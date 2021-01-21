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Новости Коронавирус и карантин
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Польша заказала у Pfizer еще 25 миллионов доз вакцины

Польша заказала у Pfizer еще 25 миллионов доз вакцины

Польша дополнительно заказала у компании Pfizer 25 млн доз вакцины, которые должны быть доставлены в течение года.

Об этом заявил в четверг глава Минздрава Польши Адам Недзельский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В течение года, кроме стандартного контракта с компанией Pfizer, мы задекларировали желание купить дополнительно около 25 млн доз вакцины. Предварительно, 10 млн из этой партии должно быть поставлено в Польшу в первом полугодии, а 15 млн - во втором ", - сообщил Недзельский.

Он объяснил, что из дополнительных 300 млн доз вакцины, которые сейчас заказывает ЕС, Польша купила столько, сколько ей позволяет распределение по численности населения: население Польши составляет 8,4% от общего количества жителей Евросоюза.

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Глава Минздрава отметил, что вместе с дополнительными 25 млн доз вакцины Польша будет иметь всего более 80 млн, что позволит сделать прививки более 40 млн жителей Польши. Он обратил внимание, что Варшава заказала вакцины больше, чем имеет взрослого населения.

На сегодня в Польше вакцинировано уже около 600 тыс. человек.

вакцина (3815) карантин (16729) Польша (8403) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
А сколько заказал министр и вор Степашка и его начальник, он же мастер игры пиписькой на рояле? Шо, опять НУЛЬ?
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21.01.2021 14:02
+9
Те кто продаёт вакцины не могут понять что такое откат.... поэтому пока договариваемся о намерениях купить..
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21.01.2021 14:04
+5
А могли дороги побудувати, зовсім не дбають про нарід.
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21.01.2021 14:04
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А сколько заказал министр и вор Степашка и его начальник, он же мастер игры пиписькой на рояле? Шо, опять НУЛЬ?
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21.01.2021 14:02 Ответить
Те кто продаёт вакцины не могут понять что такое откат.... поэтому пока договариваемся о намерениях купить..
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21.01.2021 14:04 Ответить
Степашкино министерство, закупит 2 цистерны "спутник ПУ" у партнёров по "лиге смеха" - шах и мат Порохоботам!!!
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21.01.2021 14:21 Ответить
Тем временем в Украине очереди желающих вакцинироваться не наблюдается:
"52% украинцев не готовы вакцинироваться против COVID-19 даже бесплатно. Еще в ноябре таких людей было меньше"
https://hromadske.ua/ru/posts/52-ukraincev-ne-gotovy-vakcinirovatsya-protiv-covid-19-dazhe-besplatno-eshe-v-noyabre-takih-lyudej-bylo-menshe
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21.01.2021 14:02 Ответить
Это "вывод" по результатом телефонного опроса 1600 человек с ошибкой 2,4%... Клоуны.
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21.01.2021 14:19 Ответить
52% бессмертных в Украине.
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21.01.2021 14:24 Ответить
- Дайте нарзану, .
- Нарзану нету,
- Пиво есть?
- Пиво привезут к вечеру
- А что есть?
- Абрикосовая, и только теплая…
Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной.(с)
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21.01.2021 14:03 Ответить
"Мастер и Маргарита".
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21.01.2021 14:08 Ответить
А могли дороги побудувати, зовсім не дбають про нарід.
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21.01.2021 14:04 Ответить
Прям 90-ми дохнуло: "Ачего это я здесь сижу? Пойду и куплю ещё акций АО "МММ"

Дбають, про нарід от пся крев
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21.01.2021 14:05 Ответить
Вакцина Пфайзер не вырабатывает зависимость?
По пару раз вколят..., а потом ещё 25 млн. доз закажут.
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21.01.2021 14:11 Ответить
Хоч би в індусів замовили їх недорогу Астразенеку...
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21.01.2021 14:14 Ответить
Не. Все худшее только для украинцев.
Кацапы вне игры.
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21.01.2021 14:19 Ответить
Только Украина не может договориться, на прямую нет откатов. Скоро частная фирма прокладка начнет закупать для Украины вакцину.
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21.01.2021 14:32 Ответить
Не желают фирмы производители Пфайзер работать с Украинскими чиновниками! Не хотят работать с откатами и прокладками. Так как политика контроля качества, подразумевает контроль до конечного потребителя. А если его возьмёт прокладка, то это должно уже называться не Пфайзер, иначе прокладка угробит а отвечать производителю.
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21.01.2021 15:07 Ответить
 
 