Китай ввів санкції проти Помпео і ще 27 членів адміністрації Трампа

На думку офіційного Пекіна, ці політики "образили китайський народ та серйозно підірвали китайсько-американські відносини".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Китай вирішив запровадити санкції проти 28 осіб, які серйозно порушили суверенітет Китаю та несуть основну відповідальність за такі дії США з питань, пов'язаних з Китаєм", - йдеться у заяві китайського МЗС.

До санкційного списку потрапили такі чиновники: Майкл Помпео, Пітер Наварро, Роберт О'Брайен, Девід Стілуелл, Метью Поттінджер, Алекс Азар таКеллі Крафт з адміністрації Трампа, а також Джон Болтон та Стівен Беннон.

"Цим особам та їх найближчим родичам заборонений в'їзд на материк, в Гонконг та Макао в Китаї. Їм, а також пов'язаним з ними компаніям та установам також заборонено вести справи з Китаєм", - йдеться у заяві.

Як відомо, 7 серпня 2020 року у США заявили, що запроваджують санкції проти 11 китайських чиновників та їхніх союзників у Гонконзі, зокрема голови гонконгської адміністрації Керрі Лам, за їхню роль в обмеженні політичних свобод в колишній британській колонії.

30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про національну безпеку в Гонконгу. Відповідно до нового нормативного акту, центральна влада КНР створює в цьому особливому адміністративному районі (колишня британська колонія) спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція адміністрації Гонконгу. Білий дім сприйняв ініціативу Китаю як порушення автономного статусу Гонконгу та вирішив відповісти санкціями.

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