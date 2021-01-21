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Руководитель управления Государственной налоговой службы на Полтавщине задержан при получении взятки, - СБУ. ФОТО

Руководитель управления Государственной налоговой службы на Полтавщине задержан при получении взятки, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала при получении взятки начальника одного из управлений ГУ Государственной налоговой службы в Полтавской области.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически требовал деньги от коммерческих структур за непрепятствования финансово-хозяйственной деятельности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как подчеркивается, в частности задокументировано, что чиновник установил "таксу" для одного из предприятий в размере 2,5% от общего оборота финансовых операций.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в служебном кабинете во время получения очередной взятки.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

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Руководитель управления Государственной налоговой службы на Полтавщине задержан при получении взятки, - СБУ 01
Руководитель управления Государственной налоговой службы на Полтавщине задержан при получении взятки, - СБУ 02
Руководитель управления Государственной налоговой службы на Полтавщине задержан при получении взятки, - СБУ 03

Автор: 

взятка (6151) налоговая (931) СБУ (19855)


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Думаю что откупится ещё до суда,ну или в суд чемодан занесёт и там всё порешает.
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21.01.2021 13:38 Ответить
Сама брать не могла...., передавала на Киев, но цепочку на верх никто расследовать не будет!
Иначе - сидели бы все руководители!
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21.01.2021 13:40 Ответить
В этом вся суть украинского государства со дня его основания, абсолютно ничего не меняется, только раньше это было ЧП, то теперь это в порядке вещей, судьи ведь тоже люди
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21.01.2021 13:48 Ответить
Сама суть хохлизма - все берут взятки, все дают взятки, а виновато украинское государство
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21.01.2021 14:16 Ответить
Дядя ну очень голодный!! А суд ну очень гуманный!!
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21.01.2021 14:37 Ответить
Керівника управління Державної податкової служби на Полтавщині затримано під час одержання хабаря, - СБУ - Цензор.НЕТ 4177
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21.01.2021 17:03 Ответить
 
 