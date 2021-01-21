Польща замовила у Pfizer ще 25 мільйонів доз вакцини

Польща додатково замовила у компанії Pfizer 25 млн доз вакцини, які мають бути доставлені протягом року.

Про це заявив у четвер глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Упродовж року, крім стандартного контракту з компанією Pfizer, ми задекларували бажання купити додатково майже 25 млн доз вакцини. Попередньо, 10 млн з цієї партії має бути поставлено до Польщі в першому півріччі, а 15 млн – у другому", - повідомив Недзельський.

Він пояснив, що з додаткових 300 млн доз вакцини, які зараз замовляє ЄС, Польща купила стільки, скільки їй дозволяє розподіл за кількістю населення: населення Польщі становить 8,4% від загальної кількості жителів Євросоюзу.

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Глава МОЗ зазначив, що разом з додатковими 25 млн доз вакцини Польща матиме загалом понад 80 млн, що дозволить зробити щеплення більше 40 млн жителям Польщі. Він звернув увагу, що Варшава замовила вакцини більше, ніж має дорослого населення.

Станом на сьогодні у Польщі вакциновано вже майже 600 тис. людей.