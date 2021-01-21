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Новини Коронавірус і карантин
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Польща замовила у Pfizer ще 25 мільйонів доз вакцини

Польща замовила у Pfizer ще 25 мільйонів доз вакцини

Польща додатково замовила у компанії Pfizer 25 млн доз вакцини, які мають бути доставлені протягом року.

Про це заявив у четвер глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Упродовж року, крім стандартного контракту з компанією Pfizer, ми задекларували бажання купити додатково майже 25 млн доз вакцини. Попередньо, 10 млн з цієї партії має бути поставлено до Польщі в першому півріччі, а 15 млн – у другому", - повідомив Недзельський.

Він пояснив, що з додаткових 300 млн доз вакцини, які зараз замовляє ЄС, Польща купила стільки, скільки їй дозволяє розподіл за кількістю населення: населення Польщі становить 8,4% від загальної кількості жителів Євросоюзу.

Також читайте: "Паспорти вакцинації" видаватимуть у Польщі після отримання другої дози вакцини, - Мінохоронздоров'я країни

Глава МОЗ зазначив, що разом з додатковими 25 млн доз вакцини Польща матиме загалом понад 80 млн, що дозволить зробити щеплення більше 40 млн жителям Польщі. Він звернув увагу, що Варшава замовила вакцини більше, ніж має дорослого населення.

Станом на сьогодні у Польщі вакциновано вже майже 600 тис. людей.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Польща (8484) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
А сколько заказал министр и вор Степашка и его начальник, он же мастер игры пиписькой на рояле? Шо, опять НУЛЬ?
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21.01.2021 14:02
+9
Те кто продаёт вакцины не могут понять что такое откат.... поэтому пока договариваемся о намерениях купить..
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21.01.2021 14:04
+5
А могли дороги побудувати, зовсім не дбають про нарід.
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21.01.2021 14:04
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А сколько заказал министр и вор Степашка и его начальник, он же мастер игры пиписькой на рояле? Шо, опять НУЛЬ?
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21.01.2021 14:02 Відповісти
Те кто продаёт вакцины не могут понять что такое откат.... поэтому пока договариваемся о намерениях купить..
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21.01.2021 14:04 Відповісти
Степашкино министерство, закупит 2 цистерны "спутник ПУ" у партнёров по "лиге смеха" - шах и мат Порохоботам!!!
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21.01.2021 14:21 Відповісти
Тем временем в Украине очереди желающих вакцинироваться не наблюдается:
"52% украинцев не готовы вакцинироваться против COVID-19 даже бесплатно. Еще в ноябре таких людей было меньше"
https://hromadske.ua/ru/posts/52-ukraincev-ne-gotovy-vakcinirovatsya-protiv-covid-19-dazhe-besplatno-eshe-v-noyabre-takih-lyudej-bylo-menshe
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21.01.2021 14:02 Відповісти
Это "вывод" по результатом телефонного опроса 1600 человек с ошибкой 2,4%... Клоуны.
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21.01.2021 14:19 Відповісти
52% бессмертных в Украине.
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21.01.2021 14:24 Відповісти
- Дайте нарзану, .
- Нарзану нету,
- Пиво есть?
- Пиво привезут к вечеру
- А что есть?
- Абрикосовая, и только теплая…
Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной.(с)
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21.01.2021 14:03 Відповісти
"Мастер и Маргарита".
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21.01.2021 14:08 Відповісти
А могли дороги побудувати, зовсім не дбають про нарід.
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21.01.2021 14:04 Відповісти
Прям 90-ми дохнуло: "Ачего это я здесь сижу? Пойду и куплю ещё акций АО "МММ"

Дбають, про нарід от пся крев
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21.01.2021 14:05 Відповісти
Вакцина Пфайзер не вырабатывает зависимость?
По пару раз вколят..., а потом ещё 25 млн. доз закажут.
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21.01.2021 14:11 Відповісти
Хоч би в індусів замовили їх недорогу Астразенеку...
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21.01.2021 14:14 Відповісти
Не. Все худшее только для украинцев.
Кацапы вне игры.
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21.01.2021 14:19 Відповісти
Только Украина не может договориться, на прямую нет откатов. Скоро частная фирма прокладка начнет закупать для Украины вакцину.
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21.01.2021 14:32 Відповісти
Не желают фирмы производители Пфайзер работать с Украинскими чиновниками! Не хотят работать с откатами и прокладками. Так как политика контроля качества, подразумевает контроль до конечного потребителя. А если его возьмёт прокладка, то это должно уже называться не Пфайзер, иначе прокладка угробит а отвечать производителю.
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21.01.2021 15:07 Відповісти
 
 