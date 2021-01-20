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Китай ввів санкції проти Помпео і ще 27 членів адміністрації Трампа

Китай ввів санкції проти Помпео і ще 27 членів адміністрації Трампа

На думку офіційного Пекіна, ці політики "образили китайський народ та серйозно підірвали китайсько-американські відносини".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Китай вирішив запровадити санкції проти 28 осіб, які серйозно порушили суверенітет Китаю та несуть основну відповідальність за такі дії США з питань, пов'язаних з Китаєм", - йдеться у заяві китайського МЗС.

До санкційного списку потрапили такі чиновники: Майкл Помпео, Пітер Наварро, Роберт О'Брайен, Девід Стілуелл, Метью Поттінджер, Алекс Азар таКеллі Крафт з адміністрації Трампа, а також Джон Болтон та Стівен Беннон.

"Цим особам та їх найближчим родичам заборонений в'їзд на материк, в Гонконг та Макао в Китаї. Їм, а також пов'язаним з ними компаніям та установам також заборонено вести справи з Китаєм", - йдеться у заяві.

Як відомо, 7 серпня 2020 року у США заявили, що запроваджують санкції проти 11 китайських чиновників та їхніх союзників у Гонконзі, зокрема голови гонконгської адміністрації Керрі Лам, за їхню роль в обмеженні політичних свобод в колишній британській колонії.

30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про національну безпеку в Гонконгу. Відповідно до нового нормативного акту, центральна влада КНР створює в цьому особливому адміністративному районі (колишня британська колонія) спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція адміністрації Гонконгу. Білий дім сприйняв ініціативу Китаю як порушення автономного статусу Гонконгу та вирішив відповісти санкціями.

Читайте також: Трамп заборонив купувати американським відомствам безпілотники у "противників США"

Автор: 

Китай (4504) санкції (11768) США (22512) Трамп Дональд (5477) Помпео Майк (337)


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Топ коментарі
+19
Китай ввел санкции против Помпео и еще 27 членов администрации Трампа - Цензор.НЕТ 641
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20.01.2021 21:24
+15
И что они теперь не смогут покупать товары с алиекспресс и алибабы???)))
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20.01.2021 21:21
+11
Китай ввел санкции против Помпео и еще 27 членов администрации Трампа - Цензор.НЕТ 819
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20.01.2021 21:26
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И что они теперь не смогут покупать товары с алиекспресс и алибабы???)))
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20.01.2021 21:21 Відповісти
Им не продадут Чери Ку Ку.
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20.01.2021 21:26 Відповісти
И хуавей
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20.01.2021 21:38 Відповісти
Просто нелюди.Это уже не санкции,а преступление против человечности.
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20.01.2021 22:20 Відповісти
Чери Ку Ку? Однозначно преступление, капсула смерти
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20.01.2021 22:55 Відповісти
Угу, але навіть заборони на алі експрес боялися ввести, коли американці були при владі.
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20.01.2021 21:31 Відповісти
Китай ввел санкции против Помпео и еще 27 членов администрации Трампа - Цензор.НЕТ 641
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20.01.2021 21:24 Відповісти
Китай ввел санкции против Помпео и еще 27 членов администрации Трампа - Цензор.НЕТ 819
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20.01.2021 21:26 Відповісти
это потому что они инавгурацию вместе с квин не смотрели )
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20.01.2021 21:26 Відповісти
Та он безобидный, только ху..и как обезьяна говном кидается. Сегодня спокойный, видимо масло на ужин давали...
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20.01.2021 21:38 Відповісти
Как же ты визжать будешь,в скором времени,аки свинья недорезанная )))))
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20.01.2021 21:38 Відповісти
Ти дійсно телепень?
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20.01.2021 21:39 Відповісти
Но это лучше чем коронавирус , который они ввели в 2020 году всему человечеству.
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20.01.2021 21:30 Відповісти
Главное ,чтоб вы,зерыгосрань ,передохли,а мы тогда китаезам спасибки скажем)
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20.01.2021 21:40 Відповісти
тобто КНР відкрито підтримує байдена...? як несподівано
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20.01.2021 21:30 Відповісти
Нет, просто сейчас компашку трампа можно чморить, они фактически неофициальные лица.
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20.01.2021 21:32 Відповісти
подивимось...
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20.01.2021 21:36 Відповісти
КНР грає м'язами, тим більше, ті хлопи тепер "частныє ліца"...
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20.01.2021 21:35 Відповісти
можливо..
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20.01.2021 21:37 Відповісти
Сча еще рашки трампу счета в сбере заблокирует - отета будет удар...
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20.01.2021 21:33 Відповісти
А раптом Байден направить Помпео консулом? В Гонконг?
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20.01.2021 21:34 Відповісти
Там така процедура, що такого не буде... Байден не стане "плювать у лице" США... Зараз кандидатури послів, консулів, узгоджуються попередньо, з країною перебування.
"Агрема́н (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. agrément - одобрение, согласие) - предварительное согласие одного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE государства на назначение определённого лица в качестве главы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE дипломатического представительства другого государства".

Лише після цього глава держави видає указ про призначення посла та надає йому "вірительну грамоту". Потім посол прибуває в країну перебування, і на офіційному прийомі вручає цю грамоту главі держави перебування... З цього моменту людина ця визнається офіційним представником своєї держави в країні перебування і отримує дипломатичний імунітет... Якщо вся ця процедура не буде дотримана, то грамоту не приймуть. А це - дипломатичний скандал... Згадай, як кацапи "з штанів вискакували", щоб замість Зурабова вперти нам якогось КГБіста?... А наші "вперлись рогом", і з тих пір у Росії, в Україні, посла нема...
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20.01.2021 21:46 Відповісти
Бггг)))а китаезы еще то сцикло...
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20.01.2021 21:35 Відповісти
А против Трампа не ввели... К чему бы это ???
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20.01.2021 21:37 Відповісти
перша особа...хоч і екс..якийсь дипломатичний нюанс
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20.01.2021 21:42 Відповісти
Жёлтые когда за коронавирус ответите ? Надеюсь вас по полной накажут .
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20.01.2021 21:42 Відповісти
І де ж тепер вони,бідолаги, будуть китайські мобільні телефони купувати?
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20.01.2021 21:45 Відповісти
Китайці це комуністи і не кращі за москалів.Якби ми їх мали по сусідстві,то вони би Україну проковтнули,навіть без війни.
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20.01.2021 21:52 Відповісти
Дисней в гробу перевернулся.
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20.01.2021 21:53 Відповісти
Китай и БЛМ - новые союзники Украины.
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20.01.2021 21:57 Відповісти
Точно не вонючей русни?
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20.01.2021 22:40 Відповісти
А точно русня моя? МОжет твоя, судя по ненависти к инакомыслию - ты вата дремучая или бидон.
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21.01.2021 09:16 Відповісти
Я долго ржал. Через пару минут после инаугурации. Интересно, ответит ли Байден
Санкции против главы Госдепа. И Китай, не Венесуэла какая-нибудь . . . А Ирак Трампа в розыск объявил за Сулеймани. Престиж США рушится. Надеются, что Байден ту команду ненавидит и не даст обратку. Не дать обратку было бы ошибкой, думаю. America first . . . Это же плевок не в Помпео, а в страну в целом.
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20.01.2021 22:16 Відповісти
+100%
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20.01.2021 22:43 Відповісти
китайози це ті ж кацапи, тільки узькоглазі
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20.01.2021 22:43 Відповісти
спонсоры Байдена типа не палятся
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21.01.2021 09:23 Відповісти
 
 