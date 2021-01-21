Меркель: Производство российской вакцины Sputnik V в Германии допустимо
Производство российской вакцины Sputnik V от коронавируса в Германии для скорейшего преодоления пандемии в случае ее одобрения ЕС допустимо, несмотря на политические разногласия.
Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Она сообщила, что во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заверила его в том, что Германия "хочет сотрудничать".
"Несмотря на все политические разногласия, которые в данное время большие, в условиях пандемии можно сотрудничать в гуманитарной сфере ради преодоления пандемии", - сказала глава правительства.
Меркель уточнила, что основанием для сотрудничества является одобрение вакцины Sputnik V в ЕС. Если это произойдет, и если агентство ЕМА даст разрешение, можно будет говорить о совместном производстве. Пока что Меркель предложила российской стороне поддержку немецкого Института Пауля Эрлиха.
"Это хорошее дело", - считает она.
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Это все равно, что заявить, что производство российской детской порнографии в Германии допустимо.