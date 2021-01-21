ВООЗ: ми повинні за 100 днів зробити COVID-щеплення всім групам ризику

У Всесвітній організації охорони здоров'я планують у перші 100 днів цього року в усіх країнах вакцинувати від коронавірусу всіх медпрацівників і груп високого ризику.

Про це написав у Twitter глава організації Теодор Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ.

"Ми повинні працювати разом, щоб усі країни могли вакцинувати медичних працівників і групи високого ризику в перші 100 днів 2021 року", - заявив він.

Він подякував доктору Ентоні Фаучі, директорові Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США за участь у засіданні Виконавчого комітету ВООЗ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Байден видасть указ про приєднання США до програми ВООЗ щодо розподілу вакцин, - медичний радник Фаучі