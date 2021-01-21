Убийство сотрудника АП Бухтатого: совершивший нападение иностранец получил 8 лет тюрьмы
К 8 годам лишения свободы приговорил суд одного из убийц сотрудника Администрации Президента Александра Бухтатого.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
"В четверг, 21 января 2021, при поддержании публичного обвинения Киевской местной прокуратурой №10 гражданин Республики Армения приговорен к 8 годам лишения свободы за совершение разбойного нападения", - отметили в ведомстве.
Преступление произошло в марте 2019 на ул. Багговутовской в Киеве. Обвиняемый вместе с сообщником встретили пострадавшего на улице и совершили разбойное нападение, причинив мужчине не менее четырех ударов в область головы. На следующий день тело мужчины нашли местные жители. Погибшим оказался сотрудник Администрации Президента Украины.
В ходе следствия правоохранителям удалось установить и задержать одного из нападавших.
По результатам судебного рассмотрения Шевченковский районный суд города Киева признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 187 УК Украины и приговорил к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Меру пресечения в виде содержания под стражей суд оставил без изменений.
Свою вину обвиняемый признал частично.
Материалы по соучастнику преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.
Александр Бухтатый был главным консультантом департамента информационной политики АП.
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