Китай ввел санкции против Помпео и еще 27 членов администрации Трампа
По мнению официального Пекина, эти политики "оскорбили китайский народ и серьезно подорвали китайско-американские отношения".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Китай решил ввести санкции против 28 человек, которые серьезно нарушили суверенитет Китая и несут основную ответственность за такие действия США по вопросам, связанным с Китаем", - говорится в заявлении китайского МИД.
В санкционный список попали следующие чиновники: Майкл Помпео, Питер Наварро, Роберт О'Брайен, Дэвид Стилуэлл, Мэтью Поттинджер, Алекс Азар и Келли Крафт из администрации Трампа, а также Джон Болтон и Стивен Бэннон.
"Этим лицам и их ближайшим родственникам запрещен въезд на материк, в Гонконг и Макао в Китае. Им, а также связанным с ними компаниям и учреждениям также запрещено вести дела с Китаем", - говорится в заявлении.
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Как известно, 7 августа 2020 года в США заявили, что вводят санкции против 11 китайских чиновников и их союзников в Гонконге, в частности главы гонконгской администрации Керри Лам, за их роль в ограничении политических свобод в бывшей британской колонии.
30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о национальной безопасности в Гонконге. Согласно новому нормативному акту, центральная власть КНР создает в этом особом административном районе (бывшая британская колония) специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга. Белый дом воспринял инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга и решил ответить санкциями.
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"Агрема́н (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. agrément - одобрение, согласие) - предварительное согласие одного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE государства на назначение определённого лица в качестве главы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE дипломатического представительства другого государства".
Лише після цього глава держави видає указ про призначення посла та надає йому "вірительну грамоту". Потім посол прибуває в країну перебування, і на офіційному прийомі вручає цю грамоту главі держави перебування... З цього моменту людина ця визнається офіційним представником своєї держави в країні перебування і отримує дипломатичний імунітет... Якщо вся ця процедура не буде дотримана, то грамоту не приймуть. А це - дипломатичний скандал... Згадай, як кацапи "з штанів вискакували", щоб замість Зурабова вперти нам якогось КГБіста?... А наші "вперлись рогом", і з тих пір у Росії, в Україні, посла нема...
Санкции против главы Госдепа. И Китай, не Венесуэла какая-нибудь . . . А Ирак Трампа в розыск объявил за Сулеймани. Престиж США рушится. Надеются, что Байден ту команду ненавидит и не даст обратку. Не дать обратку было бы ошибкой, думаю. America first . . . Это же плевок не в Помпео, а в страну в целом.