Меркель: Производство российской вакцины Sputnik V в Германии допустимо

Производство российской вакцины Sputnik V от коронавируса в Германии для скорейшего преодоления пандемии в случае ее одобрения ЕС допустимо, несмотря на политические разногласия.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Она сообщила, что во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заверила его в том, что Германия "хочет сотрудничать".

"Несмотря на все политические разногласия, которые в данное время большие, в условиях пандемии можно сотрудничать в гуманитарной сфере ради преодоления пандемии", - сказала глава правительства.

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Меркель уточнила, что основанием для сотрудничества является одобрение вакцины Sputnik V в ЕС. Если это произойдет, и если агентство ЕМА даст разрешение, можно будет говорить о совместном производстве. Пока что Меркель предложила российской стороне поддержку немецкого Института Пауля Эрлиха.

"Это хорошее дело", - считает она.