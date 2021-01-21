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Китай сподівається на поліпшення відносин зі США за президентства Байдена

Китай сподівається на поліпшення відносин зі США за президентства Байдена

МЗС КНР закликає до поліпшення відносин між Пекіном і Вашингтоном за нової адміністрації Білого дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За співпраці обох сторін позитив восторжествує у стосунках Китаю і США, а сили зла будуть переможені", - цитують китайські ЗМІ слова представниці китайського МЗС Хуа Чуньїн.

Виступаючи на брифінгу, вона зазначила, що в інавгураційній промові новий президент США Джо Байден кілька разів використав слово "єдність", а це "те, що зараз необхідно американо-китайським відносинам". За її словами, "США і Китай заслуговують на краще після важких і незвичайних часів".

"За останні кілька років адміністрація Трампа, особливо Помпео (держсекретар у колишній американській адміністрації), заклали у відносинах США і Китаю занадто багато мін, які необхідно ліквідувати, спалили надто багато мостів, які необхідно побудувати, і зруйнували занадто багато доріг, які потрібно відремонтувати", - наголосила Хуа Чуньїн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай ввів санкції проти Помпео і ще 27 членів адміністрації Трампа

Пекін також заявив, що вітає новини про повернення США у ВООЗ і Паризьку хартію.

20 січня МЗС КНР оголосило про запровадження санкцій проти Майка Помпео та ще 27 американців за спроби порушити суверенітет Китаю.

"Китай вирішив запровадити санкції проти 28 осіб, які несуть основну відповідальність за серйозне порушення суверенітету Китаю в питаннях, що стосуються Китаю, включно з Помпео", - йшлося в повідомленні МЗС КНР.

Крім Помпео, під санкції Китаю потрапили інші видатні чиновники з адміністрації Трампа, зокрема його ексрадник з торгівлі Пітер Наварро та ексрадник з нацбезпеки Роберт О'Браєн.

Американцям, які потрапили до списку санкцій, та їхнім родичам буде заборонений в'їзд до Китаю, включно з Гонконгом і Макао. Крім того, Пекін обмежить для них і для компаній, пов'язаних з ними, відносини і бізнес з Китаєм

Автор: 

Байден Джо (2883) Китай (4505) США (22525)


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Топ коментарі
+5
Сюрприз для бидонов. Не ждали? А трамписты говорили, нас ждёт большой Китай на всю планету с системой электронного социального рейтинга, абсолютной цензурой, отсутствием налички и т.д. Короче Россия/Китай планетарного масштаба.

Вы думаете он будет бороться с Рахой? Пустые бидоны... Он будет продолжать обворовывать Украину.
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21.01.2021 12:51
+3
не от компартии, а от промышленных гигантов. И то, почему-то контракты на 1,5 млрд.долл. которые привез сынок Байдена компаниям, в которых он работает "зиц-председателем", из поездки вместе с папой в Китай, взяткой они не называют. Вот если бы дочка Трампа такое провернула, это был бы шкандаль. А так - "Вы не понимаете! ЭТО ДРУГОЕ!"
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21.01.2021 13:14
+2
правильно надеется, но для всего остального мира господство Китая к хорошему не ведет. Чем больше узнаю о Китае, тем страшне мне становится.
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21.01.2021 12:46
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не будет- план пухлый ван Кым не сработал
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21.01.2021 12:43 Відповісти
не от компартии, а от промышленных гигантов. И то, почему-то контракты на 1,5 млрд.долл. которые привез сынок Байдена компаниям, в которых он работает "зиц-председателем", из поездки вместе с папой в Китай, взяткой они не называют. Вот если бы дочка Трампа такое провернула, это был бы шкандаль. А так - "Вы не понимаете! ЭТО ДРУГОЕ!"
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21.01.2021 13:14 Відповісти
правильно надеется, но для всего остального мира господство Китая к хорошему не ведет. Чем больше узнаю о Китае, тем страшне мне становится.
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21.01.2021 12:46 Відповісти
Россию Китай жестко попотрошить.
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21.01.2021 13:06 Відповісти
Сюрприз для бидонов. Не ждали? А трамписты говорили, нас ждёт большой Китай на всю планету с системой электронного социального рейтинга, абсолютной цензурой, отсутствием налички и т.д. Короче Россия/Китай планетарного масштаба.

Вы думаете он будет бороться с Рахой? Пустые бидоны... Он будет продолжать обворовывать Украину.
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21.01.2021 12:51 Відповісти
Ты столько глубокомысленных выводов сделал только на основании хотелок Китая? Ну-ну. Продолжай в том же духе
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21.01.2021 13:26 Відповісти
время покажет
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21.01.2021 13:33 Відповісти
Как зе скажет, так и будет!
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21.01.2021 12:54 Відповісти
и для этого ввел санкции против всего бывшего трамповского правительства включая госсекретаря Помпео
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21.01.2021 13:02 Відповісти
поки що Twitter заблокував акаунт китайської амбасади у Вашингтоні... за уйгурів.
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21.01.2021 15:29 Відповісти
и не без оснований надеется.
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22.01.2021 01:58 Відповісти
 
 