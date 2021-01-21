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Відтепер у кожному закладі середньої освіти має бути медпрацівник, - Ляшко

Відтепер у кожному закладі середньої освіти має бути медпрацівник, - Ляшко

Відтепер кожна установа загальної середньої освіти, незалежно від форми власності, мусить мати в штаті медичного працівника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"У кожній установі загальної середньої освіти, незалежно від форми власності, має бути медичний працівник! Це безпека наших дітей. Під час навчального процесу учні повинні бути забезпечені постійним моніторингом стану здоров'я", - написав він.

Ляшко нагадав, що 20 січня уряд прийняв постанову "Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти" ініційовану та розроблену Міністерством охорони здоров’я.

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"Відповідно до затвердженого Порядку, медичне обслуговування може здійснюватися медичними працівниками, які входять до штату таких закладів освіти, а у випадку відсутності у закладі освіти медичного працівника, можна укласти договір із будь яким закладом охорони здоров’я про медичне обслуговування", - повідомив він.

Також Ляшко зазначив, що медичне обслуговування саме в навчальному закладі передбачає низку заходів, в тому числі:

  • здійснення контролю за своєчасністю проходження профілактичного медичного огляду та вакцинації;
  • інформування з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження репродуктивного здоров’я, протидії поширенню серед учнів звичок, небезпечних для їх фізичного та психічного здоров’я.

Відтепер у кожному закладі середньої освіти має бути медпрацівник, - Ляшко 01

Автор: 

школа (2204) лікарі (1285) Ляшко Віктор (1512)


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Топ коментарі
+8
Офигенное ноухау Степанова. Медпункт называется.
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21.01.2021 14:16
+5
Во времена совка так и было. Что, назад в будущее?
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21.01.2021 14:15
+5
А медработника зовут медсестра
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21.01.2021 14:25
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Во времена совка так и было. Что, назад в будущее?
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21.01.2021 14:15 Відповісти
Те що в навчальному закладі буде оформлена якась медсестра абослютно не допоможе в критичній ситуації, бо медсестра не зможе надати першу допомогу у разі раптової зупинки серця або складній травмі. Просто плодити медичний персонал без медичного обладнання і можливості ефективно надавати допомогу це фальсифікація діяльнсоті! МОЗ перетворився на фальсифікаторів, які замість роботи імітують діяльність!
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21.01.2021 14:39 Відповісти
А куда еще можно? Только мечтать.
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21.01.2021 15:33 Відповісти
А чому б кожній країні не мати президентів? В США з'явився, а в Україні його все ще немає...
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21.01.2021 14:16 Відповісти
Офигенное ноухау Степанова. Медпункт называется.
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21.01.2021 14:16 Відповісти
А медработника зовут медсестра
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21.01.2021 14:25 Відповісти
правильно...только где их взять?
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21.01.2021 14:17 Відповісти
В лікарнях медиків не вистачає, а в школу,де не "подякують" у кишеню взагалі ніхто не піде.
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21.01.2021 14:19 Відповісти
Знову кинуть клич ФОПам ідти в медпрацівники.
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21.01.2021 16:28 Відповісти
А может мне кто то обьяснить как расценивать "Отныне" написанное на фейсбуке. Это обязательно к исполнению или можно в комментариях написать: "Иди на х...й!" Простите за мой французский.
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21.01.2021 14:20 Відповісти
отньінє - то "творчість" проросійського редактора , вносить розбрат за наказом ***** .
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21.01.2021 14:24 Відповісти
БЛИИН...
А кто и когда это отменил?!
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21.01.2021 14:21 Відповісти
Разместите заказ на польских сайтах может кто и вернется,хотя таки нет. Не надо было их увольнять,я застал еще те времена когда у нас в школе был и врачи медсестры и стоматолог.
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21.01.2021 14:21 Відповісти
оцінок не ставлять , медпрацівників немає - якої вам ще реформи не вистачає ?
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21.01.2021 14:22 Відповісти
Для чого???
Гарний лікар зараз менше 1к євро не заробляє. У вас просто не має на це коштів, а брати аби що, щоби воно там було? Який від цього сенс?
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21.01.2021 14:22 Відповісти
Koроче, ковидный терроризм теперь в обязательном порядке распространяется на детей.
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21.01.2021 14:23 Відповісти
Так медсестры уже сейчас есть. Со времен совка осталось.
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21.01.2021 14:26 Відповісти
і це жах! Рівень їх підготовки просто змушує турбуватись за дітей... Хоча, на таку зарплату інакше і не може бути.
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21.01.2021 15:31 Відповісти
Это не ужас. Это по сути бесполезная вещь. Судите сами: это мы могли на переменах устраивать боксерские поединки с ... эммм.... позаимствованными у... эммм.... боксеров (я учился в спортшколе) перчатками - просто потому что интересно "а кто кого".
А современные детишки что?
Вышел из кабинетика или языком потрепался или в гаджетик сразу уткнулся.
При таких раскладах там и медсестра лишняя. Ведь на что-то серьезное есть скорая... хотя... с учетом медреформы уже и не то чтобы прям есть.
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21.01.2021 15:39 Відповісти
і наказ відповідний)))😂
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21.01.2021 14:29 Відповісти
супер, тепер всі ломануться працювати в школу, просто поліклініки можуть пусті стояти , так там добре і ЗП супер!
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21.01.2021 15:05 Відповісти
Когда хоть одного медработника возьмут в МОЗ? Который будет соображать, что во время эпидемии школы открывать нельзя?
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21.01.2021 17:36 Відповісти
 
 