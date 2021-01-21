Відтепер у кожному закладі середньої освіти має бути медпрацівник, - Ляшко

Відтепер кожна установа загальної середньої освіти, незалежно від форми власності, мусить мати в штаті медичного працівника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"У кожній установі загальної середньої освіти, незалежно від форми власності, має бути медичний працівник! Це безпека наших дітей. Під час навчального процесу учні повинні бути забезпечені постійним моніторингом стану здоров'я", - написав він.

Ляшко нагадав, що 20 січня уряд прийняв постанову "Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти" ініційовану та розроблену Міністерством охорони здоров’я.

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"Відповідно до затвердженого Порядку, медичне обслуговування може здійснюватися медичними працівниками, які входять до штату таких закладів освіти, а у випадку відсутності у закладі освіти медичного працівника, можна укласти договір із будь яким закладом охорони здоров’я про медичне обслуговування", - повідомив він.

Також Ляшко зазначив, що медичне обслуговування саме в навчальному закладі передбачає низку заходів, в тому числі: