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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ: ми повинні за 100 днів зробити COVID-щеплення всім групам ризику

ВООЗ: ми повинні за 100 днів зробити COVID-щеплення всім групам ризику

У Всесвітній організації охорони здоров'я планують у перші 100 днів цього року в усіх країнах вакцинувати від коронавірусу всіх медпрацівників і груп високого ризику.

Про це написав у Twitter глава організації Теодор Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ.

"Ми повинні працювати разом, щоб усі країни могли вакцинувати медичних працівників і групи високого ризику в перші 100 днів 2021 року", - заявив він.

Він подякував доктору Ентоні Фаучі, директорові Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США за участь у засіданні Виконавчого комітету ВООЗ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Байден видасть указ про приєднання США до програми ВООЗ щодо розподілу вакцин, - медичний радник Фаучі

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
"совпадение ???"


Нет. мировое провидение.
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21.01.2021 14:55
+1
Ээээ, стопе! Какие прививки?! Мы ещё за откаты не договорились!
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21.01.2021 14:02
+1
Я бы не торопился их нашими называть.
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21.01.2021 14:06
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Плани як у Гітлера. Тут ще ні вакцини нема, нічого, а вони вже планують.
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21.01.2021 14:01 Відповісти
Наявність обмежень в доступі до вакцин і наявність обмежень в доступі в країни ЄС людям які вакциновані вакцинами не зареєстрованими в ЄС не дозволяє виконувати плани вакцинації. Україна досі не має доступу до вакцин Пфайзер та Модерна, щоб вакцинувати групи ризику і не створити цим людям обмеження по доступу в країни ЄС.
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21.01.2021 14:10 Відповісти
они выражают озабоченность...
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21.01.2021 14:02 Відповісти
Ээээ, стопе! Какие прививки?! Мы ещё за откаты не договорились!
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21.01.2021 14:02 Відповісти
думаю, наши откаты уже и поделили
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21.01.2021 14:03 Відповісти
Я бы не торопился их нашими называть.
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21.01.2021 14:06 Відповісти
А вакцинировать будут добровольцев или добровольно принудительно?
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21.01.2021 14:03 Відповісти
У кого финансы позволят вакцинироваться , а без денег ни ни 😄
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21.01.2021 14:14 Відповісти
Прикольно вообще то, а вакционирование так уж необходима? )
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21.01.2021 14:25 Відповісти
в то время, как в других странах в мае прошлого года заключили контракты, и с нового года уже провакцинировали по 15% населения качественной вакциной, в том числе и бомжей, в одной из стран Европейского континента остервенело мечется министр в поисках отката и самой дешевой вакцины....качество, последствия и сроки не важны - важна ИБДеятельности и приятный бонус к скорому увольнению.... ответственности все равно никакой нет...
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21.01.2021 14:09 Відповісти
По состоянию на сегодня, в большинстве стран мира уже началась вакцинация от короны.
В Европе это касается всех стран, кроме Украины, где правят «профессионалы», под руководством «найвеличнійшого» правителя, которому завидуют буквально все лидеры мира, поскольку никто из них ни разу не играл на черном приборе с клавишами, не касаясь его руками🤣
. Причем, эта публика надувает щеки и что-то там рассказывает, но тут - все понятно без комментариев
Хотя нет, один комментарий все же есть. МВД опять запросило выделить ему денег из КОВИДного фонда на «доплаты» своим сотрудникам.
ВОт это уже точно - без комментариев !!
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21.01.2021 14:12 Відповісти
ВООЗ: ми повинні за 100 днів зробити COVID-щеплення всім групам ризику - Цензор.НЕТ 6630
ВООЗ: ми повинні за 100 днів зробити COVID-щеплення всім групам ризику - Цензор.НЕТ 6122
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21.01.2021 14:17 Відповісти
13:36 - 21 января 2021г.

В городе Пуне вспыхнул масштабный пожар в Индийском институте сывороток.
Это крупнейшее в мире предприятие, где производится вакцина от коронавируса - в частности, миллионы доз разработанной в Британии вакцины Oxford/AstraZeneca.
В сеть попали видео, на которых над зданиями Института поднимаются огромные клубы дыма. Причина пожара неизвестна.
Как пишет издание https://metro.co.uk/2021/01/21/huge-fire-breaks-out-at-worlds-biggest-covid-vaccine-factory-13942148/?ito=facebook%7Csocial%7Cmetroukfacebook Metro , руководство утверждает, что ЧП не повлияет на процесс производства вакцины.
Между тем, как сообщает https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/storm-christoph-live-uk-weather-23356815 The Mirror, в Великобритании под угрозой наводнения оказался завод по производству вакцины Oxford/AstraZeneca, расположенный в городе Рексем на севере Уэльса. Вода подступает к нему со всех сторон. Проливные дожди и мокрый снег принес с собой шторм «Кристоф», обрушившийся на Англию и Уэльс. Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться.
совпадение ???
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21.01.2021 14:21 Відповісти
"совпадение ???"


Нет. мировое провидение.
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21.01.2021 14:55 Відповісти
Принудительно?
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21.01.2021 14:29 Відповісти
Ой, да успокойтесь. Коррупционная схема уже запущена и она будет реализована в кратчайшие сроки. Вколят вам, украинцы, по две дозы Sinovac, который не факт, что вообще вакцина, и будет ходить довольные. Жрите типам. И, между прочим, совсем не бесплатно, даже если и "бесплатно" - деньги из бюджета - это ваши деньги. Так вот, этот "бесплатный" китайский шмурдяк обойдется вам по такой же цене, как и высококачественный Pfizer, а зелёная власть наварит себе на этом миллиарды. Аминь.
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21.01.2021 15:08 Відповісти
ванкиною Новічок? ...ой, Спутнік? суки, я краще підірвуся під АП, ніж дозволю вбити таким способом мою маму
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21.01.2021 16:10 Відповісти
Гебрейсус (зважаючи на адресата) захопився планом Байдена щодо його ста днів.... Ну або робить вигляд що захопився, бо ж сьогодні вже не 01.01 а 21.01... побачимо.
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21.01.2021 16:37 Відповісти
 
 