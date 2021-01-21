Китай сподівається на поліпшення відносин зі США за президентства Байдена

МЗС КНР закликає до поліпшення відносин між Пекіном і Вашингтоном за нової адміністрації Білого дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За співпраці обох сторін позитив восторжествує у стосунках Китаю і США, а сили зла будуть переможені", - цитують китайські ЗМІ слова представниці китайського МЗС Хуа Чуньїн.

Виступаючи на брифінгу, вона зазначила, що в інавгураційній промові новий президент США Джо Байден кілька разів використав слово "єдність", а це "те, що зараз необхідно американо-китайським відносинам". За її словами, "США і Китай заслуговують на краще після важких і незвичайних часів".

"За останні кілька років адміністрація Трампа, особливо Помпео (держсекретар у колишній американській адміністрації), заклали у відносинах США і Китаю занадто багато мін, які необхідно ліквідувати, спалили надто багато мостів, які необхідно побудувати, і зруйнували занадто багато доріг, які потрібно відремонтувати", - наголосила Хуа Чуньїн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай ввів санкції проти Помпео і ще 27 членів адміністрації Трампа

Пекін також заявив, що вітає новини про повернення США у ВООЗ і Паризьку хартію.

20 січня МЗС КНР оголосило про запровадження санкцій проти Майка Помпео та ще 27 американців за спроби порушити суверенітет Китаю.

"Китай вирішив запровадити санкції проти 28 осіб, які несуть основну відповідальність за серйозне порушення суверенітету Китаю в питаннях, що стосуються Китаю, включно з Помпео", - йшлося в повідомленні МЗС КНР.

Крім Помпео, під санкції Китаю потрапили інші видатні чиновники з адміністрації Трампа, зокрема його ексрадник з торгівлі Пітер Наварро та ексрадник з нацбезпеки Роберт О'Браєн.

Американцям, які потрапили до списку санкцій, та їхнім родичам буде заборонений в'їзд до Китаю, включно з Гонконгом і Макао. Крім того, Пекін обмежить для них і для компаній, пов'язаних з ними, відносини і бізнес з Китаєм