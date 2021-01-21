ВОЗ: Мы должны за 100 дней сделать COVID-прививки всем группам риска

Во Всемирной организации здравоохранения планируют в первые 100 дней этого года во всех странах вакцинировать от коронавируса всех медработников и групп высокого риска.

Об этом написал в Twitter глава организации Теодор Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны работать вместе, чтобы все страны могли вакцинировать медицинских работников и группы высокого риска в первые 100 дней 2021 года", - заявил он.

Он поблагодарил доктора Энтони Фаучи, директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США за участие в заседании Исполнительного комитета ВОЗ.

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