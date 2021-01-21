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Убийство сотрудника АП Бухтатого: совершивший нападение иностранец получил 8 лет тюрьмы

Убийство сотрудника АП Бухтатого: совершивший нападение иностранец получил 8 лет тюрьмы

К 8 годам лишения свободы приговорил суд одного из убийц сотрудника Администрации Президента Александра Бухтатого.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"В четверг, 21 января 2021, при поддержании публичного обвинения Киевской местной прокуратурой №10 гражданин Республики Армения приговорен к 8 годам лишения свободы за совершение разбойного нападения", - отметили в ведомстве.

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Преступление произошло в марте 2019 на ул. Багговутовской в ​​Киеве. Обвиняемый вместе с сообщником встретили пострадавшего на улице и совершили разбойное нападение, причинив мужчине не менее четырех ударов в область головы. На следующий день тело мужчины нашли местные жители. Погибшим оказался сотрудник Администрации Президента Украины.

В ходе следствия правоохранителям удалось установить и задержать одного из нападавших.

По результатам судебного рассмотрения Шевченковский районный суд города Киева признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 187 УК Украины и приговорил к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Меру пресечения в виде содержания под стражей суд оставил без изменений.

Свою вину обвиняемый признал частично.

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Материалы по соучастнику преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Александр Бухтатый был главным консультантом департамента информационной политики АП.

приговор (1209) прокуратура (5005) тюрьма (823) убийство (6476) Бухтатый Александр (8)


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Топ комментарии
+10
Як це за вбивство давати 8 років? Аваков порішав? Має бути довічне ув'язнення без УДО!
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21.01.2021 13:51
+4
Почему такой маленький срок?
Лишить человека жизни от нечего делать - и 8 лет?
Почему в США за такое 20 лет дают?
Преступность будет только расти с такими судами.
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21.01.2021 14:21
+3
Не того из АП замочили! Вот если бы Ермака, пол-страны бы на защиту встало.
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21.01.2021 14:05
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Як це за вбивство давати 8 років? Аваков порішав? Має бути довічне ув'язнення без УДО!
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21.01.2021 13:51 Ответить
Как раз Аваков свою работу выполнил, убийцу упаковал. А вот судьи, которые принимают такие решения, и депутаты, которые не меняют законодательство, вот как этих долбодятлов назвать?
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21.01.2021 15:41 Ответить
Суддя міг призначити максимальне покарання за вбивство в складі групи - довічне ув'язнення, але не зробив цього, отже були певні домовленості. А враховуючи етнічне походження вбивці - вірмен, нескладно зрозуміти що без вірменської діаспори та Авакова тут не обійшлось.
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21.01.2021 15:45 Ответить
Не того из АП замочили! Вот если бы Ермака, пол-страны бы на защиту встало.
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21.01.2021 14:05 Ответить
Колись нацисти таке саме проповідували стосовно євреїв... А потім деякі "активні", коли встало питання про "чистоту крові", з жахом довідувалися, що у них в роду були євреї... Догодило до того, що покінчували життя самогубством... Дивись, щоб і у тебе так не сталося - може у тебе теж є "вірменське коріння"...
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21.01.2021 14:57 Ответить
Почему такой маленький срок?
Лишить человека жизни от нечего делать - и 8 лет?
Почему в США за такое 20 лет дают?
Преступность будет только расти с такими судами.
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21.01.2021 14:21 Ответить
Він же (армянин) іноземець а їм все можна ,це Українців без доказів тримають за гратами роками.
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21.01.2021 14:36 Ответить
Підмастили суддю.
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21.01.2021 17:03 Ответить
Цензор! С 25 июня 2019 в Украине нет Администрации президента (АП). Зе сделал вмето АП -Офис президента.
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21.01.2021 14:24 Ответить
Бурхатый - работал в департаменте информационной политики Администрации президента Порошенко. https://site.ua/gleb.zhavoronkov/9003/ Кто такие порохоботы и за что они борются?
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21.01.2021 15:22 Ответить
 
 