Польша заказала у Pfizer еще 25 миллионов доз вакцины

Польша дополнительно заказала у компании Pfizer 25 млн доз вакцины, которые должны быть доставлены в течение года.

Об этом заявил в четверг глава Минздрава Польши Адам Недзельский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В течение года, кроме стандартного контракта с компанией Pfizer, мы задекларировали желание купить дополнительно около 25 млн доз вакцины. Предварительно, 10 млн из этой партии должно быть поставлено в Польшу в первом полугодии, а 15 млн - во втором ", - сообщил Недзельский.

Он объяснил, что из дополнительных 300 млн доз вакцины, которые сейчас заказывает ЕС, Польша купила столько, сколько ей позволяет распределение по численности населения: население Польши составляет 8,4% от общего количества жителей Евросоюза.

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Глава Минздрава отметил, что вместе с дополнительными 25 млн доз вакцины Польша будет иметь всего более 80 млн, что позволит сделать прививки более 40 млн жителей Польши. Он обратил внимание, что Варшава заказала вакцины больше, чем имеет взрослого населения.

На сегодня в Польше вакцинировано уже около 600 тыс. человек.