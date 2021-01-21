Отныне в каждом учреждении среднего образования должен быть медработник, - Ляшко

Отныне каждое учреждение общего среднего образования, независимо от формы собственности, должно иметь в штате медицинского работника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В каждом учреждении общего среднего образования, независимо от формы собственности, должен быть медицинский работник! Это безопасность наших детей. Во время учебного процесса ученики должны быть обеспечены постоянным мониторингом состояния здоровья", - написал он.

Ляшко напомнил, что 20 января правительство приняло постановление "Об утверждении Порядка осуществления медицинского обслуживания учащихся учреждений общего среднего образования" инициированное и разработанное Министерством здравоохранения.

"Согласно утвержденному Порядку, медицинское обслуживание может осуществляться медицинскими работниками, входящими в штат таких учебных заведений, а в случае отсутствия в учебном заведении медицинского работника, можно заключить договор с любым учреждением здравоохранения о медицинском обслуживании", - сообщил он.

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Также Ляшко отметил, что медицинское обслуживание именно в учебном заведении предполагает ряд мер, в том числе:

- осуществление контроля за своевременностью прохождения профилактического медицинского осмотра и вакцинации;

- информирование по вопросам вакцинации, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения репродуктивного здоровья, противодействия распространению среди учащихся привычек, опасных для их физического и психического здоровья.