Китай ввів санкції проти Помпео і ще 27 членів адміністрації Трампа
На думку офіційного Пекіна, ці політики "образили китайський народ та серйозно підірвали китайсько-американські відносини".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"Китай вирішив запровадити санкції проти 28 осіб, які серйозно порушили суверенітет Китаю та несуть основну відповідальність за такі дії США з питань, пов'язаних з Китаєм", - йдеться у заяві китайського МЗС.
До санкційного списку потрапили такі чиновники: Майкл Помпео, Пітер Наварро, Роберт О'Брайен, Девід Стілуелл, Метью Поттінджер, Алекс Азар таКеллі Крафт з адміністрації Трампа, а також Джон Болтон та Стівен Беннон.
"Цим особам та їх найближчим родичам заборонений в'їзд на материк, в Гонконг та Макао в Китаї. Їм, а також пов'язаним з ними компаніям та установам також заборонено вести справи з Китаєм", - йдеться у заяві.
Як відомо, 7 серпня 2020 року у США заявили, що запроваджують санкції проти 11 китайських чиновників та їхніх союзників у Гонконзі, зокрема голови гонконгської адміністрації Керрі Лам, за їхню роль в обмеженні політичних свобод в колишній британській колонії.
30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про національну безпеку в Гонконгу. Відповідно до нового нормативного акту, центральна влада КНР створює в цьому особливому адміністративному районі (колишня британська колонія) спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція адміністрації Гонконгу. Білий дім сприйняв ініціативу Китаю як порушення автономного статусу Гонконгу та вирішив відповісти санкціями.
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"Агрема́н (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. agrément - одобрение, согласие) - предварительное согласие одного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE государства на назначение определённого лица в качестве главы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE дипломатического представительства другого государства".
Лише після цього глава держави видає указ про призначення посла та надає йому "вірительну грамоту". Потім посол прибуває в країну перебування, і на офіційному прийомі вручає цю грамоту главі держави перебування... З цього моменту людина ця визнається офіційним представником своєї держави в країні перебування і отримує дипломатичний імунітет... Якщо вся ця процедура не буде дотримана, то грамоту не приймуть. А це - дипломатичний скандал... Згадай, як кацапи "з штанів вискакували", щоб замість Зурабова вперти нам якогось КГБіста?... А наші "вперлись рогом", і з тих пір у Росії, в Україні, посла нема...
Санкции против главы Госдепа. И Китай, не Венесуэла какая-нибудь . . . А Ирак Трампа в розыск объявил за Сулеймани. Престиж США рушится. Надеются, что Байден ту команду ненавидит и не даст обратку. Не дать обратку было бы ошибкой, думаю. America first . . . Это же плевок не в Помпео, а в страну в целом.