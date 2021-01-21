РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4531 посетитель онлайн
Новости
2 327 24

Отныне в каждом учреждении среднего образования должен быть медработник, - Ляшко

Отныне в каждом учреждении среднего образования должен быть медработник, - Ляшко

Отныне каждое учреждение общего среднего образования, независимо от формы собственности, должно иметь в штате медицинского работника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В каждом учреждении общего среднего образования, независимо от формы собственности, должен быть медицинский работник!  Это безопасность наших детей. Во время учебного процесса ученики должны быть обеспечены постоянным мониторингом состояния здоровья", - написал он.

Ляшко напомнил, что 20 января правительство приняло постановление "Об утверждении Порядка осуществления медицинского обслуживания учащихся учреждений общего среднего образования" инициированное и разработанное Министерством здравоохранения.

"Согласно утвержденному Порядку, медицинское обслуживание может осуществляться медицинскими работниками, входящими в штат таких учебных заведений, а в случае отсутствия в учебном заведении медицинского работника, можно заключить договор с любым учреждением здравоохранения о медицинском обслуживании", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Многие школы будут выходить на обучение в зависимости от уровня эпидемической ситуации в регионе, - Шкарлет

Также Ляшко отметил, что медицинское обслуживание именно в учебном заведении предполагает ряд мер, в том числе:

- осуществление контроля за своевременностью прохождения профилактического медицинского осмотра и вакцинации;

- информирование по вопросам вакцинации, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения репродуктивного здоровья, противодействия распространению среди учащихся привычек, опасных для их физического и психического здоровья.

Отныне в каждом учреждении среднего образования должен быть медработник, - Ляшко 01

школа (3012) врачи (1513) Ляшко Виктор (1364)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Офигенное ноухау Степанова. Медпункт называется.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:16
+5
Во времена совка так и было. Что, назад в будущее?
показать весь комментарий
21.01.2021 14:15
+5
А медработника зовут медсестра
показать весь комментарий
21.01.2021 14:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Во времена совка так и было. Что, назад в будущее?
показать весь комментарий
21.01.2021 14:15 Ответить
Те що в навчальному закладі буде оформлена якась медсестра абослютно не допоможе в критичній ситуації, бо медсестра не зможе надати першу допомогу у разі раптової зупинки серця або складній травмі. Просто плодити медичний персонал без медичного обладнання і можливості ефективно надавати допомогу це фальсифікація діяльнсоті! МОЗ перетворився на фальсифікаторів, які замість роботи імітують діяльність!
показать весь комментарий
21.01.2021 14:39 Ответить
А куда еще можно? Только мечтать.
показать весь комментарий
21.01.2021 15:33 Ответить
А чому б кожній країні не мати президентів? В США з'явився, а в Україні його все ще немає...
показать весь комментарий
21.01.2021 14:16 Ответить
Офигенное ноухау Степанова. Медпункт называется.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:16 Ответить
А медработника зовут медсестра
показать весь комментарий
21.01.2021 14:25 Ответить
правильно...только где их взять?
показать весь комментарий
21.01.2021 14:17 Ответить
В лікарнях медиків не вистачає, а в школу,де не "подякують" у кишеню взагалі ніхто не піде.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:19 Ответить
Знову кинуть клич ФОПам ідти в медпрацівники.
показать весь комментарий
21.01.2021 16:28 Ответить
А может мне кто то обьяснить как расценивать "Отныне" написанное на фейсбуке. Это обязательно к исполнению или можно в комментариях написать: "Иди на х...й!" Простите за мой французский.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:20 Ответить
отньінє - то "творчість" проросійського редактора , вносить розбрат за наказом ***** .
показать весь комментарий
21.01.2021 14:24 Ответить
БЛИИН...
А кто и когда это отменил?!
показать весь комментарий
21.01.2021 14:21 Ответить
Разместите заказ на польских сайтах может кто и вернется,хотя таки нет. Не надо было их увольнять,я застал еще те времена когда у нас в школе был и врачи медсестры и стоматолог.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:21 Ответить
оцінок не ставлять , медпрацівників немає - якої вам ще реформи не вистачає ?
показать весь комментарий
21.01.2021 14:22 Ответить
Для чого???
Гарний лікар зараз менше 1к євро не заробляє. У вас просто не має на це коштів, а брати аби що, щоби воно там було? Який від цього сенс?
показать весь комментарий
21.01.2021 14:22 Ответить
Koроче, ковидный терроризм теперь в обязательном порядке распространяется на детей.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:23 Ответить
Так медсестры уже сейчас есть. Со времен совка осталось.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:26 Ответить
і це жах! Рівень їх підготовки просто змушує турбуватись за дітей... Хоча, на таку зарплату інакше і не може бути.
показать весь комментарий
21.01.2021 15:31 Ответить
Это не ужас. Это по сути бесполезная вещь. Судите сами: это мы могли на переменах устраивать боксерские поединки с ... эммм.... позаимствованными у... эммм.... боксеров (я учился в спортшколе) перчатками - просто потому что интересно "а кто кого".
А современные детишки что?
Вышел из кабинетика или языком потрепался или в гаджетик сразу уткнулся.
При таких раскладах там и медсестра лишняя. Ведь на что-то серьезное есть скорая... хотя... с учетом медреформы уже и не то чтобы прям есть.
показать весь комментарий
21.01.2021 15:39 Ответить
і наказ відповідний)))😂
показать весь комментарий
21.01.2021 14:29 Ответить
супер, тепер всі ломануться працювати в школу, просто поліклініки можуть пусті стояти , так там добре і ЗП супер!
показать весь комментарий
21.01.2021 15:05 Ответить
Когда хоть одного медработника возьмут в МОЗ? Который будет соображать, что во время эпидемии школы открывать нельзя?
показать весь комментарий
21.01.2021 17:36 Ответить
 
 