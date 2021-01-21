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Новости Коронавирус и карантин
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Меркель: Производство российской вакцины Sputnik V в Германии допустимо

Меркель: Производство российской вакцины Sputnik V в Германии допустимо

Производство российской вакцины Sputnik V от коронавируса в Германии для скорейшего преодоления пандемии в случае ее одобрения ЕС допустимо, несмотря на политические разногласия.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Она сообщила, что во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заверила его в том, что Германия "хочет сотрудничать".

"Несмотря на все политические разногласия, которые в данное время большие, в условиях пандемии можно сотрудничать в гуманитарной сфере ради преодоления пандемии", - сказала глава правительства.

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Меркель уточнила, что основанием для сотрудничества является одобрение вакцины Sputnik V в ЕС. Если это произойдет, и если агентство ЕМА даст разрешение, можно будет говорить о совместном производстве. Пока что Меркель предложила российской стороне поддержку немецкого Института Пауля Эрлиха.

"Это хорошее дело", - считает она.

вакцина (3815) карантин (16729) Меркель Ангела (2125) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Меркель це старий агент радянських спецслужб яка досі працює на російську міжнароду терористичну мафію.
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21.01.2021 15:18
+17
ох и шлюшко!)))
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21.01.2021 15:15
+10
Консерва забродила.. Ботулизмом "сруськомирным".
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21.01.2021 15:18
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лять ..яка ж вона іпанута
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21.01.2021 16:00 Ответить
На очереди заявление хфранцузького геронтофила
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21.01.2021 16:04 Ответить
Стара шкапа-запроданка )
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21.01.2021 16:05 Ответить
Меркельшу , кремлівський фюрер купив з потрохами ! 😏
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21.01.2021 16:17 Ответить
та хай виробляють. головне, щоб нею зебілів провакцинували.
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21.01.2021 16:22 Ответить
Брехню свою другим рассказывай. Эффективность вакцин оценивается на основании данных о 3 фазе исследований (таких данных о бодяге с РФ нет). А не на заявлениях разработчика и т.д. AstraZeneca одобрена к применению в UK и используется в данный момент для массовой вакцинации.
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21.01.2021 16:33 Ответить
Буду ли вакцинироваться российской вакциной? НЕТ. Потому, что нет никаких гарантий,то ТАМ НЕ окажется "новачок" для украинцев..Буду ли китайской ? НЕТ. Потому, что закупка идет через фирмачку " богатыревой" и НЕТ никаких гарантий, что это окажется НЕ плацебо, типа мел или сода.
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21.01.2021 16:37 Ответить
И самое главное, в таких режимах нет контроля качества, пока его не наладили в США (в 20 веке), и вирусы другие в вакцинах попадались и посторонние примеси и что угодно. Даже Moderna уничтожила 400 тысяч доз новой вакцины, потому что там были частицы стекла. Что будет если у "новичка" косяк на производстве? Правильно, никто их выкидывать не будет, так и вколют козлорогим Так что я их поздравляю
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21.01.2021 16:39 Ответить
Сама спутник -косяк!
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21.01.2021 21:01 Ответить
Как колбасников все складно выходит. Политика отдельно, деньги и трубы отдельно, вакцина отдельно) Это еще нам про коррупцию втирают)
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21.01.2021 17:41 Ответить
******...
Это все равно, что заявить, что производство российской детской порнографии в Германии допустимо.
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21.01.2021 18:47 Ответить
Меркельшу первую вакцинировать Спутником!
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21.01.2021 21:02 Ответить
В принципе есть ещё один шанс опустить свинособак, потому как, если ЭМА откажет в регистрации вакцины, то это и будет официальным доказательством ее неэффективности и возможно высого риска для здоровья. Тогда на сколеновстан можно ещё раз будет всем миром помочиться
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21.01.2021 21:41 Ответить
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