися ввести, коли американці були при владі.
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20.01.2021 21:31 Ответить
Китай ввел санкции против Помпео и еще 27 членов администрации Трампа - Цензор.НЕТ 641
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20.01.2021 21:24 Ответить
Китай ввел санкции против Помпео и еще 27 членов администрации Трампа - Цензор.НЕТ 819
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20.01.2021 21:26 Ответить
это потому что они инавгурацию вместе с квин не смотрели )
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20.01.2021 21:26 Ответить
Та он безобидный, только ху..и как обезьяна говном кидается. Сегодня спокойный, видимо масло на ужин давали...
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20.01.2021 21:38 Ответить
Как же ты визжать будешь,в скором времени,аки свинья недорезанная )))))
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20.01.2021 21:38 Ответить
Ти дійсно телепень?
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20.01.2021 21:39 Ответить
Но это лучше чем коронавирус , который они ввели в 2020 году всему человечеству.
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20.01.2021 21:30 Ответить
Главное ,чтоб вы,зерыгосрань ,передохли,а мы тогда китаезам спасибки скажем)
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20.01.2021 21:40 Ответить
тобто КНР відкрито підтримує байдена...? як несподівано
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20.01.2021 21:30 Ответить
Нет, просто сейчас компашку трампа можно чморить, они фактически неофициальные лица.
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20.01.2021 21:32 Ответить
подивимось...
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20.01.2021 21:36 Ответить
КНР грає м'язами, тим більше, ті хлопи тепер "частныє ліца"...
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20.01.2021 21:35 Ответить
можливо..
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20.01.2021 21:37 Ответить
Сча еще рашки трампу счета в сбере заблокирует - отета будет удар...
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20.01.2021 21:33 Ответить
А раптом Байден направить Помпео консулом? В Гонконг?
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20.01.2021 21:34 Ответить
Там така процедура, що такого не буде... Байден не стане "плювать у лице" США... Зараз кандидатури послів, консулів, узгоджуються попередньо, з країною перебування.
"Агрема́н (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. agrément - одобрение, согласие) - предварительное согласие одного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE государства на назначение определённого лица в качестве главы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE дипломатического представительства другого государства".

Лише після цього глава держави видає указ про призначення посла та надає йому "вірительну грамоту". Потім посол прибуває в країну перебування, і на офіційному прийомі вручає цю грамоту главі держави перебування... З цього моменту людина ця визнається офіційним представником своєї держави в країні перебування і отримує дипломатичний імунітет... Якщо вся ця процедура не буде дотримана, то грамоту не приймуть. А це - дипломатичний скандал... Згадай, як кацапи "з штанів вискакували", щоб замість Зурабова вперти нам якогось КГБіста?... А наші "вперлись рогом", і з тих пір у Росії, в Україні, посла нема...
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20.01.2021 21:46 Ответить
Бггг)))а китаезы еще то сцикло...
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20.01.2021 21:35 Ответить
А против Трампа не ввели... К чему бы это ???
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20.01.2021 21:37 Ответить
перша особа...хоч і екс..якийсь дипломатичний нюанс
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20.01.2021 21:42 Ответить
Жёлтые когда за коронавирус ответите ? Надеюсь вас по полной накажут .
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20.01.2021 21:42 Ответить
І де ж тепер вони,бідолаги, будуть китайські мобільні телефони купувати?
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20.01.2021 21:45 Ответить
Китайці це комуністи і не кращі за москалів.Якби ми їх мали по сусідстві,то вони би Україну проковтнули,навіть без війни.
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20.01.2021 21:52 Ответить
Дисней в гробу перевернулся.
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20.01.2021 21:53 Ответить
Китай и БЛМ - новые союзники Украины.
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20.01.2021 21:57 Ответить
Точно не вонючей русни?
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20.01.2021 22:40 Ответить
А точно русня моя? МОжет твоя, судя по ненависти к инакомыслию - ты вата дремучая или бидон.
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21.01.2021 09:16 Ответить
Я долго ржал. Через пару минут после инаугурации. Интересно, ответит ли Байден
Санкции против главы Госдепа. И Китай, не Венесуэла какая-нибудь . . . А Ирак Трампа в розыск объявил за Сулеймани. Престиж США рушится. Надеются, что Байден ту команду ненавидит и не даст обратку. Не дать обратку было бы ошибкой, думаю. America first . . . Это же плевок не в Помпео, а в страну в целом.
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20.01.2021 22:16 Ответить
+100%
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20.01.2021 22:43 Ответить
китайози це ті ж кацапи, тільки узькоглазі
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20.01.2021 22:43 Ответить
спонсоры Байдена типа не палятся
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21.01.2021 09:23 Ответить
 
 