Пташиний грип виявили в Гостомелі під Києвом, - Держпродспоживслужба

Вірус пташиного грипу виявлений на території одного з домогосподарств котеджного містечка "Канадське село" в Гостомелі (Київська обл.).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби Київської області.

"Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області інформує, що відповідно до Звіту про результати дослідження патологічного / біологічного матеріалу / об’єктів навколишнього середовища Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи від 18.01.2021 № 000400 м.п.м./21 від трупів птиці з приватного домогосподарства котеджного містечка "Канадське селище", селище Гостомель, Київської області, під час молекулярно-генетичних дослідженнях виявлено РНК вірусу пташиного грипу (тип А субтип Н5N8)", - йдеться в повідомленні.

З 19.01.2021 введено карантин через грип птиці, застосовані зонування і введені обмеження.

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В епізоотичне вогнище потрапило одне з домогосподарств котеджного містечка "Канадське село", селище Гостомель Київської області.

До буферної зони (захисту) потрапили: територія навколо неблагополучного пункту (епізоотичного осередку) радіусом 3 км, до якої включено котеджне містечко "Канадське селище" та частина території селища Гостомель (місцевість Мостище) Київської області.

До зони спостереження (нагляду) потрапили: територія навколо неблагополучного пункту (епізоотичного осередку) радіусом 10 км, до якої включено населені пункти Київської області: с. Мощун, с. Горенка, селище Гостомель, смт Коцюбинське, м. Ірпінь, м. Буча.

Наразі, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області вживаються заходи з локалізації та недопущення розповсюдження захворювання відповідно до вимог Інструкції з профілактики та ліквідації грипу птиці і затвердженого Плану заходів щодо ліквідації захворювання грипу птиці у домогосподарстві.

Мешканців населених пунктів, що увійшли до зон захисту та нагляду, просимо з розумінням віднестись до дій працівників Держпродспоживслужби та сприяти ліквідації спалаху і недопущення поширення грипу птиці на інші території.