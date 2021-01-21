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ВОЗ: Мы должны за 100 дней сделать COVID-прививки всем группам риска
Во Всемирной организации здравоохранения планируют в первые 100 дней этого года во всех странах вакцинировать от коронавируса всех медработников и групп высокого риска.
Об этом написал в Twitter глава организации Теодор Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ.
"Мы должны работать вместе, чтобы все страны могли вакцинировать медицинских работников и группы высокого риска в первые 100 дней 2021 года", - заявил он.
Он поблагодарил доктора Энтони Фаучи, директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США за участие в заседании Исполнительного комитета ВОЗ.
Топ комментарии
+2 OA
показать весь комментарий21.01.2021 14:55
+1 Tat Prut
показать весь комментарий21.01.2021 14:02
+1 Tat Prut
показать весь комментарий21.01.2021 14:06
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В Европе это касается всех стран, кроме Украины, где правят «профессионалы», под руководством «найвеличнійшого» правителя, которому завидуют буквально все лидеры мира, поскольку никто из них ни разу не играл на черном приборе с клавишами, не касаясь его руками🤣
. Причем, эта публика надувает щеки и что-то там рассказывает, но тут - все понятно без комментариев
Хотя нет, один комментарий все же есть. МВД опять запросило выделить ему денег из КОВИДного фонда на «доплаты» своим сотрудникам.
ВОт это уже точно - без комментариев !!
В городе Пуне вспыхнул масштабный пожар в Индийском институте сывороток.
Это крупнейшее в мире предприятие, где производится вакцина от коронавируса - в частности, миллионы доз разработанной в Британии вакцины Oxford/AstraZeneca.
В сеть попали видео, на которых над зданиями Института поднимаются огромные клубы дыма. Причина пожара неизвестна.
Как пишет издание https://metro.co.uk/2021/01/21/huge-fire-breaks-out-at-worlds-biggest-covid-vaccine-factory-13942148/?ito=facebook%7Csocial%7Cmetroukfacebook Metro , руководство утверждает, что ЧП не повлияет на процесс производства вакцины.
Между тем, как сообщает https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/storm-christoph-live-uk-weather-23356815 The Mirror, в Великобритании под угрозой наводнения оказался завод по производству вакцины Oxford/AstraZeneca, расположенный в городе Рексем на севере Уэльса. Вода подступает к нему со всех сторон. Проливные дожди и мокрый снег принес с собой шторм «Кристоф», обрушившийся на Англию и Уэльс. Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться.
совпадение ???
Нет. мировое провидение.