Китай ввел санкции против Помпео и еще 27 членов администрации Трампа

По мнению официального Пекина, эти политики "оскорбили китайский народ и серьезно подорвали китайско-американские отношения".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Китай решил ввести санкции против 28 человек, которые серьезно нарушили суверенитет Китая и несут основную ответственность за такие действия США по вопросам, связанным с Китаем", - говорится в заявлении китайского МИД.

В санкционный список попали следующие чиновники: Майкл Помпео, Питер Наварро, Роберт О'Брайен, Дэвид Стилуэлл, Мэтью Поттинджер, Алекс Азар и Келли Крафт из администрации Трампа, а также Джон Болтон и Стивен Бэннон.

"Этим лицам и их ближайшим родственникам запрещен въезд на материк, в Гонконг и Макао в Китае. Им, а также связанным с ними компаниям и учреждениям также запрещено вести дела с Китаем", - говорится в заявлении.

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Как известно, 7 августа 2020 года в США заявили, что вводят санкции против 11 китайских чиновников и их союзников в Гонконге, в частности главы гонконгской администрации Керри Лам, за их роль в ограничении политических свобод в бывшей британской колонии.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о национальной безопасности в Гонконге. Согласно новому нормативному акту, центральная власть КНР создает в этом особом административном районе (бывшая британская колония) специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга. Белый дом воспринял инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга и решил ответить санкциями.

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