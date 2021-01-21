Руководитель управления Государственной налоговой службы на Полтавщине задержан при получении взятки, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала при получении взятки начальника одного из управлений ГУ Государственной налоговой службы в Полтавской области.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически требовал деньги от коммерческих структур за непрепятствования финансово-хозяйственной деятельности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как подчеркивается, в частности задокументировано, что чиновник установил "таксу" для одного из предприятий в размере 2,5% от общего оборота финансовых операций.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в служебном кабинете во время получения очередной взятки.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

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