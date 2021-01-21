Птичий грипп выявили в Гостомеле под Киевом, - Госпродпотребслужба
Вирус птичьего гриппа обнаружен на территории одного из домохозяйств коттеджного городка "Канадская деревня" в Гостомеле (Киевская обл.).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы Киевской области.
"Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области информирует, что согласно Отчету о результатах исследования патологического / биологического материала / объектов окружающей среды Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы от 18.01.2021 № 000400 м.п.м./21 от трупов птицы с частного домохозяйства коттеджного городка "Канадская деревня", поселок Гостомель Киевской области, при молекулярно-генетических исследованиях обнаружено РНК вируса птичьего гриппа (тип А субтип Н5N8)", - говорится в сообщении.
С 19.01.2021 введен карантин из-за гриппа птицы, применены зонирования и введены ограничения.
В эпизоотический очаг попало одно из домохозяйств коттеджного городка "Канадская деревня", поселок Гостомель Киевской области.
В буферную зону (защиты) попали территория вокруг неблагополучного пункта (эпизоотического очага) радиусом 3 км, в которую включены коттеджный городок "Канадский поселок" и часть территории поселка Гостомель (местность Мостыще) Киевской области.
В зону наблюдения (надзора) попали территория вокруг неблагополучного пункта (эпизоотического очага) радиусом 10 км, в которую включены населенные пункты Киевской области с. Мощун, с. Горенка, с. Гостомель, пгт Коцюбинское., г. Ирпень, г. Буча.
Сейчас принимаются меры по локализации и недопущению распространения заболевания в соответствии с требованиями Инструкции по профилактике и ликвидации гриппа птицы и утвержденного Плана мероприятий по ликвидации заболевания гриппа птицы в домохозяйстве.
Жителей населенных пунктов, вошедших в зоны защиты и надзора, просят с пониманием отнестись к действиям работников Госпродпотребслужбы и содействовать ликвидации вспышки и недопущению распространения гриппа птицы на другие территории.
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А якщо свнячий?
😁
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