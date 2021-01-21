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ВООЗ: ми повинні за 100 днів зробити COVID-щеплення всім групам ризику
У Всесвітній організації охорони здоров'я планують у перші 100 днів цього року в усіх країнах вакцинувати від коронавірусу всіх медпрацівників і груп високого ризику.
Про це написав у Twitter глава організації Теодор Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ.
"Ми повинні працювати разом, щоб усі країни могли вакцинувати медичних працівників і групи високого ризику в перші 100 днів 2021 року", - заявив він.
Він подякував доктору Ентоні Фаучі, директорові Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США за участь у засіданні Виконавчого комітету ВООЗ.
Топ коментарі
+2 OA
показати весь коментар21.01.2021 14:55
+1 Tat Prut
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+1 Tat Prut
показати весь коментар21.01.2021 14:06
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В Европе это касается всех стран, кроме Украины, где правят «профессионалы», под руководством «найвеличнійшого» правителя, которому завидуют буквально все лидеры мира, поскольку никто из них ни разу не играл на черном приборе с клавишами, не касаясь его руками🤣
. Причем, эта публика надувает щеки и что-то там рассказывает, но тут - все понятно без комментариев
Хотя нет, один комментарий все же есть. МВД опять запросило выделить ему денег из КОВИДного фонда на «доплаты» своим сотрудникам.
ВОт это уже точно - без комментариев !!
В городе Пуне вспыхнул масштабный пожар в Индийском институте сывороток.
Это крупнейшее в мире предприятие, где производится вакцина от коронавируса - в частности, миллионы доз разработанной в Британии вакцины Oxford/AstraZeneca.
В сеть попали видео, на которых над зданиями Института поднимаются огромные клубы дыма. Причина пожара неизвестна.
Как пишет издание https://metro.co.uk/2021/01/21/huge-fire-breaks-out-at-worlds-biggest-covid-vaccine-factory-13942148/?ito=facebook%7Csocial%7Cmetroukfacebook Metro , руководство утверждает, что ЧП не повлияет на процесс производства вакцины.
Между тем, как сообщает https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/storm-christoph-live-uk-weather-23356815 The Mirror, в Великобритании под угрозой наводнения оказался завод по производству вакцины Oxford/AstraZeneca, расположенный в городе Рексем на севере Уэльса. Вода подступает к нему со всех сторон. Проливные дожди и мокрый снег принес с собой шторм «Кристоф», обрушившийся на Англию и Уэльс. Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться.
совпадение ???
Нет. мировое провидение.